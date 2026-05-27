Fuego
El incendio del Hotel Ibis de Málaga dejó una nube de humo visible a más de 50 kilómetros
El fuego, originado en Le Grand Cafe de madrugada, se propagó por el edificio por la gran carga de madera y material aislante, complicando durante horas el trabajo de los bomberos
El incendio del Hotel Ibis de Málagase convirtió en una de las intervenciones más complejas a las que se han enfrentado los bomberos de la ciudad en los últimos días. Lo que comenzó como un fuego en Le Grand Cafe, a la 1.26 horas de la madrugada del lunes, terminó extendiéndose al conjunto del inmueble y generando una intensa columna de humo que cubrió buena parte de Málaga capital.
La rápida propagación de las llamas estuvo marcada por varios factores. La gran cantidad de madera del café, unida al material aislante instalado para reducir la contaminación acústica, actuó como combustible en el origen del fuego. Después, la propia estructura de madera del edificio facilitó que las llamas encontraran vías de comunicación hacia las plantas superiores del hotel.
La madera y el material aislante alimentaron el incendio
El fuego no solo arrasó el establecimiento donde se originó. También alcanzó el hotel, dejando daños visibles desde primera hora del lunes, cuando la luz del día permitió comprobar el alcance del incendio. Desde ese momento, densas columnas de humo comenzaron a extenderse por el entorno del edificio.
El olor a quemado llegó incluso a barrios alejados del punto del incendio, favorecido por el viento. La presencia de materiales combustibles en el interior del inmueble complicó aún más la evolución del fuego y obligó a los bomberos de Málaga a mantener una lucha constante contra las llamas.
La reactivación del fuego agravó la situación por la tarde
La situación se complicó especialmente a partir de las 16.00 horas, cuando se hizo evidente que el incendio se había reactivado y que las llamas se habían extendido hacia las plantas altas del Hotel Ibis.
El calor provocó la rotura de ventanas, lo que permitió la entrada de viento en el edificio. Ese aporte de aire hizo que el fuego ganara fuerza y que la emisión de humo aumentara de forma notable. Por momentos, la calle Mármoles quedó envuelta en una nube tan densa que la imagen recordaba a La Gran Niebla de Londres en los años 50.
Una nube de humo sobre Málaga visible desde Torrox
El incendio generó una gran acumulación de humo sobre Málaga capital. Esa boina oscura permaneció sobre la ciudad y el martes podía apreciarse desde distintos puntos de la provincia.
Uno de los lugares desde los que se observó con claridad fue Torrox, a más de 50 kilómetros de distancia. Desde los montes del municipio se distinguía la capa de humo negro situada sobre Málaga, una imagen que resultaba menos perceptible para quienes se encontraban dentro de la propia capital.
Solo desde la distancia se podía apreciar con claridad la densidad de la nube generada por el incendio del Hotel Ibis, una columna de humo que se convirtió en uno de los signos más visibles de un fuego que impactó a la ciudad por su virulencia y por la dificultad de su extinción.
Un incendio que marcó a Málaga por su intensidad
La evolución del incendio dejó una imagen de fuerte impacto en el centro de Málaga. La combinación de madera, material aislante, viento y la reactivación de las llamas en las plantas altas convirtió el fuego en una intervención especialmente exigente para los bomberos.
El resultado fue un incendio de gran carga visual y ambiental, con humo extendido sobre la capital y visible desde otros puntos de la provincia, que dejó una estampa difícil de olvidar para los vecinos y para quienes siguieron la evolución del fuego durante horas.
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