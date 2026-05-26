La Policía Local denuncia en Málaga al responsable de un vertido en la calle de más de 200 kilos de pescado podrido

La Policía Local de Málaga ha denunciado al presunto responsable de un vertido de más de 200 kilos de pescado en mal estado en el polígono Guadalhorce. Según ha informado el Área de Seguridad del Ayuntamiento, los agentes del Grupo de Protección de la Naturaleza (Gruprona) acudieron al lugar gracias a un requerimiento ciudadano que informaba de la presencia en la vía pública de gran cantidad de cajas con productos del mar en avanzado estado de descomposición.

Nada más llegar, los policías comprobaron el fuerte olor que el pescado desprendía desde bastante distancia y analizaron los envases y etiquetas de las cajas con el objetivo de conocer la procedencia de la mercancía. Identificaron tres empresas diferentes y, con ayuda de técnicos veterinarios del Servicio de Sanidad y Consumo, se investigó la trazabilidad de los productos. Los funcionarios lograron saber que, antes de la aparición del vertido, el pescado había sido devuelto a una distribuidora malagueña "por no encontrarse en condiciones adecuadas para su comercialización".

Los agentes tuvieron muchas dificultades para contactar con la misma porque "los datos de registro y contacto no se correspondían con la realidad", si bien consiguieron identificar al presunto responsable del vertido e iniciar el correspondiente procedimiento sancionador. Los servicios municipales de limpieza retiraron los restos y sanearon la zona.

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Vertido de alimentos caducados en Campanillas

De forma paralela, el Gruprona ha denunciado a otra distribuidora de productos alimenticios por realizar un vertido en la zona de Campanillas. En este caso se trataba de más de 150 cajas con alimentos caducados desde hacía más de dos años. La información de los envases llevaron a la empresa que presuntamente lo había realizado, reconociendo su responsable los hechos. La Policía Local de Málaga recuerda que estos hechos constituyen una infracción grave al artículo 90 de la Ordenanza Municipal de Limpieza, y que el responsable tiene la obligación de reparar el daño causado.