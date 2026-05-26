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La policía analizó cientos de archivos con "mujeres inconscientes siendo agredidas sexualmente" en la investigación del cura de Málaga: en uno se le ve la cara

Durante la celebración de la segunda sesión del juicio, la responsable de la UFAM central también ha expresado que cuando se le tomó declaración a las mujeres no sabían ni que habían sido grabadas

Juicio del cura que oficiaba en una iglesia de Vélez Málaga, que abusó de cuatro feligresas drogándolas

Juicio del cura que oficiaba en una iglesia de Vélez Málaga, que abusó de cuatro feligresas drogándolas / Álex Zea

La Opinión

MÁLAGA

Este martes se ha celebrado la segunda sesión del juicio al sacerdote malagueño acusado de abusar sexualmente a cuatro mujeres tras sedarlas y grabar estos momentos, delitos por los que podría enfrentarse a 72 años de prisión. Durante el juicio, agentes de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional afirman haber analizado cientos de archivos informáticos "de carácter sexual" y revelan que en uno de los vídeos se ve la cara al procesado.

La droga de las violaciones

Así lo ha dicho la responsable de dicha unidad a nivel central, instructora del atestado, quien ha explicado que en el material, dividido en carpetas con el nombre de cada víctima, se veía "mujeres inconscientes siendo agredidas". Al respecto, otro de los investigadores ha apuntado a que el acusado habría utilizado la llamada 'droga de las violaciones', que deja a las víctimas "adormecidas", que es transparente y que no deja sabor.

La responsable de la UFAM central también ha expresado que cuando se le tomó declaración a las mujeres no sabían nada; "no sabían ni que habían sido grabadas"; de hecho, ha apuntado, dos no quisieron ver las imágenes. "Fue un shock para ellas", ha dicho, al tiempo que ha considerado que el acusado "se aprovecha" de la condición de sacerdote, que genera en estas víctimas "cercanía y confianza".

Esta investigadora ha señalado que en uno de los vídeos aparece el acusado, al que "se le ve mientras está agrediendo" a una de las mujeres con "cara libidinosa", y ha explicado que se hizo un informe para geolocalizar los vídeos y se determinó la fecha de las fotos; mientras que ha apuntado que no es posible precisar estos datos de los pantallazos que también había entre los archivos analizados.

La novia del acusado encontró los archivos

Tanto esta investigadora como el instructor del atestado de la UFAM de Melilla ha explicado la forma en que llegó a la Policía Nacional el material, que la denunciante, novia entonces del acusado, encontró en un disco duro en la casa del procesado en dicha ciudad autónoma y copió en su ordenador. Esta puso los hechos en conocimiento de la Iglesia, quienes según explica la mujer le "cerraron las puertas" y también de un amigo policía.

Precisamente, este agente también ha declarado y ha explicado que la denunciante le enseñó las carpetas con nombres de mujeres y con archivos "de ámbito sexual bastante alto". "Le digo que tiene que denunciar y ella es reticente porque era creyente y había intentado hablar con el obispo", ha señalado, al tiempo que ha precisado que hizo copia en un pen drive del trabajo porque "entendía que había que preservar la prueba del delito".

Tras tener las imágenes, hizo una nota interna por escrito y lo comunicó a sus superiores. En ese momento, comenzaron las gestiones primero en la UFAM de Melilla, con la participación también de la Fiscalía, y luego en la unidad a nivel central, sobre el material grabado en el pen drive pero también sobre un volcado formal del ordenador de la denunciante, han señalado los investigadores.

Fue este lunes cuando la, en aquel entonces, pareja del sacerdote declaró en el juicio. Durante este, explicó como encontró el disco duro con los archivos y el impacto que tuvieron estas imágenes en ella: "la recuerdo cada noche, estaba muerta".

Declaración del amigo del procesado

En esta sesión de este martes también ha declarado un testigo que era amigo del acusado, al que conoció por participar en campamentos religiosos, quien ha señalado que cuando se quedaban a dormir en las casas del acusado era este el que distribuía las habitaciones y dormía con las mujeres, lo que ha considerado normal por la relación de amistad que tenían.

Piden 72 años de cárcel

La Fiscalía pide 72 años de prisión para el acusado, que cuando trascendieron los hechos era el párroco de las localidades de Ardales Carratraca y vicario parroquial de Nuestra Señora de la Encarnación de Álora.

Noticias relacionadas y más

El ministerio público le atribuye cuatro delitos de abuso sexual, revelación y descubrimiento de secretos y lesiones. El escrito acusatorio relata que el sacerdote entabló amistad con las cuatro víctimas en diferentes fechas y que se aprovechaba la relación de amistad e intimidad con ellas y de su condición de religioso para realizar estos actos

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