Esta es la localidad malagueña que celebra este fin de semana su fiesta más singular con recreaciones, mercados y actividades infantiles: fechas, horarios y ubicación

Bandoleros, contrabandistas y guerrilleros tomarán este fin de semana la localidad malagueña de Ronda con la celebración de su famosa Ronda Romántica, una cita que busca rememorar la Real Feria de Mayo, que tuvo su mayor popularidad en el siglo XIX, a través de una recreación histórica con vestimenta tradicional, pasacalles, actividades infantiles, conciertos y mercado tradicional.

De ese modo, desde este viernes hasta el domingo, Ronda se llenará de decenas de actividades totalmente gratuitas que se desarrollarán en la Alameda del Tajo, la Plaza de la Merced, el Paseo Blas Infante y gran parte del centro histórico de la ciudad.

La Serranía viaja al siglo XIX con la celebración de Ronda Romántica

Un evento que reunirá, como cada año, a centenares de rondeños y visitantes con la vestimenta típica de la época para convertir la cita en un viaje en el tiempo que transporte a los asistentes a siglos atrás.

La Serranía celebra este fin de semana su famosa Ronda Romántica con recreaciones, mercadillos y actividades para todas las edades / Ronda Romántica

Con esta fiesta que ha sido declarada de Interés Turístico por la Diputación de Málaga, se busca homenajear y recordar la Real Feria de Mayo, conocida como la gran festividad de Andalucía en el siglo XIX que hizo de este rincón malagueño uno de los destinos imprescindibles de los viajeros románticos.

Un homenaje a la Ronda Romántica con actividades para toda la familia

"Queremos revivir esa Ronda Romántica decimonónica, sus tradiciones, mercados, fiestas, tabernas, artistas, toreros, arrieros, viajeros, guerrilleros, contrabandistas, bandoleros y una amplísima y variopinta gama de personajes populares en ese ambiente romántico que solo nuestra ciudad puede ofrecer", señalan desde la organización de la cita.

Una iniciativa que, además, busca que todas las poblaciones de la comarca muestren sus "valores culturales históricos, etnográficos, gastronómicos y tradicionales", tal y como explican desde Ronda Romántica.

La programación de Ronda Romántica: pasarelas y pasacalles

Para ello, la organización ha llevado a cabo una amplia programación que se extenderá desde el viernes hasta el domingo y que contará con recreaciones históricas, pasacalles, actuaciones de coros y danzas, pasarela de moda, visionados de películas, charangas, encuentros flamencos, actuaciones de grupos de folclore, copla, pasodobles, y juegos y actividades para los más pequeños.

Ronda se vuelve romántica un año más / L. O.

Uno de los momentos más esperados por los asistentes se llevará a cabo este viernes con el Pasacalles Romántico, que contará con cientos de personas con vestimentas tradicionales y partirá desde el Ruedo Alameda hasta la Plaza de la Merced a las 19.00 horas.

El recorrido del Pasacalles Romántico de Ronda

Durante la actividad, se realizará un paseo de caballos y carruajes a la rondeña con vestimenta de la época y, caballerías, arrieros, recreaciones históricas, bandas de música, charangas y ambientación. Esta iniciativa se repetirá el sábado y domingo.

El pasacalles pasará por Plaza de España, donde tendrá un "descansadero", tras lo que continuará por la calle Virgen de la Paz, la plaza del Teniente Arce, donde se producirá otro descansadero, la Plaza de la Merced, la calle Jerez y la calle San José, donde habrá otro descansadero.

La Serranía celebra este fin de semana su famosa Ronda Romántica con recreaciones, mercadillos y actividades para todas las edades / Ronda Romántica

Pasarela Romántica y cine de época en la ciudad malagueña

A esto se sumará el sábado la Pasarela Romántica y el Concurso de Vestimenta Romántico, que se celebrará a las 11.30 horas en la Alameda y que llenará el lugar de majos y majas románticos, bandoleros, contrabandistas, niños románticos, militares españoles y franceses del siglo XIX, majos goyescos, damas goyescas, dandys y demás ciudadanos con indumentaria popular.

Previo a estas festividades, este jueves se llevará a cabo el II Ciclo de Cine de Época Romántica con motivo del centenario del rodaje de Carmen (1926) en Ronda. Así, la localidad contará con distintas sesiones de cine con entrada completamente gratuita.

Mercado romántico y actividades infantiles

Pero si algo destaca en la programación de Ronda Romántica es su mercado tradicional, que contará con unos 60 puestos y se desarrollará en la Alameda del Tajo y el Paseo Blas Infante entre el viernes y el domingo.

En estos puestos, los visitantes podrán encontrar productos agroalimentarios, artesanales, de tabernas, peñas, hermandades, asociaciones y pueblos y villas.

Y para que los más pequeños disfruten de toda la esencia y belleza de esta festividad, se han organizado toda clase de iniciativas infantiles.

Planes para los más pequeños en Ronda Romántica

Entre ellas, destacan las atracciones ecológicas instaladas desde el viernes y hasta el domingo en el Paseo Blas Infante, disponibles desde las 11.30 a las 23.00 horas, con opciones como tiovivo y barquitas.

Uno de los momentos clave de la fiesta se celebrará el viernes a las 12.30 horas con el pasacalles infantil, en el que participarán colegios de Ronda, la banda de música, saltimbanquis y charangas, además de repartir chucherías.

Flamenco, copla y folclore en Ronda durante las recreaciones

Además, el sábado se llevará a cabo a las 12.30 horas en el Paseo Blas Infante juegos de época, como yincana bandolera y actuaciones musicales.

Durante estos tres días de historia y ocio, la localidad también celebrará su XII Encuentro de Flamenco de los Cantes de Ronda, ubicado en el Escenario Balcones de la Alameda tanto el viernes como el sábado a las 22.30 horas con distintas actuaciones.

Música y tradición en Ronda para celebrar su pasado 'romántico'

Asimismo, los asistentes podrán disfrutar del XII Abanico de Coplas en Balcones de la Alameda el sábado desde las 14.00 horas.

De igual modo, durante la cita se celebrará el XII Festival de Folklore de la Serranía de Ronda, con actuaciones el sábado y domingo en Alameda y Balcones de la Alameda.

Una cita que llenará la localidad de música, folclore, tradición y ambientación para convertir este rincón de la Serranía de Ronda en un auténtico destino romántico del siglo XIX.