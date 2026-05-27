El incendio del Hotel Ibis de Málaga vuelve a reavivarse: "Hay fuego latente en zonas ocultas"

No hay tregua. El incendio del Hotel Ibis ha vuelto a avivarse. Ya son 72 horas intentando controlar este fuego, que se originó en Le Grand Café y que continúa afectando a las últimas plantas del edificio. A estas alturas, se estima que el 100% del hotel está calcinado.

Según Pedro Pacheco, bombero del Real Cuerpo de Bomberos de Málaga y portavoz del Sindicato Andaluz de Bomberos (SAB), el fuego ha vuelto porque "sigue latente en zonas ocultas; habría que destruir toda la fachada", asegura.

Pese a los esfuerzos de los bomberos malagueños, que llevan trabajando desde la madrugada del lunes, el incendio no termina de darse por controlado. El incendio se inició a las 1.26 horas de la madrugada del domingo al lunes y, tras un primer control de las llamas, se reavivó a las 15.30 horas del lunes. Una situación que volvió a repetirse este martes, pasadas las dos de la tarde, en la tercera planta del edificio.

Uno de los momentos clave para entender la virulencia de este incendio es cuando el calor provocó la rotura de las ventanas. Esa circunstancia permite la entrada de oxígeno en el interior del local, un elemento que favorece que las llamas ganen intensidad y se extenden con mayor rapidez.

L.O

Por qué el fuego se propagó tan rápido en el Hotel Ibis de Málaga

La gran carga térmica acumulada en el interior de Le Grand Café, la abundancia de madera, decoración, mobiliario y materiales de insonorización, junto a la entrada de oxígeno tras la rotura de las ventanas, habrían sido factores determinantes en la rápida propagación del incendio que afectó al Hotel Ibis de Málaga.

Según el portavoz del SAB, la combinación de estructura metálica, forjado de madera, decoración y revestimientos eleva la dificultad de los trabajos de extinción: "La estructura metálica y el forjado de madera lo complican todo. Las llamas eran brutales y terminaron afectando al forjado", ha añadido.

Fachadas abombadas y zonas compartimentadas dentro del inmueble

Bomberos que participaron en las labores de extinción han explicado a este periódico que la situación dentro del inmueble era especialmente compleja. Las mismas fuentes han señalado: "Había fachadas abombadas a punto de caer. Las zonas compartimentadas no estaban muy bien resueltas y eso ha facilitado la propagación del fuego".

El hotel Ibis de Málaga y Le Grand Cafe, totalmente calcinados tras el incendio de más de 30 horas / Jorge Zapata (EFE)

A esa dificultad se sumaba la presencia de materiales de insonorización, madera y elementos metálicos, una combinación que habría contribuido a que el incendio alcanzara una elevada intensidad y complicara el acceso seguro de los equipos de emergencia al interior.

Sin riesgo de colapso, por ahora

Este martes, ante preguntas de los periodistas, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha explicado que "no parece" que haya riesgo de colapso del edificio tras el incendio. "Una vez que esté totalmente, digamos, visitable, con la seguridad máxima que hay que hacer estas cosas, se hará el análisis" para ver si hay riesgo o no de colapso.

De la Torre ha explicado que se trata de "un incendio complejo, como se ha visto, donde se han movilizado todos los medios de nuestras dotaciones, con 5.000 litros de agua por minuto para enfriar, para apagar, etcétera, pero había mucho material de combustión".