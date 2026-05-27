Ayudas
Málaga aumenta a 75.000 euros las ayudas para mantener el taxi accesible
La convocatoria, impulsada por el Área de Movilidad, se dirige a titulares de licencias con vehículos adaptados para personas con movilidad reducida
El Ayuntamiento de Málaga ha aprobado las bases y una nueva convocatoria de las ayudas destinadas al mantenimiento del taxi accesible, una línea de subvenciones que se concede desde 2007 y que este año incrementa su dotación.
La convocatoria cuenta con un presupuesto de 75.000 euros, lo que supone 15.000 euros más que el año anterior, y está dirigida a fomentar la prestación de servicios de taxi para personas en silla de ruedas mediante concertación por emisora o a través de sistemas tecnológicos alternativos.
¿Quién puede optar por las ayudas para taxi accesible?
Podrán optar a estas ayudas los titulares de licencias municipales de taxi que cuenten con vehículos accesibles autorizados por el Ayuntamiento de Málaga y que presten servicio de forma prioritaria a personas con movilidad reducida.
La subvención se articula a través del Área de Movilidad y busca reforzar la disponibilidad de taxis adaptados en la ciudad, así como garantizar una mejor atención a los usuarios que requieren este tipo de transporte.
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