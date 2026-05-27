El mejor bar de Andalucía está en Málaga y no se encuentra en el Centro: se esconde en La Trinidad

Málaga sigue sumando éxitos gastronómicos. Si esta semana se conocía que la mejor ensaladilla rusa se hacía en los Montes de la capital, ahora la ciudad vuelve a celebrar otro reconocimiento: Tapas Magazine ha nombrado como mejor bar de Andalucía a un local malagueño.

El elegido es Rogada Wine Bar, una vinoteca situada en La Trinidad que ha apostado por alejarse del centro más saturado para abrirse camino en uno de los barrios con más personalidad de Málaga. Su propuesta gira en torno a los vinos naturales, una carta cambiante y una cocina sencilla, cuidada y pensada para acompañar la barra.

Tapas Magazine ha saldado ahora una deuda pendiente con el mundo de los bares y se abre a la barra para rendir culto a algunos de los mejores espacios de España. En ese contexto, ha concedido a Rogada Wine Bar su premio "T de Bares", situándolo como el mejor bar de Andalucía.

El proyecto nació hace apenas un año de la mano de Gabriel e Ismael, pero en muy poco tiempo ha logrado hacerse un hueco en la escena gastronómica malagueña. De hecho, en este último año también ha conseguido su propio Solete Repsol por sus "vinos y buenos alimentos".

La guía destacaba entonces que "la transparente, pero a la vez compleja propuesta de Rogada se ha hecho un hueco en el corazón de la gastronomía malagueña en muy poco tiempo".

Vinos naturales en Málaga: el gran reclamo

El gran atractivo de Rogada Wine Bar está en su selección de vinos naturales, una carta pensada para escapar de las referencias más convencionales. El local trabaja con vinos por copa y con una selección cambiante que incluye blancos, tintos, espumosos, rosados y vinos naranjas.

Entre sus referencias aparecen pequeños productores como Celler 9+, Els Vinyerons, Samuel Párraga, Barranco Oscuro, Alfredo Maestro, Còsmic Vinyaters o Micro Bodega Constantina Sotelo, entre otros.

La diferencia de los vinos naturales está en su forma de entender la elaboración. Buscan expresar la uva y el territorio con la menor intervención posible. Frente a los vinos más convencionales, que suelen apoyarse en procesos técnicos para garantizar un sabor más estable y homogéneo, los naturales se elaboran con fermentaciones espontáneas, pocos aditivos y una manipulación mínima en bodega.

El resultado son vinos más libres, a veces turbios o con aromas menos previsibles, pero también más vivos, cambiantes y ligados al pequeño productor.

Carta vegetariana, vegana y sin gluten

La propuesta gastronómica de Rogada Wine Bar combina bocados sencillos con elaboraciones más especiales. Su carta incluye opciones vegetarianas, veganas, sin gluten y marineras, una mezcla que encaja con el espíritu informal y abierto del local.

Entre sus platos destacan la tosta de anchoa con mantequilla ahumada, los boquerones en vinagre, el labneh con dukkah y crudités, el brioche de pastrami, el sándwich de setas y queso, las zanahorias asadas sobre hummus de alubias o el borani de remolacha con feta y pan turco.

En apenas un año, esta vinoteca de La Trinidad ha conseguido algo difícil: construir una identidad propia lejos del circuito más evidente del centro de Málaga. Ahora, con el reconocimiento de Tapas Magazine como mejor bar de Andalucía, Rogada Wine Bar confirma que la nueva gastronomía malagueña también se sirve en barra, copa en mano y mirando hacia los barrios.