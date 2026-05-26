Málaga concentra 10 de los 15 municipios más caros de Andalucía para comprar vivienda: esta es la lista de precios

El mercado residencial de la Costa del Sol ha arrancado 2026 con una nueva subida de precios en Málaga capital y en los principales municipios del litoral de la provincia. Así lo recoge la última edición del Barómetro del Mercado Residencial de Andalucía de la consultora Gloval, correspondiente al primer trimestre, que analiza la evolución del valor de la vivienda en las capitales andaluzas, Sevilla y su área metropolitana, así como en los principales municipios de las provincias de Málaga y Cádiz. El análisis revela que diez de las quince localidades con las viviendas más caras de Andalucía son malagueñas, y la mayoría de ellas con precios que superan ampliamente los 3.000 euros el metro cuadrado.

El presidente y CEO de Gloval, Roberto Rey, ha indicado que el primer trimestre de 2026 confirma la "fortaleza del mercado residencial andaluz, con incrementos generalizados en las capitales y un comportamiento especialmente dinámico en áreas metropolitanas y municipios con elevada demanda".

Estos son los 15 municipios andaluces más caros (euros/m2) y el aumento interanual del precio

Marbella 4.758 11,7% Tarifa 4.078 6,4% Fuengirola 3.986 12,6% Estepona 3.801 13,5% Benalmádena 3.794 14,8% Torremolinos 3.749 13,9% Málaga 3.524 16,9% Mijas 3.522 20,0% Conil de la Frontera 3.292 11,2% Rincón de la Victoria 3.259 11,1% Rota 3.022 18,0% Cádiz 3.002 7,5% Manilva 2.940 21,3% Alhaurín de la Torre 2.717 11,7% Sevilla 2.661 15,0%

Subidas de más del 20% en el precio de la vivienda en algunos puntos de la Costa del Sol

De acuerdo con el informe, el precio medio de la vivienda en Málaga capital se situó en 3.524 euros el metro cuadrado en marzo de 2026. Esta cifra representa un incremento interanual del 16,9% y un avance trimestral del 3,4%, lo que sitúa a Málaga como la capital andaluza con el valor residencial más elevado al cierre del primer trimestre.

La evolución de los principales municipios de la provincia malagueña también muestra una tendencia alcista en términos interanuales. Entre los mayores crecimientos destacan Manilva (+21,3%), Mijas (+20,0%), el citado cado de Málaga capital (+16,9%), Benalmádena (+14,8%), Vélez-Málaga (+14,2%) y Torremolinos (+13,9%). "El comportamiento del mercado refleja la fortaleza de la demanda residencial en la Costa del Sol, tanto en municipios costeros consolidados como en zonas con mayor recorrido de crecimiento", señala Gloval.

Una vista de viviendas en el municipio malagueño de Benalmádena. / L. O.

Marbella, el más caro con 4.700 euros el metro cuadrado

En valores absolutos, Marbella lidera el ranking con un precio medio de 4.758 euros el metro, lo que la reafirma como el mercado residencial más caro de los analizados en la provincia (y de la comunidad andaluza). Le siguen Fuengirola (3.986 euros el metro), Estepona (3.801), Benalmádena (3.794), Torremolinos (3.749), Málaga capital (3.524) y Mijas (3.522).

El informe también recoge incrementos relevantes en otros municipios del entorno malagueño. Manilva alcanza los 2.940 euros el metro, tras registrar la mayor subida interanual del ámbito analizado, mientras Rincón de la Victoria se sitúa en 3.259 euros, Alhaurín de la Torre en 2.717 y Vélez-Málaga en 2.301.

Una imagen área de Torre del Mar, en Vélez-Málaga. / Alex Zea

Mercado del alquiler y rentabilidad: Málaga capital, la más cara

En el mercado del alquiler, Málaga capital se posiciona como la capital andaluza con la renta media más elevada, con 16,36 euros el metro al mes al cierre del primer trimestre de 2026. En este caso, el informe de Glovan solo andaliza las capitales de provincia.

La rentabilidad bruta de la vivienda en Málaga capital se sitúa en el 5,57%, en un contexto marcado "por el crecimiento de los precios de compraventa y la fortaleza de la demanda residencial y turística", según Gloval. Este comportamiento confirma el peso de Málaga y la Costa del Sol como uno de los principales focos de actividad inmobiliaria en Andalucía.

A Málaga capital le sigue Sevilla (13,21 euros el metro al mes) y Cádiz (12,33) y en el extremo opuesto se sitúan Jaén (8,04), Córdoba (8,94) y Almería (9,1).

Malagueños miran los anuncios de una agencia inmobiliaria. / Álex Zea

En términos de rentabilidad bruta, Huelva se posiciona como la capital más atractiva para la inversión, con un 7,43 %, seguida de Jaén (6,71%), Almería (6,61%) y Córdoba (6,23%). Por su parte, Cádiz (4,93 %), Granada (5,06 %) y Málaga (5,57 %) presentan rentabilidades más ajustadas, en línea con sus mayores niveles de precios.