El histórico chiringuito de Torremolinos que ha conquistado a las guías de cocina con sus espetos y pescados frescos: "Tiene uno de los mejores espeteros de Málaga"

A pie de playa, en pleno paseo marítimo de Torremolinos, se encuentra un chiringuito que ha conseguido conquistar a dos de las guías gastronómicas más prestigiosas de España gracias a sus espetos de sardinas y sus pescados y mariscos frescos: La Mar Bonita.

Este restaurante, que cuenta con su propio Solete de la Guía Repsol y ha sido recomendado por su calidad culinaria por la Guía Macarfi, debe gran parte de su éxito gastronómico en su producto fresco hecho a las brasas con maestría por su chef Miguel León, considerado uno de los mejores espeteros de toda Málaga.

La Mar Bonita, el chiringuito de Torremolinos recomendado por Repsol y Macarfi

Un chiringuito cuya historia comenzó seis décadas atrás de la mano de Ana Peña y Miguel León, abuelos de los actuales propietarios.

Su historia no comenzó con La Mar Bonita, sino mucho antes de su puesta en marcha, con la pareja trabajando para distintos restaurantes con Ana como cocinera y Miguel como camarero.

Una historia familiar ligada al mar y a la cocina tradicional

Pero, tras largos años de trayectoria en la que adquirieron las mayores destrezas y habilidades en la cocina y el servicio, decidieron abrir su propio negocio, por el que ya han pasado cuatro generaciones de la familia León Peña.

"Antes de La Mar Bonita, ya existía un amor por el mar. Generaciones que crecieron entre espetos, arena y mesas llenas de gente compartiendo buenos momentos. Porque hay cosas que no se enseñan, se heredan", recalcan desde este restaurante familiar.

Un restaurante sobre la arena de la playa de La Carihuela

Un establecimiento que busca mantener la esencia de Málaga y sus chiringuitos desde su privilegiada ubicación, sobre la arena de la playa de La Carihuela, "que enamoró a Brigitte Bardot", tal y como ha asegurado la Guía Repsol.

Una publicación que ha otorgado un Solete a este restaurante del que ha afirmado que tiene "uno de los mejores espeteros de Málaga, Miguel León".

Los pescados a la brasa que recomienda la Guía Repsol

Un entorno en el que la guía ha recomendado probar sus pescados a la brasa, como la lubina, dorada, pulpo, breca, urta, pargo, gallo san pedro, salmonete, rodaballo, jurel, sardina, sargo y borriquete.

Entre sus platos imprescindibles, la publicación ha aconsejado probar sus coquinas de Málaga, la ensaladilla rusa de gambas blancas frescas y sus mejillones.

Producto fresco, espetos y frituras frente al mar

Un templo del producto fresco, la tradición y el sabor excepcional que también ha sido alabado por la Guía Macarfi, que ha indicado que se trata de un "chiringuito fresco y tradicional". "Tiene un local luminoso y agradable, con una terraza que llega hasta la misma arena de la playa", ha recalcado la publicación.

Tal y como ha relatado, su amplia carta especializada en pescados espetados y frituras se completa con entrantes, marisco fresco, ensaladas elaboradas y arroces, así como cócteles para tomarlos con calma desde su privilegiada ubicación.

Un plan familiar para disfrutar del sabor de la costa malagueña

"Perfecto para una velada en grupo o para llevar a los más pequeños de la casa. Ambiente familiar para disfrutar del verdadero sabor de la costa malagueña", ha recalcado.

Este chiringuito que se localiza en la calle Nerja del paseo marítimo de Torremolinos se puede visitar los martes y domingos de 11.00 a 20.00 horas, y de miércoles a sábado de 11.00 a 00.00 horas, mientras que los lunes permanece cerrado.