Empresas
El concesionario de vehículos multimarca Driveris, de Syrsa, abre su primera tienda en Málaga
La cadena de venta de vehículos de ocasión, que ha abierto en el distrito de Carretera de Cádiz, ya cuenta con una red de 16 tiendas en Andalucía
La empresa de vehículos de ocasión multimarca Driveris, del grupo Syrsa, ha iniciado su actividad en Málaga con la apertura de su primera tienda, situada en el disrito Carretera de Cádiz de la capital malagueña (calle Gonzalo Torrente Ballester, 2). Con esta instalación Driveris consolida su presencia en Andalucía, donde ya cuenta con una red de 16 tiendas (13 centros propios y tres de agentes).
"Con estas nuevas aperturas culminamos el plan de expansión de la marca en Andalucía, lo que nos permite estar mucho más cerca de nuestros clientes y ofrecerles el servicio y la atención que merecen en toda la comunidad. En Málaga, una plaza de alto interés estratégico, aspiramos a ser conocidos y valorados como empresa de referencia en la venta de vehículos de ocasión, algo que ya hemos logrado con éxito en otras provincias de Andalucía", ha explicado el gerente de Driveris, Carlos Lozano.
Junto a las tiendas físicas, el modelo de negocio de Driveris es también online, con un catálogo en su web corporativa (driveris.es) con casi 2.000 referencias de vehículos en stock.
Syrsa: más de 60 años y 1.000 trabajadores
Syrsa es un grupo del sector de la automoción en Andalucía, donde cuenta con una trayectoria de más de 60 años. Con 73 instalaciones distribuidas por Andalucía, propias y de su red de agentes, emplea a más de 1.000 personas.
Cuenta con concesiones de las marcas las marcas Renault, Dacia, Alpine, BMW, BMW Motorrad, MINI Volvo, Hyundai, Mazda, Suzuki, Nissan, Omoda&Jaecco, Ebro Changan y Foton, y también es taller oficial de Link&Co, INEOS y Polestar.
Divisiones de Syrsa
Junto a la empresa propia de vehículos de ocasión multimarca, Driveris, el grupo cuenta asimismo con una empresa especializada en servicios de gestoría (Syrsa Gestoría), con una correduría (Syrsa Seguros), tratamiento de vehículos y economía circular, gracias a Syrsa CAT, y con un Centro Autorizado de Vehículos localizado en Manzanilla (Huelva), con capacidad para gestionar 1.400 vehículos al año.
La compañía destaca su "sólida" trayectoria empresarial y su "apuesta estratégica" por la innovación, la movilidad sostenible, las nuevas tecnologías en el ámbito de la automoción y la orientación "hacia una experiencia cliente diferencial y coherente".
- Un incendio arrasa el 'Le Grand Café' del centro de Málaga y obliga al desalojo total del Hotel Ibis
- La mejor ensaladilla rusa de Málaga de 2026 se come en un restaurante de Los Montes
- A la calle en Málaga con una madre de 95 años, un hijo discapacitado mental y un hermano que cobra un euro de pensión
- El pueblo malagueño situado en el corazón del Valle del Guadalhorce que celebra cada domingo su mercadillo 'vintage' con muebles, cerámica y piezas únicas de coleccionismo
- Este es el famoso barrio de Málaga que celebra cada sábado su mercadillo tradicional con 170 puestos de ropa, regalos y comida: 'Hay de todo
- El bar El Diamante volverá a abrir en Málaga con sus desayunos míticos: 'Será un punto de encuentro para los malagueños a precios económicos
- La calle Ayamonte de Málaga, la de los sueldos más dispares: pisos de los 60 para pescadores y áticos para millonarios
- El rincón costero de Málaga que celebra cada domingo su famoso mercadillo de antigüedades con 120 puestos de ropa, artesanía y artículos de segunda mano: ubicación y horarios