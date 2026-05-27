Unicaja facilita a pymes y autónomos el renting de vehículos comerciales de Nissan, incluidos modelos eléctricos

La entidad financiera Unicaja ha alcanzado un acuerdo con Nissan Renting, la financiera de la marca automovilística, para facilitar a empresas, pymes y autónomos el acceso a vehículos comerciales en régimen de renting, con una oferta que incluye también modelos eléctricos orientados a actividades profesionales y de reparto urbano.

La alianza busca ofrecer una vía ágil para renovar o ampliar flotas sin necesidad de adquirir los vehículos en propiedad, en un momento en el que el renting gana peso en España: aproximadamente uno de cada cuatro vehículos nuevos se matricula ya bajo esta modalidad, según la información facilitada por la entidad.

Una oferta para empresas, pymes y autónomos a través de ‘solucionaT’

El acuerdo se integra en ‘solucionaT’, la plataforma digital de Unicaja que reúne soluciones no financieras dirigidas al tejido empresarial. A través de este espacio, disponible en la web comercial del banco, los clientes pueden acceder a servicios vinculados a la gestión de sus negocios, como herramientas de contabilidad y facturación, asesoramiento legal, soluciones digitales y, ahora también, renting de vehículos comerciales Nissan.

La propuesta está pensada para profesionales que necesitan vehículos adaptados a su actividad diaria, especialmente en sectores vinculados a la distribución, el comercio o el reparto urbano.

Vehículos comerciales y eléctricos, con el Nissan Townstar EV como opción destacada

La oferta incluye furgonetas comerciales de Nissan, entre ellas el Townstar EV, un vehículo 100% eléctrico con etiqueta Cero emisiones. Este modelo está especialmente orientado a empresas y autónomos que desarrollan su actividad en entornos urbanos y que buscan alternativas de movilidad con menor impacto ambiental.

Mediante el renting, los clientes pueden disponer de estos vehículos a través del pago de cuotas mensuales, que incorporan servicios asociados y, según la entidad, no computan como endeudamiento en el balance empresarial.

Una oficina de la entidad financiera Unicaja, que tiene su sede central en Málaga. / L. O.

Qué ventajas ofrece el renting para profesionales

El acuerdo entre Unicaja y Nissan Renting incorpora varias ventajas para empresas, pymes y autónomos. Entre ellas, la entidad destaca plazos de entrega inferiores a la media del mercado, así como beneficios fiscales asociados a esta fórmula, ya que la cuota de renting tiene la consideración de gasto deducible para empresas y profesionales.

Además de la flexibilidad en el uso del vehículo, esta modalidad permite a los negocios planificar mejor sus costes mensuales y acceder a vehículos adaptados a sus necesidades sin asumir la compra directa.

Una apuesta por la movilidad sostenible y la descarbonización

Unicaja enmarca esta iniciativa dentro de su estrategia de sostenibilidad, orientada a favorecer la transición hacia una economía baja en carbono. La entidad señala que integra criterios ESG —ambientales, sociales y de buen gobierno— en su actividad y que promueve productos y servicios vinculados a la descarbonización, entre ellos el impulso del vehículo eléctrico para empresas y autónomos.

Con esta alianza, el banco refuerza su compromiso con soluciones de movilidad más limpias y con menor impacto ambiental, acompañando a sus clientes profesionales en la adopción de alternativas más eficientes desde el punto de vista energético.

Apoyo al tejido empresarial dentro del Plan Estratégico 2025-2027

La colaboración con Nissan Renting forma parte de la estrategia de Unicaja para situar a empresas, pymes y autónomos en el centro de su modelo de negocio. La entidad apuesta por una oferta integral de productos y servicios financieros y no financieros, con atención personalizada y herramientas que aporten valor añadido a los negocios.

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En el marco de su Plan Estratégico 2025-2027, Unicaja defiende un modelo de banca cercana, sostenible y omnicanal, con el objetivo de mejorar la experiencia del cliente, impulsar la sostenibilidad y acompañar a las empresas en sus procesos de transformación.