Un experto explica por qué el incendio del Hotel Ibis de Málaga ha sido tan difícil de apagar: "El metal se vuelve como las lenguas de gominola"

El fuego ha vuelto a avivarse este miércoles en el Hotel Ibis de Málaga. Esta vez, el foco se encontraba en las últimas plantas del edificio, que, tras 72 horas de incendio, sigue sin dar tregua a los bomberos.

La gran carga térmica acumulada en el interior de Le Grand Café, la abundancia de madera, decoración, mobiliario y materiales de insonorización, junto a la entrada de oxígeno tras la rotura de las ventanas, habrían sido factores determinantes en la rápida propagación del incendio que afectó al Hotel Ibis de Málaga.

Un incendio de gran virulencia que ha abierto la puerta a muchas preguntas, no solo sobre cuál pudo ser el origen, sino también sobre qué factores han provocado que las llamas hayan permanecido activas durante tanto tiempo.

¿Seguirá en pie el hotel? ¿Son seguras las construcciones de madera? ¿Qué material resiste mejor ante un incendio: el acero, el hormigón o la madera? Todas las claves explicadas por un arquitecto.

La clave: su estructura de metal y madera

Para entender cómo ha actuado el fuego en este edificio hay que mirar también a su propia estructura. El Hotel Ibis de Málaga fue construido en 2007 y cuenta con una estructura metálica y forjado de madera, una combinación que, según explica el experto Josué Moreira, condiciona el comportamiento del inmueble ante un incendio.

"El edificio tiene pilares —cerchas— metálicas, y el forjado —el suelo/techo estructural— es de madera", señala Moreira. Es decir, no se trata del pavimento decorativo, sino de la parte horizontal que sostiene las plantas del edificio. Una condición que, en sus palabras, "lo complica todo".

Construcción del hotel Ibis en 2007 / CEDIDA

Ya lo avisó también el portavoz del Sindicato Andaluz de Bomberos (SAB) a este periódico: la combinación de estructura metálica, forjado de madera, decoración y revestimientos elevaba la dificultad de los trabajos de extinción: "Las llamas eran brutales y terminaron afectando al forjado, esto deja un incendio complejo de apagar", añadió.

Una construcción poco habitual junto al Guadalmedina

El experto describe el inmueble como "una construcción rara": "Si ves imágenes de su construcción, parece más bien una nave industrial", apunta.

Los bomberos tratan de volver a sofocar la reactivación del incendio del Hotel Ibis Málaga / Álex Zea

También considera poco habitual que un edificio de esa fecha cuente con forjados de madera: "Que los forjados sean de madera, siendo de 2007, no tiene mucho sentido. La única explicación que encuentro es que, al estar al lado del río y del túnel, si el suelo es arcilloso, la cimentación no podía soportar mucho peso y buscarían una estructura ligera, algo que sí permite la madera".

"Se demoniza la construcción en madera"

Pese a ello, Moreira insiste en que no se debe demonizar este material: "Se demoniza la construcción en madera, pero, tomando las precauciones adecuadas, se puede construir perfectamente, dependiendo del tipo de construcción", explica.

De hecho, el experto defiende que "la madera es el material de construcción más seguro, desde el punto de vista estructural en caso de incendio".

La clave está en su comportamiento ante el fuego: "La madera tiene un comportamiento de resistencia al fuego muy particular. Se autoprotege a través de un fenómeno que se llama carbonización. Ese carbón que se crea en la superficie de la madera no afecta al interior. Por ejemplo, si cortas una pieza de madera quemada, su interior puede estar intacto".

Ese proceso, añade, hace que la madera pueda mantener durante más tiempo su capacidad estructural: "La madera se quema por capas, mientras su interior sigue intacto. Eso hace que aguante mejor y que la estructura no se caiga tan rápido. Lo malo es que, evidentemente, la madera también es un combustible", matiza.

Cómo responden la madera, el acero y el hormigón ante un incendio

Moreira compara este comportamiento con el de otros materiales habituales en la construcción. "Cada material se comporta de una forma diferente. Por ejemplo, el hormigón, a cierta temperatura y tras una determinada exposición, se rompe. Y lo peor es que no avisa: directamente colapsa, que es la peor de las situaciones".

En el caso del metal, el problema es otro: "El acero es muy dúctil, como las lenguas de gominola, y pierde la capacidad estructural muy rápido cuando se expone a altas temperaturas".

Este miércoles, 27 de mayo, los bomberos continuaban con las labores de extinción del incendio del hotel Ibis, que se inició en la madrugada del lunes. / Jorge Zapata (EFE)

Sobre el hormigón armado, Moreira recuerda que también incorpora acero en su interior. "El hormigón, en principio, resiste mejor que la madera, pero lleva barras de acero en su interior. Cuando el forjado se quema y caen capas de hormigón, el fuego entra en contacto directo con el acero. Al calentarse, el acero se expande, y eso puede romper la estructura desde dentro".

El mobiliario y la decoración también alimentan el fuego

En cualquier caso, el experto subraya que el debate no debe centrarse solo en el material, sino en el cumplimiento de la normativa y en cómo está diseñada la estructura: "Todos los materiales, ya sean acero, madera u hormigón, tienen que cumplir por ley unas exigencias de resistencia al fuego".

Según Moreira, no solo la estructura metálica dificulta las labores de extinción, también influyen los elementos interiores del edificio: "Diría que el fuego se propaga más fácilmente por el mobiliario y la decoración interior que por la propia estructura", señala.

La estructura del hotel, bajo revisión tras el incendio

Aunque el Colegio de Arquitectos pide cautela y recuerda que aún es pronto para decidir el futuro del Hotel Ibis de Málaga tras el incendio, otros profesionales, como Moreira, reconocen su asombro por que el edificio siga en pie.

"No sé si se caerá o no, pero la estructura es muy débil y acabará colapsando. Hay que tener en cuenta también toda el agua que se ha vertido sobre ella".

Pero, vuelve a recalcar la rareza de que estos episodios pasen: "Rara vez se quema una edificación y esto gracias a las tecnologías y precauciones con las que contamos ahora. Por eso tenemos el deber de incentivar la construcción con materiales sostenibles como la madera frente a otros contaminantes como el hormigón, que es el que más contamina. Debemos hacer, siempre y cuando el proyecto lo permita, más construcciones de madera."

Los bomberos piden revisar a fondo el edificio

Este miércoles, 27 de mayo, cuando ya se daba por controlado y "prácticamente extinguido", el incendio del Hotel Ibis se ha reactivado por tercera vez en tres días / Álex Zea

También Pedro Pacheco, portavoz del Sindicato Andaluz de Bomberos en el Ayuntamiento de Málaga, prefiere no aventurarse sobre el futuro del inmueble, aunque señala que, por su experiencia, los daños estructurales pueden ser importantes.

"No me atrevo a decir cuál será el futuro del edificio, pero, en mi opinión, las estructuras se deforman, pierden resistencia y las soldaduras también se ven afectadas. Creo que la parte que une el hotel tendrá que ser revisada a fondo, porque toda la estructura ha sufrido mucho", apunta.