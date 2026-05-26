Así fue el incendio en Le Grand Café y el Hotel Ibis de Málaga: "Nos hemos encontrado con un incendio bastante complejo"

Más de 30 horas han durado las labores de extinción del incendio que ha dejado graves daños en Le Grand Café y el Hotel Ibis de Málaga. Un fuego que cubrió de una molesta humareda buena parte de las calles y edificios cercanos, en el entorno de calle Mármoles, Trinidad y Llano de la Trinidad.

Salvador Castillo, jefe del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Málaga, ha explicado que: "Nos hemos encontrado con un incendio bastante complejo. Los esfuerzos iniciales se centraron en atacar el foco, que se originó en el Le Grand Café, y en evitar la propagación de las llamas".

Las labores para apagarlo fueron complejas. Una vez controlado, el fuego volvió a avivarse desde las 15.30 horas de ese mismo lunes por la tarde. A las 18.30 horas, cuando se creía controlado, las llamas parecían reactivarse en la última planta del establecimiento hotelero, terminando así por calcinar buena parte de lo que quedaba en el interior.

Incendio del hotel Ibis y 'Le Grand Café', en imágenes / Eduardo Nieto

"En el sector norte la situación estaba bastante controlada, pero las entradas de aire provocaron una reactivación del incendio y nos llevaron al colapso parcial del forjado", explica Castillo. Una situación que obligó a los efectivos a trabajar con una gran cantidad de agua, concretamente 5.000 litros por minuto, para poder controlar el fuego.

Según las primeras informaciones del Real Cuerpo de Bomberos de Málaga, se estima que alrededor del 100% del hotel está completamente calcinado. En estos momentos, tal y como ha precisado Castillo, "el incendio se encuentra extinguido y los trabajos se centran ahora en la prevención y vigilancia de posibles focos que puedan quedar latentes".

En la misma línea, Avelino Barrionuevo, concejal de Seguridad, asegura que "el incendio se encuentra ya controlado y extinguido". A pesar de ello, permanecen en la zona tres dotaciones del Cuerpo de Bomberos, que continúan realizando labores de enfriamiento y refresco del entorno.

Pedro Pacheco, portavoz del Sindicato Andaluz de Bomberos (SAB) del Ayto. de Málaga ha insistido en la dificultad de la actuación por la gran carga térmica acumulada en el interior del local: "Había mucha decoración, sillas y mesas de madera... y cuando se produce un incendio de estas características, el fuego se lo come todo".

Según Pacheco, las llamas fueron de tal intensidad que afectaron gravemente al forjado. «La estructura metálica y el forjado de madera lo complican todo. Las llamas eran brutales y terminaron afectando al forjado", ha añadido.

El origen del incendio en Le Grand Café

Las primeras informaciones apuntan a que el fuego se originó a las 1.24 horas en el interior de la cafetería Le Grand Café. Como consecuencia del calentamiento de las ventanas y su posterior rotura, "entró oxígeno y las llamas comenzaron a propagarse".

"El local está devorado. Había mucha decoración, revestimientos de madera, mesas y sillas, y todo eso lo devoran las llamas. Además, dificulta mucho poder trabajar desde el interior", señala el portavoz.

Bomberos que intervinieron en las labores de extinción han explicado a La Opinión que: "Había fachadas abombadas a punto de caer. Las zonas compartimentadas no estaban muy bien resueltas y eso ha facilitado la propagación del fuego".

A esa dificultad se suma la presencia de una estructura con hierro y madera, además de materiales de insonorización, factores que habrían favorecido la propagación del incendio y han hecho más laboriosa la extinción.

En cuanto a qué fue lo que lo originó, aún se desconoce: "Una vez finalicen los trabajos de enfriamiento, entrará la Policía Científica para valorar el origen del incendio", añade Barrionuevo.

Por su parte, los trabajadores del local no han querido pronunciarse al respecto, aunque han recalcado "no saber nada de su origen".

Cien desalojados y sin heridos en el incendio del Hotel Ibis

El incendio obligó al desalojo completo del Hotel Ibis de Málaga y de alrededor de un centenar de personas.

Durante la intervención, los bomberos también tuvieron que rescatar a una persona: "Había un hombre en estado de embriaguez y lo sacamos prácticamente sin visibilidad".

Pese a la magnitud del fuego y a los daños materiales registrados, hasta el momento no constan heridos ni personas afectadas. El grupo hotelero Accor, al que pertenece el hotel incendiado, aseguró que todas las personas fueron evacuadas y que los huéspedes fueron realojados en otros establecimientos.

Incendio del hotel Ibis y 'Le Grand Café'. / Álex Zea

"Desde el primer momento se activó el protocolo del hotel, que procedió al desalojo inmediato de los huéspedes. En un primer momento, fueron trasladados al Málaga Centro y, posteriormente, reubicados en distintos hoteles de la ciudad" añade Barrionuevo.

El fuego obligó también a cortar varias calles al tráfico, entre ellas el túnel de la avenida de Fátima, "que ya está reabierta". Por último, el edil ha querido "agradecer el trabajo realizado por los bomberos y por el personal del hotel".

El futuro del edificio

Sobre el futuro del edificio, Pacheco prefiere no aventurarse, aunque ha señalado que, por su experiencia, los daños estructurales pueden ser importantes: "No me atrevo a decir cuál será el futuro del edificio, pero, en mi opinión, las estructuras se deforman, pierden resistencia y las soldaduras también se ven afectadas. Creo que la parte que une el hotel tendrá que ser revisada a fondo, porque toda la estructura ha sufrido mucho".