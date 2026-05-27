El Ayuntamiento de Málaga ordena medidas urgentes para garantizar la seguridad tras el incendio en el edificio del Hotel Ibis de Málaga

El Ayuntamiento de Málaga ha requerido a la propiedad del edificio del Hotel Ibis, en el distrito Centro, la adopción de medidas cautelares tras el incendio declarado en la madrugada del pasado 25 de mayo. El fuego se encuentra controlado y prácticamente extinguido, aunque durante la primera inspección técnica aún continuaban los trabajos de extinción en dos zonas de la última planta.

La Gerencia Municipal de Urbanismo ha realizado una primera visita al inmueble, una vez garantizadas las condiciones mínimas de seguridad en el interior. Los técnicos municipales accedieron acompañados por efectivos de Bomberos, que indicaron qué zonas podían ser inspeccionadas con seguridad.

El objetivo de esta primera revisión ha sido comprobar la seguridad exterior del edificio, impedir la entrada de personas ajenas y fijar las condiciones necesarias para que puedan llevarse a cabo nuevas inspecciones que permitan valorar el estado completo del inmueble.

Primer balance técnico: un colapso parcial y daños en revestimientos e instalaciones

Según el informe emitido por Urbanismo y trasladado ya a la propiedad, en la zona norte del edificio no se han detectado patologías estructurales en la planta sótano. Los técnicos también han podido revisar plantas superiores hasta la junta estructural que divide el inmueble en dos partes, norte y sur.

Este lunes, cuando ya se daba por controlado y "prácticamente extinguido", el incendio del Hotel Ibis se ha reactivado por tercera vez en tres días / Álex Zea

En esa zona se ha comprobado el colapso parcial del forjado de la planta primera más próximo a dicha junta estructural. En el resto de áreas inspeccionadas se han observado daños en revestimientos e instalaciones, aunque la estructura no parece encontrarse inestable, según recoge la primera valoración municipal.

La zona sur del edificio, por el momento, solo ha podido ser revisada en planta baja, ya que el resto de niveles eran inaccesibles debido a los restos del incendio. En esta primera inspección, Urbanismo apunta que la estructura parece haber resistido gracias a los revestimientos de protección.

Riesgo de desprendimientos en fachada

La inspección exterior sí ha detectado varios abombamientos puntuales en las fachadas, provocados por la dilatación de la fábrica de ladrillo, con riesgo de desprendimiento de material a la vía pública.

Ante esta situación, el Ayuntamiento ha ordenado a la propiedad que actúe bajo la dirección de personal técnico competente para adoptar medidas inmediatas de protección.

Entre las actuaciones exigidas figuran el vallado perimetral del edificio para evitar daños a terceros, el tapiado de los huecos de fachada para impedir el acceso al interior, el desescombro del local de planta baja de la zona sur y el apuntalamiento de la estructura conforme avancen los trabajos de retirada de escombros.

Eestado en el que ha quedado el Hotel Ibis. / Álex Zea

El edificio deberá permanecer vigilado

Urbanismo también requiere que la propiedad mantenga la vigilancia del inmueble hasta que quede asegurado el cierre efectivo del edificio. La finalidad es impedir tanto el acceso de terceros como posibles actos vandálicos.

Una vez ejecutadas las medidas ordenadas, la propiedad deberá comunicarlo a la Gerencia Municipal de Urbanismo para su comprobación. Además, tendrá que aportar el correspondiente certificado final de obras.