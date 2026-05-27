Málaga Nostrum crea 340 empleos con su ampliación de oferta y trabaja en nuevas aperturas: VIPS, Sould Park, 100 Montaditos, Mercadona y Costco

El parque comercial y de ocio Málaga Nostrum, gestionado por la consultora Savills, ha explicado este miércoles sus planes de aperturas para estos próximos meses, que supondrán la creación de unos 340 nuevos puestos de trabajo tras una inversión global de más de 62 millones de euros que ha estado destinada a la modernización y mejora de sus servicios. El centro afronta "hitos estratégicos" que incluyen la próxima apertura de una nueva zona comercial y de ocio de 9.000 metros cuadrados —igualmente propiedad de Bogaris — donde se implantará MK2 Cines Premium, que abrirá al público el próximo 5 de junio y que contará con 11 salas de cine equipadas con tecnología de última generación y casi mil butacas reclinables extra confort.

Destaca también en este emplazamiento un futuro supermercado de la cadena Mercadona, un espacio de ocio familiar Sould Park —que incluirá un Sport-Bar— y un restaurante 100 Montaditos. Según han explicado fuentes del centro, el Sould y el 100 Montaditos (que al igua que los cines se ubican en la planta alta del complejo) abrirán algo más adelante, ya que estos negocios están todavía en fase de adecuación de los locales.

En cuanto al futuro supemercado Mercadona, que se ubicará en la planta baja no hay aún fecha de apertura prevista, según estas fuentes, ya que el espacio está todavía "vacío y en bruto", a la espera todavía de que en los próximos meses se inicien los trabajos en el local.

Desde la dirección del centro destacan que el relanzamiento de Málaga Nostrum responde "a una clara apuesta por ofrecer una experiencia más completa, actual y alineada con las nuevas demandas el consumidor, reforzando al mismo tiempo la confianza de operadores que continúan apostando por el crecimiento del complejo".

Infografía del futuro edificio de Costco en el parque comercial Málaga Nostrum. / Bogaris

VIPS abre en Málaga Factory de "forma inminente" tras los cines

A estas futuras incorporaciones se suma la "inminente apertura" de VIPS en Málaga Factory, junto con nuevos servicios complementarios.

Entre ellos figura una estación de servicio operada por la multinacional Costco Wholesale ubicada en la zona de parque de medianas propiedad de Bogaris, que abrirá en próximos meses. El "broche final" será la apertura en 2027 del hipermercado con formato de Club de Precios Costco Wholesale, reforzando el carácter "locomotor" del complejo.

Un año de aperturas y evolución comercial "sostenida" en Málaga Nostrum

El parque de medianas Málaga Nostrum, propiedad de Bogaris, recuerda que durante el último año ha "fortalecido" su propuesta comercial con la llegada de nuevos operadores estratégicos como Action el pasado mes de noviembre, así como la reapertura de Juguetilandia en un espacio "completamente renovado".

"Este proceso de transformación impacta en todo el conjunto inmobiliario, que también integra el centro comercial Málaga Factory —propiedad de Iberdrola Inmobiliaria— que ha experimentado una evolución especialmente significativa, con nuevas aperturas en restauración como Des-Montados y Taco Bell, además de firmas de moda y retail como Jack & Jones, y Last Price

Outlet. A ello se suma la ampliación de operadores consolidados como Parfois, que ha triplicado su superficie, y la renovación de espacios de marcas como Timbos y la firma malagueña Harper&Neyer", comenta la gerenca del centro.

Destaca también la nueva zona de restauración de Málaga Factory, concebida como "un espacio experiencial, con amplias terrazas interiores y acceso directo desde calle". En conjunto, estas operaciones han supuesto la firma de más de 3700 metros cuadrados, "reflejo del dinamismo comercial del complejo y de su capacidad para atraer enseñas clave".

Placas solares y parking gratuito

Asimismo, Málaga Nostrum destaca que ha avanzado en su compromiso con la sostenibilidad y la responsabilidad social mediante actuaciones como la implantación de placas solares en Málaga Factory, la instalación de nuevos puntos de recarga para vehículos eléctricos y la incorporación de servicios orientados al cliente, como colas preferentes y punto violeta.

El complejo cuenta actualmente con parking subterráneo y en superficie totalmente gratuito y de fácil acceso, uno de sus valores diferenciales más apreciados por los visitantes. Inaugurado en 2005, el parque cuenta con una superficie aproximada de 190.000 metros cuadrados y más de 3.000 plazas de aparcamiento gratuito.