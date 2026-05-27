Más de 32.000 ingresos, casi un millón de consultas y más de 200 trasplantes: el balance del Hospital Regional de Málaga en 2025

El Hospital Regional Universitario de Málaga atendió durante 2025 más de 335.000 urgencias, cerca de 965.000 consultas externas y más de 32.000 ingresos, con una estancia media de 7,07 días. Son algunas de las cifras que retratan la intensa actividad que se lleva a cabo en uno de los principales complejos sanitarios públicos de Andalucía, que se sitúa entre los quince hospitales públicos con mejor reputación sanitaria del país según el Monitor de Reputación Sanitaria.

El centro ha presentado este miércoles su Memoria 2025, que recoge los principales resultados, proyectos estratégicos y líneas de desarrollo impulsadas por el hospital a lo largo del último año, en una jornada que ha reunido a jefes de servicio, supervisores, responsables de unidades y mandos intermedios.

La radiografía asistencial da cuenta de la dimensión del hospital. Dentro de la actividad quirúrgica, destacan las más de 28.189 intervenciones de cirugía mayor realizadas, a las que hay que sumar 8.139 cirugías menores ambulatorias, 8.384 cirugías urgentes, 263 cirugías robóticas y casi 3.500 partos. Cabe destacar también que, durante 2025, el centro realizó 291 trasplantes.

El Hospital Regional de Málaga supera las 335.000 urgencias en 2025

En Urgencias, fueron atendidos un total de 335.929 personas, de las cuales solo 20.904 requirieron ingreso. En cuanto a las hospitalizaciones, se registraron 32.198 ingresos, un 2,04% más que en el año anterior, y se llevaron a cabo 965.029 consultas externas

Durante la presentación, el equipo directivo ha repasado algunos de los hitos más relevantes desarrollados en 2025, entre los que se ha destacado la inversión de 8.759.700 euros destinada a innovación tecnológica y mejora de infraestructuras sanitarias.

Del quirófano híbrido a la biopsia líquida: los avances del hospital Regional en 2025

Entre los avances más relevantes figura la puesta en funcionamiento, en el Hospital Materno Infantil, del primer quirófano híbrido neuroquirúrgico de la sanidad pública andaluza con resonancia magnética intraoperatoria.

La memoria también reúne otros hitos como la implantación de sistemas de navegación no fluoroscópica para el tratamiento de arritmias o el desarrollo de nuevas estrategias de medicina personalizada mediante secuenciación masiva y biopsia líquida.

Presentación de la Memoria 2025 del Hospital Regional de Málaga. / L.O.

En el área de infraestructuras y organización asistencial, se han expuesto proyectos como el avance de la primera fase del Hospital Pascual o el desarrollo de una nueva área multidisciplinar de enfermedades raras, que integra distintas especialidades y cuenta con una inversión de 1,2 millones de euros.

Paliativos, atención domiciliaria y apoyo social: la otra cara del hospital

Además de las intervenciones, nuevos equipamientos o volumen de actividad asistencial, la Memoria 2025 pone también el foco en la humanización de la atención y en el acompañamiento a pacientes y familias en situaciones especialmente delicadas.

Durante el pasado año, el centro registró 527 voluntades vitales anticipadas y se llevaron a cabo cinco prestaciones de ayuda para morir, dos de ellas en entorno hospitalario.

En el ámbito de la atención domiciliaria, los equipos de Cuidados Paliativos atendieron a 1.163 pacientes, con 2.082 asistencias y 7.253 contactos telefónicos. Por su parte, la unidad pediátrica prestó asistencia a 182 menores, que recibieron 1.811 asistencias y 928 contactos por teléfono. También se desarrollaron programas de hematología domiciliaria, diálisis y tratamiento antimicrobiano intravenoso en casa.

Más de 500 casos detectados de abandono y maltrato de menores

Para facilitar la accesibilidad, el documento refleja que se realizaron 20.898 teleconsultas y 1.997 visitas domiciliarias. En el ámbito sociosanitario, cabe señalar también que el hospital realizó 14.005 intervenciones sociales, trató 176 casos de violencia de género y detectó 503 casos de abandono y maltrato de menores.

Asimismo, en la memoria se detalla que prestaron atención social a 362 personas sin hogar. El centro contabilizó además 170 mesas participativas y 33 encuentros y talleres con pacientes, familias y asociaciones.

Los ensayos clínicos crecen casi un 33% en el Hospital Regional

La Memoria 2025 también pone de relieve el crecimiento experimentado en investigación clínica y ensayos clínicos. El hospital inauguró durante el pasado año la Unidad de Ensayos Clínicos Fase I en el Hospital Civil y posteriormente la Unidad de Investigación Clínica Fase II-III, lo que ha permitido incrementar en un 32,95 % la actividad en ensayos clínicos del centro.

El documento recoge además la intensa actividad desarrollada junto a IBIMA Plataforma BIONAND y la Universidad de Málaga, reforzando la investigación traslacional y el desarrollo de terapias avanzadas y medicina de precisión.

“Esta memoria refleja el trabajo, la implicación y la capacidad de innovación de miles de profesionales que hacen posible que el Hospital Regional continúe avanzando como centro de referencia sanitaria, investigadora y docente”, ha destacado durante la presentación el director gerente del Hospital Regional Universitario de Málaga, José Antonio Ortega.

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“El crecimiento del hospital durante los últimos años no se entiende solo desde la incorporación de tecnología o infraestructuras, sino también desde el compromiso de los equipos con una atención cada vez más segura, humanizada y centrada en las personas”, ha añadido. Ortega ha resaltado también que “compartir estos resultados con jefaturas y mandos intermedios es fundamental para reforzar una visión común de hospital y seguir avanzando de manera coordinada en los grandes proyectos estratégicos del centro”.