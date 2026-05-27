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La nueva fiesta acuática infantil de Málaga que contará con castillos hinchables, gastronomía y el mejor ambiente familiar: fecha, ubicación y atracciones

Solo los menores de 14 años tendrán que abonar el precio de la entrada, mientras que los adultos pueden acudir al recinto totalmente gratis

La nueva fiesta infantil acuática de Málaga que contará con castillos hinchables, gastronomía y el mejor ambiente familiar: fecha, ubicación y atracciones

La nueva fiesta infantil acuática de Málaga que contará con castillos hinchables, gastronomía y el mejor ambiente familiar: fecha, ubicación y atracciones

Sarai Bausán García

Sarai Bausán García

Una nueva aventura acuática se está preparando en el municipio malagueño de Coín para que los menores disfruten del mejor ocio refrescándose en un parque repleto de castillos hinchables, piscinas y atracciones. Se trata de MagiCoin, una nueva iniciativa en la que se llevarán a cabo distintas fiestas temáticas veraniegas para todos los públicos repletas de aventura, gastronomía y música.

De ese modo, MagiCoin nace como una fiesta acuática periódica que se instalará en distintas jornadas y con diferentes temáticas en el Parque Leonor Princesa de Asturias de Coín.

MagiCoin, la nueva fiesta acuática para familias en Coín

La gran inauguración de este evento será el próximo 6 de junio con Brinca Park, la primera de estas fiestas temáticas, que contará con castillos hinchables acuáticos, atracciones para todas las edades, piscinas, gastronomía y "el mejor ambiente familiar".

Así lo han asegurado sus propios organizadores, que han explicado que en esta primera cita habrá distintos castillos seleccionados por edades para que "todos disfruten tranquilos".

Castillos hinchables acuáticos divididos por edades

De ese modo, se instalarán castillos para niños de entre 1 y 3 años, otros para los menores de 4 a 7 años, otros para entre 8 y 12, y para los más mayores, de entre 12 y 14 años, unos con características diferentes pero repletos de aventura como los anteriores.

Para acudir a esta primera fiesta, es necesario abonar una entrada de 11 euros. Sin embargo, solo la tienen que adquirir los menores de 14 años, ya que "mamás, papás y hermanos mayores pueden entrar al parque y disfrutar del ambiente gratuitamente".

Entradas, horarios y primera cita de Brinca Park

Esta primera fiesta que se celebrará el 6 de junio desde las 12.00 horas será solo la primera de las distintas que se realizarán en el emblemático parque de Coín, que contarán cada una de ellas con distintas temáticas y ambientaciones, aunque con presencia constante de castillos acuáticos, fiestas de la espuma, juegos y actividades para todas las edades.

"Es la solución para un verano con niños", han recalcado desde MagiCoin que, en cada cita, que se anunciarán próximamente, ofrecerá a sus visitantes los mejores sabores de la zona de parte de la cafetería One Coffiece Coín, que ofrecerá desde pizzas, perritos y bocadillos a distintos tentempiés y bebidas.

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Una completa programación que busca crear experiencias para que "los niños quieran repetir y, los padres, también".

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