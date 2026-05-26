El PP vuelve a denunciar un "abandono" del Gobierno que "condena" a los malagueños a pasar horas atrapados en la "ratonera" de la A-7

No cesan las llamadas de atención del Partido Popular al Gobierno central por los colapsos en la A-7. Su coordinador general en Málaga, Cristóbal Ortega, ha vuelto a denunciar esta mañana "el abandono inversor" del Gobierno de Sánchez y Puente que, insiste, "condena" a los malagueños a pasar horas atrapados en la “ratonera” de la A-7 cuando se produce cualquier avería de vehículo pesado o la más mínima colisión.

Esta denuncia pública es solo una más de las muchas que han manifestado los populares con anterioridad. "Inacción y sectarismo" son los sustantivos con los que Ortega se ha referido al Gobierno socialista cuando ha vuelto a criticar "el complot sostenido en el tiempo" que, según el PP, frena el progreso de la ciudad de Málaga a cualquier precio en favor de otras comunidades autónomas. "Todos sabemos que si este colapso y estas retenciones se produjeran en Cataluña ya habrían escuchado las reclamaciones de los usuarios", ha reivindicado. Para la formación de Ortega, la manera de actuar de Sánchez invita a generar "ciudadanos de primera y de segunda".

Ortega ha instado al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, a atender las reivindicaciones y las mejoras reclamadas por los malagueños, al tiempo que ha recordado que la provincia de Málaga “no dispone siquiera de grúas para la retirada de vehículos pesados por parte de la DGT”. “No es de recibo que un vehículo de gran tonelaje pase diez o doce horas en la calzada sin que sea retirado. Suena a país tercermundista, pero esa es la realidad que sufren las carreteras malagueñas de titularidad estatal desde la llegada de Sánchez a la Moncloa”, ha subrayado.

Propuesta de ampliación a un tercer carril en la A-7

La delegada de la Junta de Andalucía en Málaga, Patricia Navarro, retomó hace apenas dos meses, en plena precampaña, la conversación sobre el tráfico en la A-7 a su paso por el Distrito Málaga-Este por las retenciones que se generan cada día en el tramo que conecta la capital con el Rincón de la Victoria y Vélez. El Partido Popular sigue reivindicando la ampliación de un tercer carril "reversible" que descongestione la zona. De hecho, llegaron a iniciar una recogida de firmas que comenzaron en otoño de 2023 y a la que el Gobierno respondió con la adjudicación de la redacción de un estudio previo para abordar la problemática.

Ortega también ha recordado otras medidas puestas sobre la mesa por el Partido Popular como la planificación de una segunda ronda este, o medidas transitorias como carriles reversibles o unidades de respuesta rápida de la DGT. “Exigimos que se mejoren los accesos y salidas de la A-7 y que se bonifique la autopista más cara de España, la AP-7, al mismo nivel que otras autopistas; además de impulsar de manera definitiva el tren de la Costa del Sol, igual que se han comprometido 5.200 millones para el nuevo tren orbital de Barcelona. Necesitamos medidas que alivien nuestro día a día y, para eso, Sánchez y Puente tienen que poner fin al abandono inversor a esta provincia”, ha concluido.