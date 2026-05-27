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Tecnología

Fundalogy impulsa a OWO, la startup de Málaga que permite sentir el mundo virtual a través del tacto

Fundalogy, sociedad de Fundación Unicaja para proyectos de impacto social, respalda a OWO, una startup malagueña que ha patentado un sistema háptico para mejorar la accesibilidad, la formación y las experiencias digitales inclusivas

OWO, con el apoyo de Fundalogy, está dedicada a impulsar proyectos emprendedores con impacto social

OWO, con el apoyo de Fundalogy, está dedicada a impulsar proyectos emprendedores con impacto social / Álex Zea

La Opinión

Málaga

La tecnología también puede sentirse en la piel. Esa es la propuesta de OWO, una startup malagueña que ha desarrollado y patentado a nivel mundial un sistema háptico capaz de trasladar al cuerpo sensaciones físicas generadas en entornos virtuales. Su objetivo va más allá del entretenimiento: mejorar la inmersión, favorecer el aprendizaje cognitivo y abrir nuevas posibilidades de accesibilidad en el mundo digital.

La compañía contará ahora con el apoyo de Fundalogy, la sociedad de la Fundación Unicaja dedicada a impulsar proyectos emprendedores con impacto social. El acuerdo ha sido firmado por el director general de Fundalogy, Javier de Pro, y el CEO de OWO, José Fuertes, con el objetivo de reforzar el crecimiento de esta empresa del sector Ed Tech.

El proyecto se apoya en una tecnología basada en pulsos eléctricos que permite generar sensaciones físicas realistas, localizadas y controladas. Para ello combina realidad extendida (XR), inteligencia artificial, computación espacial y simulación avanzada, con aplicaciones en operaciones tácticas, entornos educativos y experiencias comerciales vinculadas a la XR.

Una tecnología con impacto en educación, salud e inclusión

El sistema desarrollado por OWO convierte el tacto en una herramienta de interacción digital. La empresa plantea esta tecnología como un recurso con impacto en ámbitos como la inclusión digital, la rehabilitación física, la salud mental, la educación profesional o el envejecimiento activo.

Por ese motivo, la solución está orientada a ONGs y entidades de inclusión, universidades, centros de formación, agencias de innovación, hubs tecnológicos y fondos de impacto. También abre la puerta al desarrollo de experiencias más inclusivas dentro de la industria del gaming, especialmente para personas con diferentes capacidades.

Con esta inversión, Fundalogy refuerza su apuesta por iniciativas con una fuerte base tecnológica, impacto social medible y capacidad de transformación. La operación se enmarca en la línea de actuación de proyectos vinculados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030.

Un impulso desde Málaga a la innovación social

El respaldo a OWO sitúa de nuevo a Málaga como un espacio de desarrollo para iniciativas tecnológicas con vocación social. La startup trabaja en un campo en crecimiento, el de la interacción háptica, que busca que las experiencias digitales no dependan solo de la vista o el sonido, sino también del tacto.

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La apuesta de Fundalogy permitirá acompañar el crecimiento de una empresa que plantea una nueva forma de relacionarse con los entornos virtuales: hacer que lo digital también pueda sentirse.

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