Denuncian empadronamientos falsos en varios puntos de Málaga

Vecinos de la calle Pinosol de Málaga han denunciado que han detectado empadronamientos falsos en sus viviendas Así, en el bloque del número 17 de la citada calle han recibido diferente documentación falsa seis familias, que incluye, en la mayoría de los casos, cartas tipo de Gestrisam con la bienvenida del alcalde al supuesto nuevo empadronado «por su reciente cambio de residencia a la Ciudad de Málaga».

El grupo municipal Vox volvió a denunciar ayer la existencia de empadronamientos falsos en varios barrios de Málaga, lo que aseguran que provoca que salgan automáticamente del padrón municipal las personas que están empadronadas legalmente en sus domicilios habituales.

El jueves pasado ya lo hizo el concejal Antonio Alcázar en la Comisión de Derechos Sociales, cuando pidió la comparecencia del concejal de Vivienda Francisco Pomares, y en la que se hizo eco de la preocupación «de bastantes vecinos de la ciudad, concretamente de Cruz de Humilladero, de la Carretera de Cádiz y sobre todo de Pinosol», manifestó. Algunos de estos casos ya están en los juzgados, informó. Precisamente ayer, la concejala de Vox Yolanda Gómez visitó el número 17 de la calle Pinosol para tratar con los vecinos afectados.

Bienvenida del alcalde a un supuesto nuevo empadronado en Pinosol, en un documento de Gestrisam. / La Opinión

Otras modalidades

Pero además de las cartas de empadronamiento, hay otras modalidades de documentación falsa: como explica a La Opinión Rafael, de 87 años, que es uno de los vecinos más antiguos de Pinosol, ha recibido en su casa «una tarjeta sanitaria» con el nombre de otra persona.

Por su parte Clara, también vecina del bloque y cuya hermana, Lucía, es otra de las afectadas, detalla que toda la documentación recibida por los vecinos está a nombre «de marroquíes». En el caso de su hermana, comenta que lo que recibió en su dirección fue un certificado a nombre de otra persona, por lo que, cuando fue a la oficina de Correos, no lo pudo recoger.

Clara, ayer, con un certificado de un falso empadronado en Pinosol recibido por su hermana. / Álex Zea

«Cuando recibimos la carta, nos metimos rápidamente en el padrón a ver dónde está mi hermana empadronada y salía un cartelito rojo diciendo que había ‘incidencias’ con el empadronamiento. Me voy a la junta de Distrito y me dicen que mi hermana no está empadronada; y un señor me comenta que es que mi hermana le había hecho un contrato de alquiler (al nuevo empadronado)».

Clara cree muy posible que existan más casos en su bloque, y que los vecinos no se hayan percatado aún.

Otro caso distinto es el de María Ortega, también vecina del bloque. Como explica José María, su hijo, lo que su madre ha recibido es una supuesta declaración responsable del casero autorizando a una persona a que se empadrone en su casa.

Por tanto, explica José María, «mi madre aparece alquilando habitaciones».

«Es un ilícito penal»

Para la concejala Yolanda Gómez, «incumplir el padrón es una irregularidad administrativa; pero cuando presentas documentos falsos, como es este caso, que hablan de contratos de alquiler falsos y autorizaciones, ya es un ilícito penal que se ha puesto en conocimiento de la policía».

En su opinión, «también tiene que haber alguien que tenga acceso a una base de datos, y que conozca que en esos domicilios hay propietarios y que se pueden empadronar».

La concejala de Vox, Yolanda Gómez, remarcó que los falsos empadronamientos son "un ilícito penal". / Álex Zea

Por otra parte, Yolanda Gómez aprovechó para señalar que tienen constancia de personas falsamente empadronadas «en los edificios públicos», y subrayó que Vox ha presentado hasta la fecha «cuatro iniciativas, para pedir un control y una verificación en el padrón del Ayuntamiento de Málaga, porque sabemos que no se hace un control efectivo del padrón».

A este respecto, recordó que la Ley de Vivienda de Andalucía, aprobada este año por el PP, «obliga a los ayuntamientos a controlar y a verificar posteriormente el padrón, para que coincida con el registro municipal de demandantes (de vivienda protegida), porque para acceder a una VPO, ahora mismo te exigen un año de empadronamiento».

Respuesta del Ayuntamiento

Ayer, el concejal Jacobo Florido, responsable de las Oficinas Municipales de Atención a la Ciudadanía (OMAC) informó a La Opinión de que no le constaba «denuncia alguna» sobre este asunto.

El concejal de Vivienda, Francisco Pomares, en la última Comisión de Derechos Sociales. / Ayuntamiento de Málaga

Por su parte, el concejal de Vivienda, Francisco Pomares, ya manifestó en la Comisión de Derechos Sociales del jueves que «el Ayuntamiento cumple con los protocolos que regulan cómo debe ser el proceso de empadronamiento y, de cualquier forma, se atiende cualquier denuncia que llega».