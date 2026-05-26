La empresa de cajas de seguridad privadas The Vaults abrirá sedes en Málaga y Marbella: "Hay una fuerte demanda de protección de activos de alto valor"

La compañía especializada en cajas de seguridad privadas The Vaults Group ha anunciado eque prepara nuevas aperturas en Málaga y Marbella antes de finalizar el año para reforzar su apuesta por España como uno de sus principales mercados de crecimiento en Europa. Tras consolidar su actividad en Barcelona y el reciente arranque de Madrid, la empresa apunta que las ciudades del sur del país, entre la que se sitúan tanto la capital malagueña como la localidad marbellí, "concentran una elevada actividad inmobiliaria, un importante volumen de segundas residencias y una creciente base de clientes internacionales, factores que las sitúan entre las prioridades del grupo".

"Se trata de mercados con una fuerte demanda estructural de servicios vinculados a la seguridad y la protección de activos, tanto por parte de residentes como de inversores internacionales”, ha explicado este martes el director general de The Vaults Group, Seamus Fahy.

El grupo con sedes en Reino Unido e Irlanda y considerado uno de los líderes europeos en este segmento, asegura que impulsa su expansión en un contexto marcado por el progresivo repliegue de la banca tradicional en el servicio de cajas de seguridad y por el "aumento de la demanda de soluciones de protección patrimonial en España".

"La acogida que hemos tenido en nuestras dos sedes en España confirma que existe una demanda creciente y sostenida de servicios de seguridad privada para activos de alto valor. Este crecimiento se produce, además, en paralelo a la reducción de este servicio por parte de las entidades bancarias, lo que abre una oportunidad clara en el mercado” añade el CEO del holding.

España, prioridad estratégica

Barcelona fue la primera plaza del grupo en España, con la apertura de Barcelona Vaults en 2024. El "buen comportamiento" de este activo ha servido de base para el despliegue nacional de la compañía, al que se sumó recientemente Madrid Vaults, su segunda sede en el país.

El "rápido ritmo de captación" registrado en la capital en sus primeros meses de actividad ha llevado al grupo a "acelerar su hoja de ruta", posicionando España como su "principal eje de expansión internacional" fuera de Reino Unido e Irlanda.

Además de Málaga y Marbella, The Vaults contempla aperturas en Alicante, Bilbao y Palma de Mallorca en un horizonte de entre 12 y 18 meses, dentro de un plan progresivo de implantación en ciudades con alta concentración de patrimonio y fuerte presencia internacional.

Una vista aérea de Marbella. / L. O.

Un mercado de las cajas de seguridad con un perfil de cliente que busca mayor privacidad

The Vaults afirma que el avance de operadores independientes como responde a un "cambio estructural" en el mercado europeo de cajas de seguridad, donde la banca tradicional "ha ido reduciendo su oferta en los últimos años". En este escenario, el grupo está captando a un perfil de cliente que busca mayor privacidad, accesibilidad y especialización en la gestión de activos físicos de alto valor.

“Cada vez más clientes buscan soluciones seguras, discretas y diseñadas específicamente para proteger su patrimonio. Nuestro objetivo es seguir expandiendo este modelo en España y acercarlo a nuevos mercados", explica Fahy.