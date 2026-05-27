Organizan en El Palo una fiesta para costear el mural que dibujará Ángel Idígoras de doce vecinos ejemplares

La plataforma ciudadana Nuestra Identidad, formada por nueve colectivos vecinales y culturales (A.VV. El Palo, Asociación Cultural El Palo, Centro Cultural La Llave, A.VV. Jarazmín, Asociación Cultural Nereida, A.VV. El Candado, A.VV. Miraflores de El Palo, Asociación Cultural Amigos de la Barca de Jábega y Centro de la Fotografía en Málaga) continúa recabando fondos para costear, en el corazón del barrio, un gran mural homenaje a doce vecinos, ya fallecidos, que realizará el reconocido dibujante Ángel Idígoras.

Como informó La Opinión, más de 2.000 vecinos participaron en la elección de estos doce paleños que son ejemplos de vida.

El cartel del 'Concierto del Mural' también ha sido dibujado por Ángel Idígoras. / La Opinión

Ahora, después de la organización de una exitosa fiesta el pasado otoño, la plataforma organizará un ‘Concierto del Mural’ el sábado 6 de junio, a las 20.30 de la tarde en el Auditorio Curro Román de Playa Virginia, con seis actuaciones musicales: Los Habitantes, Los Reguleros, Tonia Rodríguez, Jamón del Mono, Boleros Imperfectos y el grupo Ensayamos Mañana, que como informa los organizadores en una nota de prensa, actúan de forma gratuita. El donativo para este ‘Concierto del Mural’ será de 10 euros.

Además, el cartel ha sido realizado por el propio Ángel Idígoras, que con anterioridad ya cedió el dibujo de una barca de jábega, del que se han hecho 50 copias firmadas y numeradas, a la venta en Pinturas Archilla, en calle del Mar por 30 euros.

La anterior fiesta para recaudar fondos en El Palo, para el mural, un éxito de asistencia. Tuvo lugar en el SAFA-ICET. / La Opinión

Como manifestó el dibujante a La Opinión el pasado noviembre, el encargo del mural es muy especial por tratarse de «gente anónima, para los que no sean del barrio o sean muy jóvenes; pero que tienen en común que son generosos y bondadosos, en unos tiempos en los que la bondad no está de moda».

Los 'doce magníficos'

Los vecinos de El Palo escogidos por votación popular y que protagonizarán el mural de Ángel Idígoras son: Antonio Asensi ‘El Chicuelo’, histórico carnavalero fusilado por el bando franquista en 1937.

El jabegote Matías Rodríguez ‘El Fino’, muerto en una cárcel franquista en 1937.

Francisco Toledo ‘Frasquito Traganúo’ (1884-1957), pescador, patrón y dueño de barcas de jábega, además de propietario de un popular merendero.

Francisco Toledo, 'Frasquito Traganúo'. / La Opinión

El cantaor Juan Ternero ‘Niño de las Moras’ (1886-1970).

El maestro Francisco Haro, nacido en 1921, director durante 23 años del Colegio Vázquez Otero, hoy Conservatorio Elemental Eduardo Ocón.

María Galán (1923-2014), que tiene un centro de mayores a su nombre por su gran implicación en numerosos colectivos del barrio.

María Galán, con el alcalde de Málaga en 2008, en la inauguración del centro de mayores de El Palo, con su nombre. / ARCINIEGA

El párroco Miguel León (1925-2005), que recaló en la parroquia de San Juan de la Cruz en 1973 y dedicó su vida a los demás.

Carmen Medina ‘Carmencita la Comadrona', (1927-2015), en activo hasta los 70 años y ejemplo de generosidad con los que menos tenían.

Luis Morán ‘El Practicante’, nacido en 1933, que tuvo su consulta en calle Mar y atendía a cualquier paciente día y noche, sin importar si cobraría o no por sus servicios.

María de la Paz Cano ‘Pacita’ (1934-2013), gran defensora de los gitanos y los pobres del barrio.

Juan José Andreu, ‘El Pani’, fallecido en 1981, a los 28 años, al intentar salvar del mar a una niña y su padre.

Juan José Andreu con su mujer Ángela Ortiz, con la que contrajo matrimonio dos años antes de su muerte. / Archivo familiar

Y por último, Ascensión Gómez, afincada en El Palo desde 1973, una antigua religiosa volcada con los más desfavorecidos.

El lugar elegido para la obra de estos doce vecinos ejemplares será un muro del Conservatorio Elemental Eduardo Ocón.