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Crecen las VPO: Málaga inicia la construcción de 140 viviendas protegidas en Distrito Zeta

La promoción 'Residencial ZOË' ofrecerá viviendas de dos y tres dormitorios, incluyendo unidades adaptadas, y ha registrado una alta demanda de solicitantes

Francisco de la Torre poniendo la primera pala de las nuevas obras del Distrito Zeta

Francisco de la Torre poniendo la primera pala de las nuevas obras del Distrito Zeta / Esperanza Mendoza

Esperanza Mendoza

Esperanza Mendoza

Málaga

El Ayuntamiento de Málaga ha dado un nuevo paso en su estrategia para ampliar el acceso a la vivienda protegida con el inicio de las obras de una promoción de 140 Viviendas de Protección Oficial (VPO) en Distrito Zeta, en el entorno de Sánchez Blanca, dentro del distrito Cruz del Humilladero.

La promoción, denominada ‘Residencial ZOË’, será ejecutada por la promotora y constructora Coanfi sobre suelo municipal y contará con viviendas de dos y tres dormitorios, incluyendo seis adaptadas para personas con movilidad reducida. El acto de colocación de la primera piedra ha contado con la presencia del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, acompañado por responsables municipales y representantes de la promotora.

Francisco de la Torre en el acto de inauguración de las obras de las nuevas 140 VPO

Francisco de la Torre en el acto de inauguración de las obras de las nuevas 140 VPO / Esperanza Mendoza

Durante el acto, De la Torre ha subrayado la importancia de seguir ampliando la oferta residencial asequible en la ciudad y afirmó que "los malagueños puedan encontrar vivienda en su termino municipal es uno de los principales trabajos del Ayuntamiento”.

Precios rebajados y alta demanda

Las viviendas partirán desde los 159.900 euros, incluyendo plaza de garaje y trastero. Según ha destacado el Consistorio, el precio supone una rebaja del 10% respecto al máximo legal permitido para este tipo de promoción protegida.

La demanda para acceder a estas viviendas ha sido elevada. Solo para las 94 viviendas de tres dormitorios se registraron más de 6.300 solicitudes, mientras que las de dos dormitorios superaron las 5.200 peticiones. Los aspirantes debían cumplir requisitos como estar empadronados en Málaga desde al menos un año antes de la convocatoria, no disponer de otra vivienda en propiedad y figurar inscritos en el Registro Municipal de Demandantes de Vivienda.

Más de 5.000 viviendas protegidas en marcha

Esta actuación forma parte del plan municipal de vivienda impulsado por el Ayuntamiento, que actualmente contempla más de 5.100 viviendas protegidas en distintas fases de desarrollo, tanto en venta como en alquiler. El modelo combina promoción pública directa y colaboración público-privada para acelerar la construcción de nuevos inmuebles destinados principalmente a jóvenes y familias malagueñas.

Actualmente, el Consistorio mantiene promociones activas en sectores como Universidad, Cortijo Merino, Sánchez Blanca y Soliva Oeste, además de nuevas licitaciones destinadas a alquiler asequible para jóvenes y mayores.

Colaboración público-privada

La promoción de Distrito Zeta forma parte de un concurso público mediante el cual el Ayuntamiento sacó a licitación varias parcelas municipales para fomentar la construcción de vivienda protegida.

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Mapa que muestra la ubicación del Distrito Zeta.

A cambio de la adjudicación de suelo, el Ayuntamiento recibirá viviendas completamente terminadas que serán destinadas al alquiler con opción a compra para jóvenes inscritos en el Registro Municipal de Vivienda. Desde el año 2000, el Ayuntamiento de Málaga ha construido y entregado más de 5.300 viviendas protegidas en la ciudad, con una inversión superior a los 650 millones de euros.

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