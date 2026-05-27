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Ayudas

Málaga aumenta a 75.000 euros las ayudas para mantener el taxi accesible

La convocatoria, impulsada por el Área de Movilidad, se dirige a titulares de licencias con vehículos adaptados para personas con movilidad reducida

El Ayuntamiento de Málaga aumenta las ayudas para los taxis adaptados.

El Ayuntamiento de Málaga aumenta las ayudas para los taxis adaptados. / L.O.

Miguel Ferrary

Miguel Ferrary

El Ayuntamiento de Málaga ha aprobado las bases y una nueva convocatoria de las ayudas destinadas al mantenimiento del taxi accesible, una línea de subvenciones que se concede desde 2007 y que este año incrementa su dotación.

La convocatoria cuenta con un presupuesto de 75.000 euros, lo que supone 15.000 euros más que el año anterior, y está dirigida a fomentar la prestación de servicios de taxi para personas en silla de ruedas mediante concertación por emisora o a través de sistemas tecnológicos alternativos.

¿Quién puede optar por las ayudas para taxi accesible?

Podrán optar a estas ayudas los titulares de licencias municipales de taxi que cuenten con vehículos accesibles autorizados por el Ayuntamiento de Málaga y que presten servicio de forma prioritaria a personas con movilidad reducida.

Noticias relacionadas y más

La subvención se articula a través del Área de Movilidad y busca reforzar la disponibilidad de taxis adaptados en la ciudad, así como garantizar una mejor atención a los usuarios que requieren este tipo de transporte.

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