Más control para los estudiantes malagueños que hagan la Selectividad: se realizarán barridos selectivos para la detección de dispositivos no autorizados

Quedan tan solo unos días para que los estudiantes malagueños se examinen de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) en su convocatoria ordinaria. Serán los días 2, 3 y 4 de junio cuando el alumnado acuda a las sedes de examen para enfrentarse al que puede considerarse uno de los exámenes más determinantes de su futuro. Por ello, la Universidad de Málaga, uno de los centros en los que se realizarán las pruebas, reforzará la seguridad para evitar 'trampas' y que se utilicen dispositivos no autorizados.

Barridos selectivos

En las dieciséis sedes que dispondrá la UMA para acoger a los examinados, van a llevarse a cabo barridos selectivos para la detección del uso de dispositivos electrónicos y de transmisión de datos durante la prueba. De esta manera, se introducirán detectores en diferentes sedes y momentos de la PAU con el fin de preservar la igualdad de oportunidades y la equidad en el proceso.

Esta medida ha sido adoptada por todas las universidades andaluzas, en coordinación con el Gobierno regional quienes han determinado que esta es "la manera más garantista posible la celebración de la PAU en el territorio del Distrito Único Andaluz"

Desde el Distrito Único Andaluz se recuerda que el empleo de los correspondientes detectores se realizará de acuerdo con las pautas recogidas en el documento 'Normativa y Organización. Prueba de Acceso a la Universidad y Pruebas de Admisión de la Comisión Coordinadora Interuniversitaria de Andalucía para el curso 25/26'.

Dispositivos prohibidos

En este sentido, se recuerda que la normativa de la PAU en Andalucía prohíbe la utilización o tenencia de teléfonos móviles, dispositivos de transmisión o almacenamiento de información, audífonos inteligentes, relojes electrónicos u otros elementos análogos salvo prescripción médica.