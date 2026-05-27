Se archiva oficialmente la denuncia por malos tratos contra el concejal malagueño Jacobo Florido

La Sección Octava de la Audiencia Provincial de Málaga ha confirmado el archivo de la causa abierta contra el concejal del PP del Ayuntamiento de la capital malagueña Jacobo Florido por un delito de malos tratos del que había sido denunciado por su expareja.

En concreto, ha desestimado el recurso de la expareja contra el auto del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Málaga que rechazó el recurso de reforma contra el sobreseimiento provisional de las actuaciones.

En la resolución, a la que ha tenido acceso Europa Press, se incide en que "en el auto que se acordó el sobreseimiento provisional han sido analizadas de forma detallada y pormenorizada todas las diligencias de instrucción que se han practicado".

"Se ha expuesto su resultado y se han efectuado valoraciones acerca de su contenido, sin que estas podamos considerarlas ilógicas, arbitrarias o irracionales", se añade en la resolución del Tribunal de apelación.

Ambos se denunciaron mutuamente

Los hechos se remontan a 2024, cuando tanto el edil como su mujer relizaron denuncias recíprocas por presuntas agresiones y amenazas, por las que se les impuso a ambos una orden de alejamiento. Además, la denuncia de ella fue registrada en el sistema Viogén y valorada con un nivel de riesgo medio , mientras que la de él fue enviada a un juzgado de instrucción penal dado que ya no es competente en los casos de violencia cuyas víctimas no sean mujeres.

Fue en 2025 cuando el juzgado archivó provisionalmente la denuncia por malos tratos contra Jacobo Florido. El archivo fue solicitado tanto por el concejal como por la Fiscalía de Málaga, que solicitó la deducción de testimonio contra la denunciante y la remisión del caso a un juzgado instructor ordinario.

Por ello, se precisa que "estamos ante una instrucción que ha durado varios años y en la que se han practicado numerosas diligencias de investigación", aludiendo a ellas. Además, añaden que "no existe por consiguiente la posibilidad de llevar a cabo mas diligencias de instrucción por haberse agotado el plazo".

Además, se indica que "del resultado de lo actuado no podemos considerar que haya quedado debidamente justificada la perpetración de los delitos que eran objeto de denuncia por parte de la recurrente".

Informe de la UVIG

Por otro lado, sobre el contenido del informe de la UVIG, integrado por el perito forense, el psicólogo y trabajador social, la resolución precisa que son "coincidentes en sus respectivos ámbitos acerca de la ausencia de indicadores de malos tratos, con la especial relevancia que dichos dictámenes tienen en delitos en ámbito de la violencia de genero y familiar, al estar integrados por exámenes de ambos miembros de la pareja, desde distintas perspectivas y con diferentes metodologías".

En relación con la valoración de las manifestaciones de los menores a modo de prueba, se indica que "no se infiere en modo alguno que las conclusiones que al respecto se han hecho por la instructora sean arbitrarias, incoherentes, o ausentes de motivación en la resolución impugnada".

Se añade que la fotografía a la que se refiere la recurrente y en base a la que se emitió informe forense, "no puede ser considerada como suficiente y bastante a los fines de integrar una base indiciaria sólida, no ya solo porque no esta datada, sino porque no aparece acompañada de otros elementos que hubieran podido corroborar la causa de esas señales o lesiones que se apreciaban". Al respecto, se indica que el informe forense se limita a "informar acerca de lo que aparecía en la imagen".

Por tanto, se indica, "no se puede valorar dicha documental aisladamente, en tanto que constan otras diligencias tales como el informe de la UVIG que no corroboran la conclusión que pretende la parte recurrente".

En cuanto a la investigación policial acerca de los correos, se precisa que "lo cierto es que el resultado es el que se deriva de los autos, habiéndose agotado la investigación en cuanto a la autoría sin alcanzar resultados esclarecedores, entre otras cuestiones, dado el tiempo transcurrido". "Tampoco se aventuran variaciones esenciales derivadas de posibles pruebas nuevas que pudieran aportarse a un futuro acto de enjuiciamiento", apostilla.

Florido cree que el subdelegado filtró la denuncia

El concejal, en su cuenta en redes sociales, recogida por Europa Press, ha valorado esta resolución. "La justicia me ha dado la razón", ha dicho, apuntando: "Ha quedado demostrada mi inocencia y la falsedad de las acusaciones que hizo contra mí".

"Termina una pesadilla que ha durado más de dos años", relata Florido, al tiempo que incide en que "como por fin ha quedado atrás, es el momento de detenerme en quienes han utilizado aquella falsa acusación para intentar destruirme políticamente y para hacer daño al PP en general y al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Málaga en particular".

Floridoha pedido explicaciones al subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ya que, ha apuntado, "creo que su entorno informó de que se me había impuesto una orden de alejamiento". "En realidad, desinformó, porque la orden de alejamiento se impuso también a mi expareja respecto de mí, detalle que la fuente omitió deliberadamente", ha abundado.

Así, añade que "una vez aclarada la reciprocidad de la orden de alejamiento, varios periodistas tuvieron acceso a un pantallazo de Viogen (el sistema de seguimiento de los casos de violencia de género) donde figuraban mis datos y había rastro de la falsa acusación contra mí".

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Florido ha pedido explicaciones a Salas: "Si no él, alguien de su entorno utilizó los medios públicos estatales a su alcance, accediendo a una información protegida, para atentar contra mi reputación con un evidente propósito político".