Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
¿Por qué fue tan grave el incendio del hotel Ibis?Extinguido el incendio en el centro de MálagaCronología del incendio del Hotel IbisMejor ensaladilla rusa de MálagaDerrota del UnicajaCorpus Christi 2026Cierra el parking del Hospital CivilMovistar + y la desaparición de Cuatro
instagramlinkedin

Padrones

Denuncian empadronamientos falsos en varios puntos de Málaga

Seis vecinos de un mismo bloque de Pinosol reciben documentación falsa ligada a contratos de alquiler ficticios, tarjetas sanitarias o autorizaciones falsas de caseros. Vox pide más control municipal

La concejala de Vox, Yolanda Gómez, ayer, en Pinosol, 17, con dos familiares de afectados por falsos empadronamientos.

La concejala de Vox, Yolanda Gómez, ayer, en Pinosol, 17, con dos familiares de afectados por falsos empadronamientos. / Álex Zea

Alfonso Vázquez

Alfonso Vázquez

Vecinos de la calle Pinosol de Málaga han denunciado que han detectado empadronamientos falsos en sus viviendas Así, en el bloque del número 17 de la citada calle han recibido diferente documentación falsa seis familias, que incluye, en la mayoría de los casos, cartas tipo de Gestrisam con la bienvenida del alcalde al supuesto nuevo empadronado «por su reciente cambio de residencia a la Ciudad de Málaga».

El grupo municipal Vox volvió a denunciar ayer la existencia de empadronamientos falsos en varios barrios de Málaga, lo que aseguran que provoca que salgan automáticamente del padrón municipal las personas que están empadronadas legalmente en sus domicilios habituales.

El jueves pasado ya lo hizo el concejal Antonio Alcázar en la Comisión de Derechos Sociales, cuando pidió la comparecencia del concejal de Vivienda Francisco Pomares, y en la que se hizo eco de la preocupación «de bastantes vecinos de la ciudad, concretamente de Cruz de Humilladero, de la Carretera de Cádiz y sobre todo de Pinosol», manifestó. Algunos de estos casos ya están en los juzgados, informó. Precisamente ayer, la concejala de Vox Yolanda Gómez visitó el número 17 de la calle Pinosol para tratar con los vecinos afectados.

Bienvenida del alcalde a un supuesto nuevo empadronado en Pinosol, en un documento de Gestrisam.

Bienvenida del alcalde a un supuesto nuevo empadronado en Pinosol, en un documento de Gestrisam. / La Opinión

Otras modalidades

Pero además de las cartas de empadronamiento, hay otras modalidades de documentación falsa: como explica a La Opinión Rafael, de 87 años, que es uno de los vecinos más antiguos de Pinosol, ha recibido en su casa «una tarjeta sanitaria» con el nombre de otra persona.

Por su parte Clara, también vecina del bloque y cuya hermana, Lucía, es otra de las afectadas, detalla que toda la documentación recibida por los vecinos está a nombre «de marroquíes». En el caso de su hermana, comenta que lo que recibió en su dirección fue un certificado a nombre de otra persona, por lo que, cuando fue a la oficina de Correos, no lo pudo recoger.

Clara, ayer, con un certificado de un falso empadronado en Pinosol recibido por su hermana.

Clara, ayer, con un certificado de un falso empadronado en Pinosol recibido por su hermana. / Álex Zea

«Cuando recibimos la carta, nos metimos rápidamente en el padrón a ver dónde está mi hermana empadronada y salía un cartelito rojo diciendo que había ‘incidencias’ con el empadronamiento. Me voy a la junta de Distrito y me dicen que mi hermana no está empadronada; y un señor me comenta que es que mi hermana le había hecho un contrato de alquiler (al nuevo empadronado)».

Clara cree muy posible que existan más casos en su bloque, y que los vecinos no se hayan percatado aún.

Otro caso distinto es el de María Ortega, también vecina del bloque. Como explica José María, su hijo, lo que su madre ha recibido es una supuesta declaración responsable del casero autorizando a una persona a que se empadrone en su casa.

Por tanto, explica José María, «mi madre aparece alquilando habitaciones».

«Es un ilícito penal»

Para la concejala Yolanda Gómez, «incumplir el padrón es una irregularidad administrativa; pero cuando presentas documentos falsos, como es este caso, que hablan de contratos de alquiler falsos y autorizaciones, ya es un ilícito penal que se ha puesto en conocimiento de la policía».

En su opinión, «también tiene que haber alguien que tenga acceso a una base de datos, y que conozca que en esos domicilios hay propietarios y que se pueden empadronar».

