GASTRONOMÍA
La ciudad de la Costa del Sol que celebra esta semana su Feria del Marisco con platos a 7 euros: se puede probar desde almejas, gambas y navajas a paella y fideuá
Los asistentes a esta cita gastronómica también podrán disfrutar de conciertos musicales y el mejor ambiente familiar y festivo
Platos de marisco fresco por apenas 7 euros. Esto es lo que ofrece una de las citas gastronómicas más esperadas de la Costa del Sol, la XVII Feria del Marisco de Benalmádena, que llevará al municipio malagueño una amplia oferta culinaria, música en directo y ambiente familiar desde este jueves hasta el domingo.
Esta cita que se ha consolidado como uno de los eventos fundamentales del calendario culinario y de ocio de la localidad permitirá a sus asistentes disfrutar de toda clase de productos del mar por apenas 7 euros.
Marisco fresco desde 7 euros en Benalmádena
De ese modo, en esta Feria del Marisco se podrán degustar desde gambas cocidas, salpicón de marisco, almejas y navajas, hasta paella o fideuá desde 7 euros la ración.
Para esta nueva edición, la organización ha decidido cambiar la ubicación de esta fiesta, que este año se instalará en la plaza Adolfo Suárez del municipio costero.
Nueva ubicación para la Feria del Marisco de Benalmádena
Pero este rincón malagueño no solo se convertirá hasta el domingo en un templo gastronómico con los "mejores sabores del mar", sino que también contará con música en directo y "un ambiente festivo para toda la familia", tal y como aseguran desde el Ayuntamiento de Benalmádena.
De ese modo, las actuaciones comenzarán el jueves a las 20.00 horas con la actuación de Kalima, mientras que el viernes se celebrará la actuación de Lavanda de 21.00 a 22.00 horas.
Música en directo durante todo el fin de semana en la Costa del Sol
El sábado, por su parte, actuará el grupo Ochentados de 21.00 a 22.30 horas, mientras que el domingo se llevarán a cabo dos sesiones de Dj a las 15.00 y las 16.15 horas.
Finalmente, el cierre de la feria correrá a cargo de la banda Ochentados y distintos artistas invitados con una gran fiesta final el domingo desde las 19.00 horas.
Los restaurantes que participan en esta cita gastronómica
Los negocios que participarán en este evento que busca disfrutar de la gastronomía mediterránea, apoyar a los empresarios de la zona y generar ambiente de convivencia son Los Mellizos, Casa Rafael Papá Erick, Enboca, La Despensa del Mar, Almarina, La Embajada, Casa Gaspar y El Parador.
Y para quienes tengan que acudir al evento en su propio vehículo, la organización aconseja estacionar en el parking de Pueblosol, bajo la plaza Adolfo Suárez, disponible en horario de 7.00 a 00.00 horas por un euro.
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