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Conferencia

Lucas Montojo protagoniza la cuarta conferencia del ciclo “De Gálvez 250” en Málaga

El historiador y escritor intervendrá el jueves 28 de mayo a las 19:00 horas en el Salón de los Espejos del Ayuntamiento con la conferencia “América, el centro del mundo: del Galeón de Manila a la Carrera de Indias”

Retrato de Bernardo de Gálvez.

Retrato de Bernardo de Gálvez. / La Opinión

La Opinión

El historiador y escritor Lucas Montojo participará el próximo jueves 28 de mayo a las 19.00 horas en el Salón de los Espejos del Ayuntamiento de Málaga en una nueva sesión del ciclo “De Gálvez 250”, una iniciativa cultural impulsada por The Hispanic Council junto al Ayuntamiento de Málaga, la Diputación Provincial y la Junta de Andalucía.

Bajo el título “América, el centro del mundo: del Galeón de Manila a la Carrera de Indias”, la conferencia ofrecerá una aproximación al papel central que desempeñó la América hispánica en la primera globalización y en la articulación de las grandes rutas comerciales, políticas y culturales de la Edad Moderna.

A través de un recorrido por algunos de los principales ejes del imperio español, Lucas Montojo abordará cuestiones como el Galeón de Manila, la Carrera de Indias o las conexiones entre Europa, América y Asia, poniendo de relieve la dimensión global de la Monarquía Hispánica y el papel estratégico que tuvieron los territorios americanos en la configuración del mundo moderno.

La intervención permitirá al público reflexionar sobre la relevancia histórica de las rutas comerciales y marítimas impulsadas por España, así como sobre la influencia cultural, económica y política que ejercieron durante siglos a escala internacional. Asimismo, la conferencia contribuirá a contextualizar el marco histórico en el que figuras como Bernardo de Gálvez desarrollaron su trayectoria política y militar.

Lucas Montojo ha desarrollado una amplia labor de investigación y divulgación histórica vinculada a la historia de España y a la presencia hispana en América. A lo largo de su trayectoria, ha participado en conferencias, publicaciones y proyectos orientados a acercar al gran público episodios fundamentales de la historia compartida entre España y el continente americano.

La sesión forma parte de un programa de seis conferencias que se desarrollan entre abril y julio de 2026 con el objetivo de acercar al público el papel de España —y especialmente de Málaga— en la independencia de Estados Unidos, así como poner en valor un legado histórico compartido con proyección internacional.

El ciclo sitúa en el centro la figura de Bernardo de Gálvez, militar y político nacido en Macharaviaya (Málaga), cuya contribución fue decisiva en la Guerra de Independencia de Estados Unidos. Su liderazgo en campañas como las de Pensacola y Mobile lo convirtió en uno de los grandes protagonistas de este proceso histórico y en un símbolo de los vínculos históricos entre España y Estados Unidos.

En palabras de Daniel Ureña, presidente de The Hispanic Council, “el ciclo ‘De Gálvez 250’ busca contribuir a una mayor comprensión de la huella española en el nacimiento de Estados Unidos y reivindicar la dimensión global de la historia compartida entre España y América. La conferencia de Lucas Montojo permitirá acercar al público una visión amplia y rigurosa del papel que desempeñó el mundo hispánico en la configuración de la modernidad”.

El ciclo “De Gálvez 250” se enmarca en la conmemoración del 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos, una efeméride de gran relevancia internacional que Málaga aborda desde su propia historia y su vínculo directo con este proceso histórico a través de la figura de Bernardo de Gálvez.

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A lo largo de los próximos meses, el programa contará con la participación de historiadores, académicos y divulgadores de reconocido prestigio, consolidando a Málaga como un espacio de referencia para la reflexión sobre la historia compartida entre España y Estados Unidos.

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