La concejala de Vox, Yolanda Gómez, remarcó que los falsos empadronamientos son &quot;un ilícito penal&quot;.

La concejala de Vox, Yolanda Gómez, remarcó que los falsos empadronamientos son "un ilícito penal". / Álex Zea

Por otra parte, Yolanda Gómez aprovechó para señalar que tienen constancia de personas falsamente empadronadas «en los edificios públicos», y subrayó que Vox ha presentado hasta la fecha «cuatro iniciativas, para pedir un control y una verificación en el padrón del Ayuntamiento de Málaga, porque sabemos que no se hace un control efectivo del padrón».

A este respecto, recordó que la Ley de Vivienda de Andalucía, aprobada este año por el PP, «obliga a los ayuntamientos a controlar y a verificar posteriormente el padrón, para que coincida con el registro municipal de demandantes (de vivienda protegida), porque para acceder a una VPO, ahora mismo te exigen un año de empadronamiento».

Respuesta del Ayuntamiento

Ayer, el concejal Jacobo Florido, responsable de las Oficinas Municipales de Atención a la Ciudadanía (OMAC) informó a La Opinión de que no le constaba «denuncia alguna» sobre este asunto.

Noticias relacionadas y más

El concejal de Vivienda, Francisco Pomares, en la última Comisión de Derechos Sociales.

El concejal de Vivienda, Francisco Pomares, en la última Comisión de Derechos Sociales. / Ayuntamiento de Málaga

Por su parte, el concejal de Vivienda, Francisco Pomares, ya manifestó en la Comisión de Derechos Sociales del jueves que «el Ayuntamiento cumple con los protocolos que regulan cómo debe ser el proceso de empadronamiento y, de cualquier forma, se atiende cualquier denuncia que llega».

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un incendio arrasa el 'Le Grand Café' del centro de Málaga y obliga al desalojo total del Hotel Ibis
  2. A la calle en Málaga con una madre de 95 años, un hijo discapacitado mental y un hermano que cobra un euro de pensión
  3. El pueblo malagueño situado en el corazón del Valle del Guadalhorce que celebra cada domingo su mercadillo 'vintage' con muebles, cerámica y piezas únicas de coleccionismo
  4. Este es el famoso barrio de Málaga que celebra cada sábado su mercadillo tradicional con 170 puestos de ropa, regalos y comida: 'Hay de todo
  5. El bar El Diamante volverá a abrir en Málaga con sus desayunos míticos: 'Será un punto de encuentro para los malagueños a precios económicos
  6. La calle Ayamonte de Málaga, la de los sueldos más dispares: pisos de los 60 para pescadores y áticos para millonarios
  7. La venta de vivienda cae en Málaga y el sector apunta a los altos precios y la subida del Euríbor: 'Se modera el apetito comprador
  8. El Gobierno autoriza la construcción en Málaga de 1.362 VPO de alquiler en los terrenos de Buenavista

El Ayuntamiento de Málaga aumenta la partida para atender a personas sin hogar

El Ayuntamiento de Málaga aumenta la partida para atender a personas sin hogar

Más de 23.000 trabajadores turísticos de Málaga podrán acceder a formación y certificados oficiales de inglés de Cambridge

Más de 23.000 trabajadores turísticos de Málaga podrán acceder a formación y certificados oficiales de inglés de Cambridge

Denuncian empadronamientos falsos en varios puntos de Málaga

Denuncian empadronamientos falsos en varios puntos de Málaga

Organizan en El Palo una fiesta para costear el mural que dibujará Ángel Idígoras de doce vecinos ejemplares

Organizan en El Palo una fiesta para costear el mural que dibujará Ángel Idígoras de doce vecinos ejemplares

De orinar en el mar a usar altavoces: las multas de hasta 3.000 euros que pueden ponerte en las playas de Málaga

De orinar en el mar a usar altavoces: las multas de hasta 3.000 euros que pueden ponerte en las playas de Málaga

Corpus Christi Málaga 2026: así será la procesión con nuevas marchas y un cortejo reorganizado

Corpus Christi Málaga 2026: así será la procesión con nuevas marchas y un cortejo reorganizado

Presentación este miércoles 27 de 'Recreo', la nueva novela del malagueño Eduardo Jiménez Urdiales

Crecen las VPO: Málaga inicia la construcción de 140 viviendas protegidas en Distrito Zeta

Crecen las VPO: Málaga inicia la construcción de 140 viviendas protegidas en Distrito Zeta
Tracking Pixel Contents