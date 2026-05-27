Catorce restaurantes compiten por la mejor fritura malagueña en ‘Fritos con Arte’

La fritura malagueñavuelve a ocupar el centro de la mesa con una nueva edición de ‘Fritos con Arte’, el concurso impulsado por la Academia Gastronómica de Málaga para reconocer a los establecimientos que mejor trabajan una de las elaboraciones más identificativas de la cocina marinera de la provincia.

El certamen, que celebra este año su tercera edición, arrancará el lunes 1 de junio y se desarrollará durante quince días con la participación de 14 restaurantes repartidos entre Málaga capital, Rincón de la Victoria, Vélez-Málaga, Torremolinos, Marbella y Estepona.

Un concurso para reivindicar la fritura malagueña

La iniciativa tiene como objetivo preservar la calidad de la fritura malagueña, premiar a los restaurantes que cuidan tanto el producto como la técnica y promocionar la gastronomía de Málaga y Andalucía.

La presentación se ha celebrado este miércoles en la sede de la Delegación del Gobierno andaluz en Málaga, con la participación del presidente de la Academia Gastronómica, Manolo Tornay; el delegado territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta, Fernando Fernández Tapia-Ruano; y la directora de Sabor a Málaga, Leonor García-Agua.

Presentación del concurso de Fritura Malagueña. / L. O.

El concurso cuenta con la colaboración de Diputación de Málaga, Sabor a Málaga, Junta de Andalucía, Gusto del Sur, Cervezas San Miguel y Morales y Godoy.

Tornay ha defendido el peso cultural y gastronómico de esta elaboración en la provincia: “La fritura forma parte de la identidad gastronómica de Málaga desde hace siglos”.

Los 14 restaurantes que compiten en ‘Fritos con Arte’

En esta edición participarán establecimientos de distintos puntos de la provincia. En Málaga capital concurren Las Palmeras, La Recaleta, El Cabra Ovidio, La Mariscá y Los Delfines.

En la zona oriental participan Avante Claro, en La Cala del Moral; Marina Playa y Taberna Marinera La Victoria, en Rincón de la Victoria; y Tropy, en Caleta de Vélez.

La Costa del Sol occidental estará representada por Scama Guadalmina, en Marbella; La Escollera y El Palangre, en Estepona; y La Jábega y El Canarias, en Torremolinos.

Premios a la mejor fritura malagueña y a los mejores boquerones

El jurado profesional concederá dos reconocimientos principales: mejor fritura malagueñay mejor fritura de boquerones. Para decidir los ganadores se tendrán en cuenta aspectos como la presentación, la técnica de fritura, el sabor, la textura y el aroma.

Además, el concurso contará con una votación popular a través de la web de la Academia Gastronómica de Málaga, que también elegirá la mejor fritura malagueña y la mejor fritura de boquerones. Entre las personas que participen en esta votación se sorteará una comida para dos personas.

El secreto de una buena fritura malagueña

Más allá del resultado final, el certamen busca poner en valor el trabajo que hay detrás de una fritura bien ejecutada. Tornay ha subrayado que no se trata solo de freír pescado, sino de dominar una técnica que exige precisión: “Detrás de una gran fritura hay producto fresco, una harina adecuada, un aceite en perfecto estado y un control preciso de la temperatura y los tiempos”.

El presidente de la Academia Gastronómica ha insistido en que freír bien requiere “oficio, intuición y años de experiencia”, una idea que resume el espíritu de ‘Fritos con Arte’: reivindicar una receta popular, profundamente ligada a Málaga, pero también una técnica que forma parte de la identidad culinaria de la provincia.