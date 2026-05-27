El Ayuntamiento de Málaga aumenta la partida para atender a personas sin hogar

La junta de gobierno local del Ayuntamiento de Málaga ha aprobado la convocatoria de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva dirigida a entidades sin ánimo de lucro para la atención residencial y acogida integral a personas sin hogar para 2026.

En esta edición, la partida presupuestaria se incrementa hasta los dos millones, lo que supone un 70% más respecto a los 1.176.741,25 euros de la convocatoria de 2025.

Además, el periodo de ejecución también se amplía desde los 12 hasta los 15 meses, comprendiendo desde el 1 de octubre de 2025 hasta el 31 de diciembre de 2026, al objeto de garantizar la continuidad de las actuaciones ya impulsadas.

Una imagen del albergue municipal de Málaga. / l.o.

Servicios de comedor, higiene o lavandería

Esta convocatoria, según ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado, viene a complementar la actuación de la red municipal existente en el marco del sistema de atención a este colectivo que se lleva a cabo a través del Servicio de Puerta Única que, bajo la coordinación del Área de Derechos Sociales, permite desde 2010 ofrecer una respuesta eficiente en la puesta a disposición de los diferentes recursos de las 12 entidades que conforman la Agrupación de Desarrollo de Personas Sin Hogar, y que se completan con servicios específicos de comedor, higiene, lavandería y centros de día que prestan distintas organizaciones.

Esta red ofrece actualmente 344 plazas para personas sin hogar, de las que 96 corresponden al Centro de Acogida Municipal y las 248 restantes son aportadas por las entidades a través de distintos convenios de colaboración, a los que hay que sumar los servicios de higiene y lavandería con San Juan de Dios y plazas de comedor con Santo Domingo.

Además, también se cuenta con una Unidad de Calle que se encarga de la atención con personas sin hogar que se encuentran en la vía pública y que no se acercan a los recursos municipales.

Ayudas para los taxis accesibles. / RAFA VAZQUEZ

Ayudas para el taxi accesible

Por otro lado, también se han aprobado las bases y una nueva convocatoria de la subvención para el mantenimiento del taxi accesible. En concreto, la relativa al fomento de la concertación por emisora o sistema tecnológico alternativo de los servicios de taxi a personas en sillas de ruedas.

Esta ayuda, dotada de 75.000 euros, 15.000 euros más que el año anterior, se concede desde 2007 y se articula a través del Área de Movilidad. Podrán optar a ellas los titulares de licencias de taxi con vehículos accesibles autorizados por el Ayuntamiento de Málaga, que sean titulares de licencia municipal y presten el servicio de forma prioritaria a las personas con movilidad reducida.

Patrocinador Feria de Málaga

Por otro lado, la junta de gobierno local también ha aprobado la selección de Mahou S.A. como patrocinador oficial de la Feria de Málaga para las cuatro próximas ediciones, desde 2026 a 2029, a través del convenio de colaboración a suscribir entre el Ayuntamiento, a través del Área de Servicios Operativos, Playas y Fiestas, y dicha entidad. La entidad realizará una aportación económica anual de 104.800 euros, a través de su marca San Miguel.