El importe de las hipotecas en Málaga sigue disparado pese a la bajada de ventas de vivienda: "La gente necesita financiar cantidades cada vez más elevadas"

El primer trimestre de 2026 ha ratificado la espiral alcista de los precios de la vivienda en Málaga, que se traducen también en unos importes máximos históricos de la cuantía de las hipotecas que se conceden en la provincia de Málaga. Los tres primeros meses del año (enero-marzo) dejan un total de 6.188 hipotecas firmadas, un 18,3% más que en el mismo periodo del año anterior y un promedio de 239.600 euros por hipoteca, lo que supone una subida interanual del 14,7% con respecto al importe que se manejaba en el anterior ejercicio (31.000 euros más, en números redondos).

Los datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE) reflejan también que importe medio concedido para las hipotecas de Málaga sólo es superado, como viene siendo habitual, por Baleares (300.189 euros, un 13% más) y Madrid (255.949, un 5,1% más) y se sitúa por delante de Barcelona (202.679 euros, con una subida del 8,3%). La hipoteca suele cubrir hasta el 80% del valor de una vivienda.

Málaga ya cerró el año 2025 con 223.611 euros de promedio anual frente a los 195.600 de 2024 o los 176.470 de 2023, evidenciando una continua escalada ligada, lógicamente, a la subida del precio de la vivienda

Hace once años, el promedio del importe concedido en las hipotecas en Málaga estaba en unos 112.500 euros. Desde entonces la cuantía ha aumentado un 112%, elevando así enormemente el esfuerzo económico exigido a los hogares.

Las hipotecas de Málaga, un 39% por encima de la media en España

En España, el número de hipotecas sobre viviendas constituidas en enero y marzo es de 131.554, un 9,7% más que el mismo periodo de 2025 y marcando un récord para un primer trimestre desde 2011. La firma de hipotecas sobre viviendas suma 21 meses consecutivos de alzas.

El importe medio a nivel nacional se sitúa en 172.442 euros, un 10,7% más. El importe de las hipotecas de Málaga (los citados 239.600 euros) están así un 39% por encima de la media española.

Viviendas en construcción en la zona oeste de Málaga capital. / L. O.

"Quien compra necesita cada vez más financiación", afirman los portales inmobiliarios

"Estas cifras reflejan un mercado hipotecario que mantiene una tendencia positiva pese a la moderación que empieza a apreciarse en la compraventa. Las condiciones financieras continúan siendo favorables y la banca sigue mostrando una elevada competitividad comercial. No obstante, el mercado residencial continúa condicionado por un fuerte desequilibrio entre oferta y demanda, un factor que seguirá presionando los precios al alza y dificultando el acceso a la vivienda durante los próximos meses", ha comentado el director de Estudios del portal Pisos.com, Ferran Font.

Desde RN Tu Solución Hipotecaria, su consejero delegado, Ricardo Gulias, destaca además la divergencia entre el comportamiento de las hipotecas y el de las compraventas de vivienda (que han bajado en el primer trimestre). "La bajada de ventas está ahí y es real. Lo que ocurre es que, en paralelo, quien compra necesita cada vez más financiación porque hay menos ahorro disponible y las viviendas son más caras. No es que la gente compre mucho más, sino que necesita financiar cantidades más elevadas", señala el experto.

Una vista aérea de Málaga capital. / La Opinión

Tipos de interés medio para las hipotecas

El tipo de interés medio en los préstamos para vivienda se situó en marzo en el 2,84%, por debajo del 2,88% de febrero y su valor más bajo desde el pasado mes de octubre (2,81%). Con el dato del tercer mes del año se acumulan ya 14 meses consecutivos con una tasa inferior al 3%.

El tipo de interés medio para las hipotecas constituidas sobre viviendas logró bajar en febrero de 2025 del 3% por primera vez en casi dos años y, de momento, así se mantiene. Según Estadística, el plazo medio de los préstamos sobre vivienda se situó en 25 años en el tercer mes del ejercicio.

Algo más de un tercio de las hipotecas sobre viviendas, en concreto el 36,2%, se constituyó en marzo a tipo variable, mientras que el 63,8% lo hicieron a tipo fijo. El tipo de interés medio al inicio fue del 2,86% para las hipotecas de tipo variable y del 2,83% para las de tipo fijo.

En tasa intermensual (marzo sobre febrero), las hipotecas sobre viviendas aumentaron un 2,4% y el capital prestado avanzó un 2,9%. Por su parte, el importe medio de los préstamos hipotecarios sobre vivienda subió un 0,5% respecto al mes previo.

Cataluña y Andalucía, las que más hipotecas sobre viviendas firman

Por comunidades autónomas, las que registraron un mayor número de hipotecas constituidas sobre viviendas en el tercer mes del año fueron Cataluña (8.663), Andalucía (8.600), Madrid (7.727) y Comunidad Valenciana (5.592).

Doce comunidades firmaron el pasado mes de marzo más hipotecas sobre viviendas que en el mismo mes de 2025, especialmente Navarra (+60,4%), Aragón (+45,4%), Madrid (+19,1%), Comunidad Valenciana (+18,2%) y Cantabria (+17,7%).

Por contra, se registraron descensos interanuales en cinco regiones: Galicia (-20,7%), Castilla y León (-16,6%), País Vasco (-12,3%), Canarias (-8,5%) y Baleares (-5,2%).