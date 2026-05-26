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Incendio del Hotel Ibis en Málaga: la gran cantidad de madera y la entrada de oxígeno por las ventanas agravaron el fuego

El fuego se originó de madrugada en el interior de Le Grand Café, aunque la causa exacta sigue pendiente de la investigación de la Policía Científica

Así ha quedado Le Grand Cafe y el Hotel Ibis tras el incendio que los ha arrasado

Así ha quedado Le Grand Cafe y el Hotel Ibis tras el incendio que los ha arrasado

La Opinión

Chaima Laghrissi

Chaima Laghrissi

La gran carga térmica acumulada en el interior de Le Grand Café, la abundancia de madera, decoración, mobiliario y materiales de insonorización, junto a la entrada de oxígeno tras la rotura de las ventanas, habrían sido factores determinantes en la rápida propagación del incendio que afectó al Hotel Ibis de Málaga.

El fuego se declaró, según las primeras informaciones, a las 1.24 horas de la madrugada en el interior de la cafetería ubicada en el inmueble. Desde ese punto, las llamas avanzaron con una intensidad muy elevada y terminaron afectando de forma grave al forjado del edificio.

Un local con mucho material combustible

Pedro Pacheco, portavoz del Sindicato Andaluz de Bomberos (SAB) en el Ayuntamiento de Málaga, ha explicado que la intervención fue especialmente complicada por la cantidad de material combustible presente en el local.

Pacheco ha señalado: «Había mucha decoración, sillas y mesas de madera... y cuando se produce un incendio de estas características, el fuego se lo come todo».

El hotel Ibis de Málaga y Le Grand Cafe, totalmente calcinados tras el incendio de más de 30 horas

El hotel Ibis de Málaga y Le Grand Cafe, totalmente calcinados tras el incendio de más de 30 horas / Jorge Zapata (EFE)

Según el portavoz del SAB, la combinación de estructura metálica, forjado de madera, decoración y revestimientos elevó la dificultad de los trabajos de extinción. «La estructura metálica y el forjado de madera lo complican todo. Las llamas eran brutales y terminaron afectando al forjado», ha añadido.

La rotura de ventanas aceleró la propagación del fuego

Uno de los momentos clave en la evolución del incendio se produjo cuando el calor provocó la rotura de las ventanas. Esa circunstancia permitió la entrada de oxígeno en el interior del local, un elemento que pudo favorecer que las llamas ganaran intensidad y se extendieran con mayor rapidez.

El propio Pacheco ha resumido el estado en el que quedó la cafetería: «El local está devorado. Había mucha decoración, revestimientos de madera, mesas y sillas, y todo eso lo devoran las llamas. Además, dificulta mucho poder trabajar desde el interior».

Fachadas abombadas y zonas compartimentadas

Bomberos que participaron en las labores de extinción han explicado a este periódico que la situación dentro del inmueble era especialmente compleja. Las mismas fuentes han señalado: «Había fachadas abombadas a punto de caer. Las zonas compartimentadas no estaban muy bien resueltas y eso ha facilitado la propagación del fuego».

A esa dificultad se sumaba la presencia de materiales de insonorización, madera y elementos metálicos, una combinación que habría contribuido a que el incendio alcanzara una elevada intensidad y complicara el acceso seguro de los equipos de emergencia al interior.

Un incendio arrasa el Grand Café del centro de Málaga y obliga al desalojo total del Hotel Ibis

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Bomberos de Málaga

La causa del incendio, pendiente de la Policía Científica

Pese a estos factores, el origen exacto del incendio aún no se ha determinado. Una vez concluyan los trabajos de enfriamiento, está previsto que la Policía Científica acceda al interior de Le Grand Café para investigar qué provocó las llamas.

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Por su parte, trabajadores del establecimiento han evitado pronunciarse sobre lo ocurrido y han recalcado que desconocen la causa del incendio.

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