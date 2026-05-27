Condenan a un hospital privado de Málaga que exigió a un paciente pagar el medicamento de una cirugía

Un tribunal de Málaga ha condenado a un hospital privado a pagar las costas del proceso judicial seguido al haber demandado a un paciente para reclamarle el pago, no informado previamente, del coste de un medicamento empleado durante la cirugía a la que se sometió.

La sentencia del Tribunal de Instancia de Málaga número 4, a la que ha tenido acceso EFE, desestima la demanda interpuesta por la entidad y le condena en costas.

El paciente había alegado que no fue informado y no medió autorización ni consentimiento alguno para aplicarle ácido hialurónico que, al parecer, le inyectaron mientras estaba dormido y anestesiado durante la intervención quirúrgica, sin que fuera consciente de ello, ni de la necesidad de aplicar ese tratamiento adicional, no previsto ni presupuestado anteriormente.

Reclamaron 1.200 euros por un servicio no informado

Por ello, consideró que la reclamación que le efectuaban de 1.221 euros era un servicio no informado, ni presupuestado, ni contratado con anterioridad y que ese tratamiento y su coste debió de ser autorizado antes de la operación.

La resolución judicial indica que "por la parte actora no se acredita de forma suficiente la circunstancia de no haber podido fijarse con exactitud el precio; puesto que tratándose de una intervención quirúrgica programada, se considera posible, a priori, determinar, en la medida en que se conoce el procedimiento a seguir, los gastos que puede originar en función de distintas variantes".

Añade que no consta información específica, "más allá de una cláusula residual que obliga a asumir los pagos, pero con absoluta desvinculación respecto del concreto procedimiento médico a seguir. Debería haberse al menos informado de la posibilidad de incurrir en gastos adicionales, y si se conoce su importe, extremo que tampoco se ha producido".

La Asociación 'El Defensor del Paciente', cuyo abogado Damián Vázquez ha llevado el caso, ha informado de la sentencia sobre esta operación de tendón, programada y cubierta por un seguro médico, y ha comentado que el argumento del hospital fue que el paciente había firmado al ingresar un documento en el que se comprometía a pagar todo lo que el seguro no cubriese.

"Cambio de reglas"

El colectivo ha indicado que la resolución "establece algo que cambia las reglas del juego para millones de pacientes en España: esa cláusula que te hacen firmar en admisión cuando ingresas en un hospital privado no tiene validez legal si nadie te explicó antes qué te iban a hacer y cuánto iba a costar".

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Ha añadido que "se esconde una cláusula por la que asumes pagar lo que sea, sin límite, sin detalle, sin saber qué te van a hacer ni cuánto va a costar. Un juez acaba de decir que eso es abusivo y nulo".