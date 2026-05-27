La Junta recibe tres ofertas para la construcción de 50 VPO la calle Cerrojo de Málaga: así son los detalles y plazos del proyecto en El Perchel

La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, a través de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, ha anunciado este miércoles que ha recibido tres ofertas de empresas para la construcción de una promoción de 50 viviendas protegidas en El Perchel de Málaga que se levantarán en un amplio solar a la espalda del Conservatorio de Danza Ángel Pericet, y que venía acumulando años a la espera de su desarrollo para ser destinado a VPO. Este complejo residencial, en régimen general de venta, en el que se incluyen los correspondientes garajes y trasteros vinculados, se levantará sobre este suelo de titularidad pública situado en el número 28 de la calle Cerrojo.

La consejera de Fomento en funciones, Rocío Díaz, ha subrayado la "importancia" de esta nueva promoción, financiada con fondos propios de la Junta de Andalucía, "para atender la necesidad de vivienda asequible en Málaga".

"La promoción de la calle Cerrojo llevaba más de dos décadas paralizado y ha sido este Gobierno andaluz el que ha desbloqueado el proyecto y licitado unas obras que confiamos en poder iniciar este mismo año", ha apuntado.

Un edifcio de VPO con tres plantas, garajes y traseros junto al Centro de Málaga

El solar dispone de una superficie de más de 2.300 metros y se ubica en concerto entre las calles Cerrojo, Fuentecilla y Agustín Parejo. La Junta recueda que se trata de una zona muy próxima al Centro de la ciudad, "que cuenta con todo tipo de servicios urbanos, establecimientos hoteleros y de restauración, residencia de estudiantes y otros centros públicos como el Registro de la Propiedad". La actuación salió a concurso por un importe de 7.937.539 euros y cuenta con un plazo estimado de ejecución de 18 meses a contar desde el inicio de los trabajos.

De acuerdo con el proyecto de obra, el edificio contará con una superficie útil de 2.954 metros cuadrados para las viviendas, 1.504 metros para los garajes y 186 para los trasteros. El inmueble dispone de tres plantas y tendrá acceso desde las calles Cerrojo y Agustín Parejo. En la planta sótano se situarán las plazas de aparcamiento y los trasteros.

Una vistas del centro histórico de Málaga / Álex Zea

VPO de uno, dos y tres dormitorios en la calle Cerrjo de Málaga

De las viviendas, tres serán de un dormitorio, 40 de dos y siete de tres. Dos de las viviendas, situadas en la planta baja, estarán adaptadas para usuarios con movilidad reducida. Todas las viviendas contarán con una instalación individual de aerotermia, con bomba de calor compacta y compresor dual. Se instalará un depósito de 200 litros de agua, en acero inoxidable esmaltado, con panel de control programable.

El edificio dispondrá además de una instalación solar fotovoltaica, formada por 43 módulos solares monocristalinos bifaciales de 715 watios, así como un centro de transformación para el suministro eléctrico, con una capacidad de 630 kilovatios.