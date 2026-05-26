Gran desarrollo urbano en Málaga: 430 nuevas viviendas y casi 150.000 metros cuadrados de zonas verdes

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Málaga ha dado un paso decisivo en el desarrollo urbanístico del distrito Este al aprobar la tramitación del proyecto de urbanización del sector Morales, una actuación que prevé la construcción de 430 nuevas viviendas y que permitirá dar un nuevo impulso a una amplia bolsa de suelo actualmente sin desarrollar.

Un nuevo barrio en el distrito Este

Se trata de una intervención de gran alcance, con una superficie total cercana a los 300.000 metros cuadrados, que volverá a poner en marcha esta zona de la ciudad a través de una actuación de iniciativa privada promovida por la Junta de Compensación. El objetivo es claro: transformar el terreno en un nuevo espacio urbano plenamente equipado y conectado con su entorno, dando forma a un futuro barrio que reorganizará por completo este sector del distrito Este.

El proyecto no se limita a la construcción de viviendas, sino que define de manera detallada toda la red de infraestructuras necesarias para hacer posible ese crecimiento urbano. Incluye la creación de la red viaria interna, los accesos rodados desde el exterior, así como la implantación de servicios básicos como el abastecimiento de agua, saneamiento, alumbrado público o sistemas de riego. También contempla la instalación de mobiliario urbano y la configuración de espacios de uso público que estructurarán el futuro barrio.

Colinas del Limonar / GOOGLE MAPS

Uno de los elementos más significativos del planeamiento es la clara apuesta por el espacio público y las zonas verdes. Cerca del 70% del ámbito, más de 199.000 metros cuadrados, se destinará a estos usos, incluyendo viarios, equipamientos y áreas verdes, lo que dibuja un desarrollo con un marcado carácter abierto y de baja densidad edificatoria. Dentro de este apartado, el proyecto prevé la creación de ocho zonas verdes y un área de juegos que, en conjunto, sumarán alrededor de 148.000 metros cuadrados, consolidando una amplia red de espacios de esparcimiento y convivencia.

Equipamientos y dotaciones para el nuevo barrio

Junto a ello, el planeamiento reserva aproximadamente 12.000 metros cuadrados para equipamientos públicos, donde se contemplan instalaciones deportivas, espacios de carácter social y un área destinada a uso docente. Se trata de dotaciones que buscan acompañar el crecimiento residencial y dar respuesta a las necesidades del futuro barrio, garantizando que el desarrollo no se limite únicamente a la vivienda, sino también a los servicios.

El resto del ámbito se destinará a usos residenciales y comerciales, que ocuparán en torno al 31% del sector. En total, se prevén diez parcelas residenciales y dos parcelas de uso comercial, configurando así la parte edificada del desarrollo y completando el equilibrio entre vivienda, actividad económica y espacios libres.

La actuación cuenta con una inversión prevista para la ejecución de las obras de urbanización que supera los 20,4 millones de euros, una cifra que da dimensión del alcance de un proyecto que marca el inicio de la transformación de este sector del distrito Este en un nuevo espacio urbano para la ciudad.