Más de 23.000 trabajadores turísticos de Málaga podrán acceder a formación y certificados oficiales de inglés de Cambridge

Más de 23.000 profesionales del sector turístico en la provincia de Málaga podrán beneficiarse del acuerdo entre la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos) y Cambridge University Press & Assessment y Examia, como centro examinador oficial con distinción Platino de Cambridge, al objeto de poder impulsar la formación en lengua inglesa y la mejora de las competencias idiomáticas

La firma de este acuerdo establece un "marco de colaboración" para facilitar a los establecimientos de alojamiento turístico asociados a Aehcos el acceso a programas de formación en inglés y a la obtención de certificaciones oficiales de Cambridge, como relata el vicepresidente ejecutivo de la patronal hotelera, Javier Hernández.

Una camarera en un establecimiento de Málaga / l.o.

Conocimiento de idiomas, en especial el inglés

La intención es la de contribuir en un campo tan importante como es la capacitación en idiomas a alcanzar la excelencia de un destino como la Costa del Sol, donde el peso de la cuota de visitantes internacionales cada vez es más significativo. La iniciativa permitirá mejorar la formación de las plantillas de los casi 360 establecimientos asociados a Aehcos. «El conocimiento de idiomas, y especialmente del inglés, constituye una herramienta fundamental para la competitividad turística, la calidad del servicio y el desarrollo profesional de los trabajadores del sector hotelero», asegura Hernández. En este acuerdo se contempla la realización de pruebas de nivel oficiales para conocer el punto de partida de cada participante.

Y también se añaden «programas formativos» para preparar los exámenes y el acceso a las certificaciones oficiales de Cambridge. Entre ellas destacan Linguaskill, como prueba multinivel adaptativa para certificar niveles desde B1 hasta C2, y A2 Key (KET), correspondiente al nivel A2.