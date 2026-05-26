De orinar en el mar a usar altavoces: las multas de hasta 3.000 euros que pueden ponerte en las playas de Málaga

Málaga arranca su temporada de playas. Con las temperaturas superando los 30 grados y un ambiente más propio del verano, las costas de la ciudad se llenarán estos días, dejando estampas plenamente veraniegas.

Pero los malagueños deberán tener en cuenta también las normas que rigen en las playas y que pueden acabar en multas de hasta 3.000 euros por jugar en la playa, orinar o incumplir otras prohibiciones.

Y para que la quedada en la playa no te salga cara, aquí va un listado con todas esas prácticas habituales que parecen "normales", pero que están prohibidas.

Orinar en el agua

En el artículo 16, de la ordenanza de uso y disfrute de las playas de Málaga, se expresa específicamente que "queda prohibida la evacuación fisiológica en el mar o en la playa".

Por lo que orinar en el agua de las playas de la ciudad puede conllevar a una multa que asciende a los 300 euros. Lo que no aclara la ordenanza es cómo se controla el cumplimiento de esta norma.

Un socorrista en una de las playas de Marbella / L.O.

Lo de miccionar en el mar es una normativa a la que se suma también el Ayuntamiento de Marbella, que ya el pasado año comunicó que que multará con hasta 750 euros a las personas que miccionen en el mar.

En concreto, el artículo 67 de la nueva norma recoge como infracción leve, multada con hasta 750 euros, "la evacuación fisiológica en el mar y la playa".

Jugar en la orilla

Jugar con las palas en la orilla del mar es una de las imágenes más repetidas cada verano. Pero, el artículo 6 de la Ordenanza Municipal sostiene que "queda prohibido en las zonas y aguas de baño y durante la temporada de baño, tanto en la arena de la playa como en el agua del mar, la realización de actividades, juegos o ejercicios que puedan molestar al resto de usuarios".

Dos jóvenes escuchan música en la playa con un altavoz inalámbrico. / L.O

Por lo tanto, a los malagueños se les puede sancionar si dicho juego o actividad molesta a algún usuario. Aquí las sanciones van de los los 300 y los 3.000 euros.

Usar altavoces

Reproducir música también está prohibido. Y es que esta acción tan común en las playas puede ser sancionada "siempre que superen los niveles máximos establecidos en el Anexo I de la Ordenanza frente a la contaminación por ruidos, vibraciones y otras formas de energía".

En el artículo 7 de esta ordenanza se prohíbe la utilización en la playa de aparatos de radio, cassettes, discos compactos, o similares, instrumentos musicales o cualquier otro artefacto, de forma que emitan ruidos que produzcan molestias a los demás usuarios.

La multa: 300 euros.

Ciudadanos en las playas de Málaga. / ÁLEX ZEA

Llevar a tu perro

Llevar a tu amigo peludo a una playa no apta para mascotas supone una infracción leve, ya que «queda prohibido el acceso de animales domésticos a las aguas y zonas de baño».

De ser así, el dueño deberá hacer frente a una multa de hasta 300 euros hasta los 3.000 euros.

Acampar

Otra de las restricciones- esta sí más conocida- es la de acampar. Según tal normativa, quedan prohibidos los campamentos y acampadas en la playa. Por otro lado, lavarse en el agua del mar utilizando jabón, gel, champú o cualquier otro producto similar queda totalmente prohibido.

Ir a la playa sin oír "agua, cerveza, cocacola" es prácticamente imposible. La venta ambulante es algo cotidiano en la temporada veraniega, pero esta actividad también está prohibida.

Así lo recoge el artículo 20 de la Ordenanza, en la que se menciona que "se prohíbe la venta ambulante en la playa de cualquier producto alimenticio en general y, en concreto, bocadillos, bebidas, aperitivos, golosinas, semillas".

Sanciones en las playas de Málaga

El régimen sancionador contempla infracciones leves y graves. Las primeras pueden conllevar multas de hasta 300 euros, mientras que las graves pueden alcanzar los 3.000 euros.

Entre las conductas consideradas graves se encuentran hacer fuego, organizar moragas o barbacoas, utilizar bombonas de gas o depositar en los contenedores materiales en combustión. También se sanciona el vertido de residuos o sustancias que puedan provocar contaminación o riesgo de accidente.

La normativa prohíbe, además, la varada o permanencia de embarcaciones fuera de las zonas balizadas, llevar animales a la playa, practicar la pesca en lugares, horarios o épocas no autorizadas, realizar venta ambulante o limpiar utensilios de cocina en las duchas.

La reincidencia en faltas leves, antes de que prescriban, también puede acabar siendo considerada una infracción grave.

Además, la ordenanza recoge que quienes incumplan estas prohibiciones deberán abandonar la playa de inmediato si así se lo requieren verbalmente los agentes de la autoridad.