Una discoteca de Málaga regalará dos entradas para ver a Bad Bunny en Madrid: cómo y dónde conseguirlas

Santa Rita se transformará en La Casita de Rita para traer a Málaga la esencia de Puerto Rico en una fiesta ambientada en el universo de Bad Bunny, coincidiendo con el paso del artista por España.

La discoteca malagueña sorteará dos entradas para ver al cantante puertorriqueño en Madrid, donde ofrecerá diez conciertos entre el 30 de mayo y el 15 de junio.

La sala malagueña recreará el concepto de la "casita" de Bad Bunny, uno de los elementos más reconocibles de sus conciertos.

Se trata de un escenario secundario e itinerante diseñado como una réplica de una vivienda tradicional del campo puertorriqueño, donde el artista interpreta versiones acústicas y celebra fiestas inspiradas en su país.

Cómo participar en el sorteo de las entradas de Bad Bunny

La discoteca sorteará dos entradas para uno de los conciertos de Bad Bunny en Madrid. Según explican desde la organización: “Al entrar te dan un número y una mano inocente sacará a las 3 de la mañana un número y será el ganador de dos entradas para ver al cantante en Madrid”.

Además, entre los requisitos para poder optar al premio figuran seguir la cuenta, dar me gusta y comentar qué amigo te llevarías al concierto.

Bad Bunny llega a Madrid tras arrasar en Barcelona

Tras arrasar en Barcelona, Bad Bunny aterrizará en Madrid este sábado, 30 de mayo, para iniciar una larga serie de conciertos en la capital. A partir de esa fecha, el artista encadenará actuaciones en bloques de dos noches consecutivas, con jornadas de descanso entre medias.

La lista completa de conciertos en Madrid queda así: 30 y 31 de mayo; 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14 y 15 de junio. En total, serán 10 espectáculos con los que el artista hará vibrar al público madrileño.

Más de 600.000 entradas vendidas

En los próximos días, Madrid se convertirá en una gran fiesta latina con la celebración de los últimos conciertos de Bad Bunny en España. La expectación es máxima: Benito Ocasio, nombre real del artista, llevaba siete años sin pisar España, por lo que no sorprendió que las entradas se agotaran tras salir a la venta hace un año.

El cantante no solo ha colgado el cartel de sold out, sino que ha vendido más de 600.000 entradas en su paso por España.