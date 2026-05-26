La mejor ensaladilla rusa de Málaga de 2026 se come en un restaurante de los Montes

Málaga ya conoce cuál es la mejor ensaladilla rusa de la provincia en 2026. Un título que este año ha recaído en el restaurante La Minilla, situado en los Montes de Málaga.

La receta clásica de Juan Fernández ha cautivado a los 15 expertos gastronómicos del jurado, que le han otorgado el primer premio en el VIII Campeonato de Málaga de Ensaladilla Rusa Trofeo Media & Chef.

En la pasada edición, el galardón recayó en Eme de Mariano, que convenció al jurado con una propuesta elaborada con «mayonesa sencilla», esferificación de aceituna y gambas.

La Minilla, un restaurante con sello propio en la carretera de Colmenar

El restaurante La Minilla ya cuenta también con otro gran reconocimiento gastronómico: el de Croqueta Favorita de Málaga 2025.

El establecimiento está especializado en carnes y platos tradicionales de los Montes de Málaga. Además, destaca por ofrecer a sus comensales la posibilidad de cocinar la carne directamente en la mesa, una experiencia conocida como "carne a la piedra".

Su cocina se basa en el buen género y en productos de alta calidad, con carnes seleccionadas de reconocidos lugares de origen: el cordero y la ternera proceden de Burgos y Ávila, mientras que el porcino llega desde Cataluña.

El restaurante se encuentra en un acogedor hotel de dos estrellas, situado en la carretera de Colmenar, a tan solo cinco minutos del centro de Málaga capital.

Trece aspirantes al trono de la ensaladilla malagueña

Un total de 13 restaurantes han participado en esta octava edición del campeonato. Entre ellos, varios establecimientos de Málaga capital, como Almijara Casual Bar, con José Andrés J. Marcos; y El Nacional, con Álvaro Ávila.

También han competido Teresa Otero, de La Despechá Taberna; Ana Rollán y Guadalupe Peñalver, de Juana Paloma; y Sergio Redondo, de Rub Smokehouse.

La provincia también ha tenido un peso destacado en esta edición. Desde Casabermeja participó José Luis Vallejo, del Asador Puerta de Málaga; mientras que Torremolinos estuvo representado por Kile y Rocío, de Cuatro Cuartos, y Álvaro Herreros, de El Taller.

A ellos se sumaron Borja Tejedor, de La Bodeguita de Borja, en Arroyo de la Miel; Ismael López, de Olivia & Sophia, en Frigiliana; y Frutos Arrabal, del Chiringuito Marina Playa, en Torre de Benagalbón.