La UMA aprueba el procedimiento para estabilizar a su profesorado asociado

La Universidad de Málaga (UMA) ha aprobado este miércoles en Consejo de Gobierno el procedimiento y la hoja de ruta para la estabilización de su profesorado asociado. El plan establece un proceso en dos fases consecutivas que permitirá una adaptación progresiva y ordenada.

El objetivo es favorecer la presencia estable, y en su caso, la promoción de este colectivo en la estructura docente de los distintos centros. La primera fase comenzará en el primer cuatrimestre del curso académico 2026/2027 y se centrará en la convocatoria de plazas de Profesorado Asociado según la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), con una dedicación igual o inferior a 120 horas lectivas por curso, que pasarán a tener una duración indefinida.

La segunda fase se iniciará en el primer cuatrimestre del curso 2027/2028 para abordar específicamente las plazas con dedicación superior a las 120 horas lectivas. En este tramo, el profesorado asociado con título de doctor podrá solicitar que su plaza se incluya en un proceso específico para convertirse en Profesorado Ayudante Doctor LOSU, una vía prevista para quienes superan la dedicación docente básica, han informado desde la UMA en una nota.

En la misma sesión, el Consejo de Gobierno ha aprobado un plan extraordinario de integración de puestos de naturaleza estructural del Personal Técnico, de Gestión, de Administración y Servicios (PTGAS), adscritos al Capítulo VI, en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT). Dicho plan tiene como objetivo dar estabilidad a aquellos puestos laborales que, habiendo sido contratados inicialmente de forma temporal, han consolidado funciones permanentes y de relevancia estructural para el funcionamiento ordinario de la institución. El plan busca reducir la temporalidad, preservar el conocimiento técnico y adecuar el encuadre presupuestario del personal de manera eficiente y sostenible.

La integración de estas plazas, que afectará exclusivamente a las situaciones existentes previas a la aprobación, se articulará de forma progresiva a través de ofertas de empleo y convocatorias públicas que respetarán los principios de igualdad, mérito y capacidad, han explicado. Los procesos selectivos se encuadrarán en el Grupo III del convenio colectivo del personal laboral de las universidades públicas de Andalucía, valorando de forma prioritaria la experiencia acumulada, la antigüedad y la adecuación funcional.

Oferta de Empleo Público para el PAS

Asimismo, el Consejo de Gobierno ha dado luz verde a la Oferta de Empleo Público para el año 2026 destinada al Personal Técnico, de Gestión y de Administración y Servicios, con un total de 107 plazas. Esta convocatoria, diseñada bajo el marco de la tasa de reposición de efectivos del 120%, contará con 64 plazas de acceso libre para nuevo ingreso y 43 plazas reservadas para la promoción interna.

Durante la sesión, el rector, Teodomiro López, ha informado de que la aprobación de la propuesta de reglamento sobre los procesos de evaluación del aprendizaje y del progreso del estudiantado de la UMA quedará aplazada hasta el próximo Consejo de Gobierno. La decisión, ha apuntado, responde al número de aportaciones recibidas en torno al texto, que ya ha sido debatido con los distintos colectivos, en los centros universitarios y en tres reuniones mantenidas con el Consejo de Estudiantes.

Según ha explicado, "la Universidad continuará desarrollando un proceso de escucha, participativo, con el objetivo de alcanzar el mayor consenso posible antes de someter el reglamento a su aprobación definitiva".

Finalmente, se ha aprobado el nuevo Reglamento de Política de Seguridad de la Información, orientado a reforzar la protección de datos y blindar la infraestructura digital de la UMA frente a amenazas tecnológicas y la aprobación definitiva del calendario académico 2026/2027, que fija el inicio del periodo lectivo el 9 de septiembre de 2026 y su cierre el 31 de julio de 2027.

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Ha esto se suma la aprobación de la propuesta de asignación de complementos autonómicos para el Personal Docente e Investigador; la dotación y convocatoria de dos plazas de Personal Docente e Investigador en las áreas de Medicina y Cirugía; y la aprobación de la oferta de titulaciones de Formación Permanente para el próximo curso.