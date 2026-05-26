Los empresarios de Málaga temen que las 20.000 vacantes sin cubrir del mercado laboral sigan creciendo y admiten: "Tenemos que hacer más atractivos los puestos a los jóvenes"

La Confederación de Empresarios de Málaga (CEM) ha recordado este martes que uno de los principales desafíos económicos de la provincia es el alto número de vacantes sin cubrir que hay en el mercado de trabajo, un volumen que vienen cifrando en más de 20.000 puestos en determinados momentos del año y que temen que pueda seguir subiendo. El turismo, la construcción, el sector agroalimentario o incluso el segmento de las nuevas tecnologías son algunos de los ámbitos que vienen comentando en los últimos años la dificultad de incorporar trabajadores de acuerdo a la demanda de sus necesidades.

"Es un dato de los últimos meses pero que podemos verificar que va a más. ¿Por qué? Porque la demanda es mayor, porque la población activa sigue creciendo en la provincia de Málaga y porque entramos precisamente ahora en unos meses donde, por lógica, aunque se ha producido una desestacionalización de la actividad turística de manera notable en nuestra provincia y en la Costa del Sol, sin embargo, vienen meses prometedores desde el punto de vista de la actividad económica. Nos preocupa que esa cifra crezca, no podemos asegurarlo ni afirmarlo, pero hoy por hoy sí podemos acreditar que esas 20.000 están establecidas. Es una cifra que las empresas nos transmiten permanentemente", ha comentado el presidente de la CEM, Javier González de Lara.

"Hacer más atractivos los puestos para los jóvenes"

La CEM, que ha celebrado este martes su asamblea general ordinaria y su Foro Empresarial 'Nuevos retos', teme así que la cifra de vacantes en Málaga crezca y que esa cifra genere, de alguna manera, lo que denomina "desapego" en sectores fundamentales para la economía de la provincia como el turismo, la construcción o el agro.

Precisamente, el foro (celebrado bajo el título ‘Talento y empresa. Una visión 360º’ en la sede central de Unicaja) está centrado este año en analizar cómo la gestión del talento, la cultura empresarial y las nuevas formas de liderazgo se han convertido en factores estratégicos para impulsar la competitividad y el futuro de las empresas, además de los retos actuales del mercado laboral y el empleo.

"Creo que tenemos mucha tarea por hacer. No quiero verlo desde un sentido negativo, sino que algo está sucediendo. Creo que tenemos que salir todos de debates estériles de quién puede o no tener la responsabilidad. Los empresarios no señalamos a nadie. Decimos que muchas vacantes no se cubren porque también es verdad que tenemos que hacer atractivos los puestos de trabajo a muchos jóvenes. Ha cambiado la mentalidad", ha señalado González de Lara ante los medios de comunicación antes del inicio del foro, acompañado del consejero delegado de Unicaja, Isidro Rubiales.

El coste de la vida ha subido un 93% desde el 2000

El presidente de la CEM reconoce que los salarios no han crecido conforme al coste de la vida, pero apunta que esa responsabilidad no es atribuible únicamente a las empresas. Según sus datos, desde el año 2000 (cuando entró en vigor el euro) ese coste de la vida un 93% en España, un porcentaje que, a su juicio, es "muy difícil" de igualar en salarios por parte de las empresas debido a que afrontan también costes energéticos, de materias primas o de cualquier otra naturaleza.

"Los salarios evidentemente son los proporcionados a lo que la propia negociación colectiva se establece, pactado con las centrales sindicales y con los representantes de los trabajadores. Es cierto que el coste de la vida es tan elevado que los salarios se han quedado muy atrás, pero obviamente la empresa no tiene la responsabilidad de poder subir esos salarios en proporción", ha defendido.

Un camarero atiende a sus clientes en establecimiento de hostelería de Málaga capital. | ÁLEX ZEA / Álex Zea

El responsable de la patronal malagueña ha señalado que hay herramientas administrativas o políticas que "tienen que asumir también su responsabilidad".

"El empresariado lo que quiere es que el trabajador esté mejor, esté integrado, que haya ese talento, se pueda retener y fidelizar de una manera adecuada. Hay muchísimas herramientas que tienen que hacer mejor su vida y que la conciliación sea también un factor determinante, además de la capacidad de los jóvenes y menos jóvenes e incorporarse al mercado de trabajo, con ese compromiso de lo que llamamos las soft skills para mejorar las empresas", ha expresado.

Unicaja ve necesario que la oferta y la demanda se "ajusten" para el equilibrio laboral

Por su parte, el consejero delegado de Unicaja, Isidro Rubiales, ha indicado que, aunque la banca no comparte la problemática de las vacantes en su operativa ordinaria, ha advertido de que el equilibrio laboral, que "esa oferta y esa demanda se ajusten" en la provincia, es necesario porque "lo contrario sería una mala noticia para el desarrollo económico de Málaga".