Ubuntu Zircus: el musical que planta cara al bullying llega a Vélez-Málaga con más de 1.000 estudiantes

La localidad de Vélez-Málaga se prepara para recibir uno de los mayores proyectos educativos y musicales del país. Más de 1.000 escolares participarán en 'Ubuntu Zircus: Todos contra el bullying', una iniciativa que llega al Teatro Lope de Vega con una apuesta clara: utilizar el poder del arte para sensibilizar, educar y plantar cara al acoso escolar.

Las cinco representaciones, que serán los días 29, 30 y 31 de mayo, reunirán a escolares de más de veinte colegios de Málaga y Granada que han estado trabajando durante todo el curso en un proyecto que tiene una dimensión que va más allá de lo artístico, al suponer un aprendizaje en el ámbito emocional y un impulso al pensamiento crítico.

Trabajo de prevención contra el bullying a través de la música

"Se trabaja desde el aula de música o artística y se va incluyendo también de forma paralela ese trabajo de prevención del bullying", explica el profesor Alejandro Burgos, del CEIP Clara Campoamor de Alhaurín de la Torre, uno de los centros participantes.

Ubuntu Zircus es la nueva propuesta del proyecto socioeducativo y musical plenamente inclusivo Somos Ubuntu, una iniciativa creada en 2018 que convierte el arte en herramienta de transformación social.

Su director es el músico Juan Manuel Alonso que, acompañado de la Orquesta Carlos III, dará una gira de 23 conciertos este año por todo el país, convirtiendo la música, el teatro y la danza en herramientas "para repensar el mundo y promover un cambio positivo".

Espectáculo del curso pasado del proyecto educativo Somos Ubuntu. / La Opinión

El libreto es de Alberto Frías, que también se ocupa de la dirección escénica, y la dirección musical corre a cargo de Enrique Iglesias y Marcos Castán. Las coreografías son de Mercé Grané y el vestuario de Sabina Atlanta.

Son todos reputados profesionales, igual que los artistas que acompañan a los escolares: Aleix María, Guillermo Pareja, Paula Mori, Manu Varela, Carmen Izquierdo y Candela Camacho.

Ubuntu Zircus: estreno en Madrid y ahora en Málaga

Tras el estreno en Madrid, el musical 'Ubuntu Zircus: Todos contra el bullying' llega a Málaga, en concreto a la localidad de Vélez, donde subirán a escena más de 1.000 alumnos y alumnas en las cinco representaciones.

En toda Andalucía, serán más de 4.000 los jóvenes que formarán parte de esta experiencia transformadora. Tras Málaga, las otras paradas serán el Gran Teatro de Córdoba y el Cartuja Center de Sevilla, ambas citas ya en el mes de junio.

El docente malagueño Alejandro Burgos explica que la propuesta de este año sitúa la historia en el circo y refleja "como hay ciertos comportamientos de bullying hacia uno de los miembros". Así, "a través de esa historia se ve reflejado qué situaciones se pueden dar y cómo se puede trabajar de manera paralela, que es lo que hemos hecho durante todo el curso con el alumnado", destaca.

La obra sigue a Rari, hijo de un mítico payaso, que se enfrenta a la presión por encajar en un entorno dominado por la burla y el miedo.

Frente a ello, la obra plantea una propuesta clara: "la comunidad, la valentía y el apoyo mutuo. Porque el cambio sólo es posible cuando se rompe el silencio y se actúa de manera conjunta".

"El bullying solo se vence juntos", el mensaje de Ubuntu Zircus

Con libreto original del director de escena y escritor Alberto Frías y música del compositor y director de orquesta Juan Manuel Alonso, el musical articula su narrativa a través de canciones originales que conectan directamente con el público joven.

El resultado es una propuesta escénica con un mensaje claro y contundente: “El bullying solo se vence juntos.”

La filosofía de Ubuntu “yo soy porque nosotros somos” se traduce aquí de esta forma en una experiencia compartida donde cada voz suma, y donde el arte se convierte en una herramienta real de cambio social.

