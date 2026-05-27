Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Reactivado el incendio del hotel IbisLa UCO entra en la sede del PSOE en FerrazNovedades en el Málaga NostrumMultas en las playas de MálagaFalsos empadronamientos en MálagaSombra en barrios según la rentaLa mejor ensaladilla rusa de MálagaPlay off de ascenso del Málaga CF
instagramlinkedin

Caso Leire Díez

Quién es Ana Fuentes, la gerente rondeña del PSOE que ha sido imputada en el 'caso Leire Díez'

La socialista malagueña llegó a ser la candidata a la alcaldía en Ronda, parlamentaria andaluza y diputada nacional

Ana María Fuentes Pacheco, socialista rondeña imputada en el 'caso Leire Díez', en una imagen de archivo.

Ana María Fuentes Pacheco, socialista rondeña imputada en el 'caso Leire Díez', en una imagen de archivo. / Bcn

Gloria Pérez

Gloria Pérez

Málaga

Casi un año después, la Unidad Central Operativa (UCO) ha vuelto a pisar el suelo de Ferraz a primera hora de esta mañana de miércoles. Poco después, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz anunciaba la imputación al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, a la gerente del partido, la malagueña Ana María Fuentes, y al exvicepresidente de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías en la causa en la que investiga a la exmilitante socialista Leire Díez.

La rondeña Ana María Fuentes ascendió al cargo de gerente general de la formación socialista en 2021 y, como tal, su actividad ha estado centrada estos años en supervisión de las cuentas y movimientos económicos del partido. Hoy, 27 de mayo de 2026, ha sido imputada en el caso de presunta corrupción del caso 'Leire Díez'. El juez Pedraz la llamará a declarar por presunta complicidad en pagos irregulares a la exmilitante socialista mediante la validación de facturas supuestamente ficticias o engañosos con apariencia legal.

Quién es Ana María Fuentes

Tras la imputación de Santos Cerdán, este periódico contó en junio de 2025 que la socialista rondeña había sido ascendida e incluida en el reducido equipo de cuatro personas que se haría cargo de forma interina de la Secretaría de Organización que dirigía el exdiputado. Entonces, su nombre ya aparecía en las investigaciones de la UCO en el 'caso Mascarillas', liderado por Koldo García, José Luis Ábalos y Santos Cerdán. Por aquel momento, la malagueña fue defendida por el PSOE como una persona “íntegra” que llevaba un “control limpio” de las cuentas de Ferraz.

Pedro Sánchez se dirige a los trabajadores del PSOE en la madrileña calle Ferraz, acompañado por la gerentede la formación progresista: la rondeña Ana Fuentes

Pedro Sánchez se dirige a los trabajadores del PSOE en la madrileña calle Ferraz, acompañado por la gerentede la formación progresista: la rondeña Ana Fuentes / PSOE

Fuentes se marchó a Madrid hace unos 16 años, cuando decidió abandonar la política institucional malagueña. Durante la primera década de los años 2000, la política rondeña ya se postulaba como una de las mujeres del socialismo con mayor proyección dentro del Partido Socialista malagueño, aunque antes ya había sido directora Provincial del Instituto Andaluz de la Juventud en Málaga entre 1998 y 2000. Años más tarde, en 2007, llegó a ser la candidata a la alcaldía en Ronda cuando todavía era concejala y posteriormente parlamentaria andaluza y miembro de la Mesa del Parlamento de Andalucía entre el año 2000 y el 2004, fecha en la que dio el salto a la esfera nacional como diputada.

Noticias relacionadas y más

Dejó su acta de diputada en 2011 y se dedicó al ámbito de la gestión en varias empresas hasta que en 2018 se reincorporó como directora de la Oficina de Cumplimiento Normativo del Partido Socialista Obrero Español. Desde octubre de 2021 es la Directora Gerente del Partido Socialista Obrero Español.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un incendio arrasa el 'Le Grand Café' del centro de Málaga y obliga al desalojo total del Hotel Ibis
  2. La mejor ensaladilla rusa de Málaga de 2026 se come en un restaurante de Los Montes
  3. A la calle en Málaga con una madre de 95 años, un hijo discapacitado mental y un hermano que cobra un euro de pensión
  4. El pueblo malagueño situado en el corazón del Valle del Guadalhorce que celebra cada domingo su mercadillo 'vintage' con muebles, cerámica y piezas únicas de coleccionismo
  5. Este es el famoso barrio de Málaga que celebra cada sábado su mercadillo tradicional con 170 puestos de ropa, regalos y comida: 'Hay de todo
  6. El bar El Diamante volverá a abrir en Málaga con sus desayunos míticos: 'Será un punto de encuentro para los malagueños a precios económicos
  7. La calle Ayamonte de Málaga, la de los sueldos más dispares: pisos de los 60 para pescadores y áticos para millonarios
  8. El rincón costero de Málaga que celebra cada domingo su famoso mercadillo de antigüedades con 120 puestos de ropa, artesanía y artículos de segunda mano: ubicación y horarios

Quién es Ana Fuentes, la gerente rondeña del PSOE que ha sido imputada en el 'caso Leire Díez'

Quién es Ana Fuentes, la gerente rondeña del PSOE que ha sido imputada en el 'caso Leire Díez'

Más control para los estudiantes malagueños que hagan la Selectividad: se realizarán barridos selectivos para la detección de dispositivos no autorizados

Más control para los estudiantes malagueños que hagan la Selectividad: se realizarán barridos selectivos para la detección de dispositivos no autorizados

Málaga Nostrum estima que creará 340 empleos tras ampliar su oferta y trabaja en las nuevas aperturas: VIPS, Sould Park, 100 Montaditos, Mercadona y Costco

Málaga Nostrum estima que creará 340 empleos tras ampliar su oferta y trabaja en las nuevas aperturas: VIPS, Sould Park, 100 Montaditos, Mercadona y Costco

La UMA aprueba el procedimiento para estabilizar a su profesorado asociado

La UMA aprueba el procedimiento para estabilizar a su profesorado asociado

Catorce restaurantes compiten por la mejor fritura malagueña en ‘Fritos con Arte’

Catorce restaurantes compiten por la mejor fritura malagueña en ‘Fritos con Arte’

El histórico chiringuito de Torremolinos que ha conquistado a las guías de cocina con sus espetos y pescados frescos: "Tiene uno de los mejores espeteros de Málaga"

El histórico chiringuito de Torremolinos que ha conquistado a las guías de cocina con sus espetos y pescados frescos: "Tiene uno de los mejores espeteros de Málaga"

La Policía Nacional desarticula en Málaga una trama de tráfico de migrantes cubanos

La Policía Nacional desarticula en Málaga una trama de tráfico de migrantes cubanos

Más de 32.000 ingresos, casi un millón de consultas y más de 200 trasplantes: el balance del Hospital Regional de Málaga en 2025

Más de 32.000 ingresos, casi un millón de consultas y más de 200 trasplantes: el balance del Hospital Regional de Málaga en 2025
Tracking Pixel Contents