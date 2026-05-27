El concesionario de vehículos multimarca Driveris, de Syrsa, abre su primera tienda en Málaga

La empresa de vehículos de ocasión multimarca Driveris, del grupo Syrsa, ha iniciado su actividad en Málaga con la apertura de su primera tienda, situada en el disrito Carretera de Cádiz de la capital malagueña (calle Gonzalo Torrente Ballester, 2). Con esta instalación Driveris consolida su presencia en Andalucía, donde ya cuenta con una red de 16 tiendas (13 centros propios y tres de agentes).

"Con estas nuevas aperturas culminamos el plan de expansión de la marca en Andalucía, lo que nos permite estar mucho más cerca de nuestros clientes y ofrecerles el servicio y la atención que merecen en toda la comunidad. En Málaga, una plaza de alto interés estratégico, aspiramos a ser conocidos y valorados como empresa de referencia en la venta de vehículos de ocasión, algo que ya hemos logrado con éxito en otras provincias de Andalucía", ha explicado el gerente de Driveris, Carlos Lozano.

Junto a las tiendas físicas, el modelo de negocio de Driveris es también online, con un catálogo en su web corporativa (driveris.es) con casi 2.000 referencias de vehículos en stock.

Syrsa: más de 60 años y 1.000 trabajadores

Syrsa es un grupo del sector de la automoción en Andalucía, donde cuenta con una trayectoria de más de 60 años. Con 73 instalaciones distribuidas por Andalucía, propias y de su red de agentes, emplea a más de 1.000 personas.

Cuenta con concesiones de las marcas las marcas Renault, Dacia, Alpine, BMW, BMW Motorrad, MINI Volvo, Hyundai, Mazda, Suzuki, Nissan, Omoda&Jaecco, Ebro Changan y Foton, y también es taller oficial de Link&Co, INEOS y Polestar.

Una imagen de vehículos de ocasión en Andalucía. / L. O.

Divisiones de Syrsa

Junto a la empresa propia de vehículos de ocasión multimarca, Driveris, el grupo cuenta asimismo con una empresa especializada en servicios de gestoría (Syrsa Gestoría), con una correduría (Syrsa Seguros), tratamiento de vehículos y economía circular, gracias a Syrsa CAT, y con un Centro Autorizado de Vehículos localizado en Manzanilla (Huelva), con capacidad para gestionar 1.400 vehículos al año.

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La compañía destaca su "sólida" trayectoria empresarial y su "apuesta estratégica" por la innovación, la movilidad sostenible, las nuevas tecnologías en el ámbito de la automoción y la orientación "hacia una experiencia cliente diferencial y coherente".