Quién es Ana Fuentes, la gerente rondeña del PSOE que ha sido imputada en el 'caso Leire Díez'

Casi un año después, la Unidad Central Operativa (UCO) ha vuelto a pisar el suelo de Ferraz a primera hora de esta mañana de miércoles. Poco después, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz anunciaba la imputación al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, a la gerente del partido, la malagueña Ana María Fuentes, y al exvicepresidente de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías en la causa en la que investiga a la exmilitante socialista Leire Díez.

La rondeña Ana María Fuentes ascendió al cargo de gerente general de la formación socialista en 2021 y, como tal, su actividad ha estado centrada estos años en supervisión de las cuentas y movimientos económicos del partido. Hoy, 27 de mayo de 2026, ha sido imputada en el caso de presunta corrupción del caso 'Leire Díez'. El juez Pedraz la llamará a declarar por presunta complicidad en pagos irregulares a la exmilitante socialista mediante la validación de facturas supuestamente ficticias o engañosos con apariencia legal.

Quién es Ana María Fuentes

Tras la imputación de Santos Cerdán, este periódico contó en junio de 2025 que la socialista rondeña había sido ascendida e incluida en el reducido equipo de cuatro personas que se haría cargo de forma interina de la Secretaría de Organización que dirigía el exdiputado. Entonces, su nombre ya aparecía en las investigaciones de la UCO en el 'caso Mascarillas', liderado por Koldo García, José Luis Ábalos y Santos Cerdán. Por aquel momento, la malagueña fue defendida por el PSOE como una persona “íntegra” que llevaba un “control limpio” de las cuentas de Ferraz.

Pedro Sánchez se dirige a los trabajadores del PSOE en la madrileña calle Ferraz, acompañado por la gerentede la formación progresista: la rondeña Ana Fuentes / PSOE

Fuentes se marchó a Madrid hace unos 16 años, cuando decidió abandonar la política institucional malagueña. Durante la primera década de los años 2000, la política rondeña ya se postulaba como una de las mujeres del socialismo con mayor proyección dentro del Partido Socialista malagueño, aunque antes ya había sido directora Provincial del Instituto Andaluz de la Juventud en Málaga entre 1998 y 2000. Años más tarde, en 2007, llegó a ser la candidata a la alcaldía en Ronda cuando todavía era concejala y posteriormente parlamentaria andaluza y miembro de la Mesa del Parlamento de Andalucía entre el año 2000 y el 2004, fecha en la que dio el salto a la esfera nacional como diputada.

Dejó su acta de diputada en 2011 y se dedicó al ámbito de la gestión en varias empresas hasta que en 2018 se reincorporó como directora de la Oficina de Cumplimiento Normativo del Partido Socialista Obrero Español. Desde octubre de 2021 es la Directora Gerente del Partido Socialista Obrero Español.