Cartel del musical 'Ubuntu Zircus: todos contra el bullying' que llega a Málaga esta semana. / La Opinión

El musical que podrá verse durante tres días en el teatro Lope de Vega de Vélez-Málaga es la culminación de un proceso que se desarrolla a lo largo de todo el curso escolar. "Durante meses, el alumnado trabaja el musical en las aulas, participando en un proceso creativo que combina aprendizaje artístico, desarrollo emocional y trabajo en equipo", indican los organizadores.

Además, el profesorado también forma parte activa del proyecto, participando en talleres de formación específicos que les dan herramientas para liderar el trabajo musical y pedagógico en sus centros.

La música como herramienta para mejorar la convivencia en el aula

Como objetivos del proyecto, los organizadores destacan el refuerzo de la autoestima y la mejora de la convivencia en el aula, "con la música como herramienta principal".

Además, se trabaja para lograr una "educación más inclusiva, creativa y conectada con los jóvenes".

Esta propuesta fomenta una mejora real de la convivencia en el aula, reduciendo conflictos y promoviendo relaciones basadas en valores tan importantes como el respecto y la empatía.

"La guinda del pastel es la representación final en un gran teatro. Nosotros decimos que los niños tienen que vivir la experiencia, por lo menos una vez en la vida, de formar parte de un gran elenco de músicos, en un gran espectáculo, con sonido profesional, con luces profesionales y con una escenografía de un gran musical", explica Alejandro Burgos, del Clara Campoamor.

En Vélez-Málaga, habrá una veintena de centros participantes, sobre todo de Málaga pero también de Granada: el viernes 29 de mayo actuarán alumnos y alumnas de Novaschool Añoreta (Rincón de la Victoria), Colegio Ave María San Isidro (Granada), CEIP Las Encimas (Alfacar) y CEIP Antonio Gala (El Borge).

El sábado, 30 de mayo, será el turno del CEIP Zambrana (Alhaurín de la Torre), CEIP Clara Campoamor (Alhaurín de la Torre), CEIP Arquitecto Sánchez Sepúlveda (Alozaina), CEIP Isaac Peral (Alhaurín de la Torre), Novaschool Benalmádena, CEIP Los Manantiales (Alhaurín de la Torre), CPR Monte Hacho (Cuyesta de la Palma/Loja), CEIP Xarblanca (Marbella), CEIP Marqués de Iznate y CEPR Pablo Neruda (Estación de Cártama).

Por último, el domingo 31 de mayo actuará alumnado del CEIP Cervantes (Alhama de Granada), CEIP El Sauce (Chauchina), CEIP Andalucía (Fuengirola), CEIP José Luis Villar Palasí (Vélez-Málaga), CEIP San Sebastián (Alhaurín de la Torre), CEIP Juan Paniagua (Almayate), CEIP Prácticas Nº 1 (Málaga), CEIP Atalaya (Atarfe), IES Ghandi (Orcera) e IES Ramón y Cajal (Fuengirola).

Un espectáculo que trasciende el aula y llega más más de 44.500 espectadores

A nivel nacional, Somos Ubuntu se ha consolidado con la participación de más de 14.000 estudiantes de más de 300 centros educativos. Su presencia se extiende ya a 6 ciudades y a 4 comunidades autónomas. Además, el proyecto, según los organizadores, alcanza a un público estimado de más de 44.500 espectadores.

Esta propuesta musical, aseguran, "transforma cada clase en una comunidad cohesionada, donde el objetivo es claro: que nadie se quede atrás".

Sobre el papel de la música en el proceso educativo, indican que "genera un vínculo emocional profundo que facilita la interiorización del mensaje a largo plazo".

En este caso, al elegir como temática de este año la lucha contra el bullying, creen que la música puede ser una excelente herramienta para un problema complejo como este "que requiere un enfoque multidisciplinar".