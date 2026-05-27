Vivienda, bomberos, movilidad y narcotráfico: los asuntos que centrarán el pleno del Ayuntamiento de Málaga de este jueves

El Ayuntamiento de Málaga celebra este jueves el pleno ordinario correspondiente al mes de mayo en una sesión que llegará marcada por varios asuntos para la ciudad y por un previsible enfrentamiento político entre los grupos municipales. La crisis de la vivienda, la situación del Real Cuerpo de Bomberos tras el incendio del hotel Ibis, las carencias en movilidad ferroviaria y el avance del narcotráfico en la provincia protagonizarán buena parte del debate político.

Los grupos de la oposición llevarán al salón de plenos iniciativas centradas en problemas estructurales de Málaga, mientras que el equipo de gobierno del PP pondrá el foco tanto en las infraestructuras ferroviarias pendientes como en la necesidad de reforzar los medios policiales frente al narcotráfico. VOX, por su parte, presentará una moción de ámbito nacional contra el Gobierno de Pedro Sánchez.

Con Málaga pide una moratoria de cinco años para apartamentos turísticos

Uno de los principales debates del pleno girará en torno a la vivienda y la turistificación de la ciudad. Con Málaga presentará una moción urgente en la que reclama medidas contundentes para frenar la expansión de los apartamentos turísticos y recuperar vivienda para uso residencial. La iniciativa, presentada por la portavoz adjunta Toni Morillas y el portavoz municipal Nico Sguiglia, plantea una moratoria de cinco años para nuevas licencias de apartamentos turísticos, hoteles, hostels y cambios de uso de locales comerciales destinados a actividades turísticas. Además, pide paralizar nuevos usos especulativos de la vivienda y endurecer la regulación urbanística y fiscal sobre este tipo de alojamientos.

La coalición de izquierdas sostiene que Málaga atraviesa una “emergencia habitacional” y acusa al equipo de gobierno del PP de haber favorecido durante años un modelo basado en la especulación inmobiliaria y turística. Según denuncian, el crecimiento descontrolado de viviendas turísticas está expulsando a vecinos de sus barrios, dificultando la emancipación juvenil y disparando el precio del alquiler.

Nico Sguiglia y Toni Morillas, de Con Málaga / L.O.

Entre las propuestas que defenderán en el pleno se incluyen también la creación de un censo público de viviendas turísticas, el aumento de impuestos a este tipo de alojamientos, la declaración de Málaga como zona tensionada para limitar precios del alquiler y la elaboración de un plan integral contra la exclusión residencial.

Morillas ha calificado de “hipócrita, insuficiente y oportunista” la moratoria de un año anunciada recientemente por el Ayuntamiento, mientras que tanto ella como Sguiglia han acusado al PP de actuar como “el brazo político de especuladores y rentistas”. Además, han realizado un llamamiento a la ciudadanía para participar en la movilización por el derecho a la vivienda convocada para el próximo 27 de junio.

El PSOE lleva al pleno la situación “límite” de los bomberos

Otro de los asuntos centrales del pleno será la situación del Real Cuerpo de Bomberos de Málaga tras el grave incendio registrado en el hotel Ibis Málaga Centro, un fuego que todavía seguía activo parcialmente este martes y que coincidió además con otro incendio en la zona de Portada Alta.

El PSOE presentará una moción urgente en la que reclama un “plan de choque” para reforzar el servicio de bomberos y modernizar sus medios materiales y humanos. Los socialistas sostienen que la coincidencia de ambos incendios evidenció una situación “límite” en el cuerpo de emergencias.

Grupo de concejales del PSOE en el Ayuntamiento / Esperanza Mendoza

El portavoz socialista, Daniel Pérez, asegura que actualmente Málaga cuenta con 271 bomberos en activo, una cifra que considera claramente insuficiente para una ciudad del tamaño de Málaga y muy alejada de los aproximadamente 450 efectivos que, según trasladan los sindicatos, serían necesarios para garantizar la seguridad.

La moción incluye doce medidas entre las que destacan la apertura inmediata de una negociación con los representantes sindicales para poner fin al conflicto laboral que arrastra el cuerpo desde hace nueve años, la cobertura de vacantes, la modernización de equipos y vehículos y la apertura del parque de bomberos de Campanillas, terminado desde 2008 pero aún sin entrar en funcionamiento.

El PSOE también denuncia el deterioro del parque móvil y de los sistemas de rescate, asegurando que algunas autoescalas no alcanzan la altura necesaria para determinados edificios, algo que, según sostienen, quedó patente durante el incendio del hotel Ibis. Asimismo, critican la precariedad de los sistemas internos de comunicación y la falta de protocolos adecuados de seguridad y vigilancia sanitaria para los profesionales expuestos a sustancias tóxicas y cancerígenas. Pérez ha elogiado públicamente la actuación de los bomberos durante ambos incendios, aunque ha reprochado al alcalde, Francisco de la Torre, la falta de diálogo con el colectivo y la ausencia de soluciones estructurales.

El PP reclama más inversiones ferroviarias y avances en el tren litoral

El grupo municipal popular llevará dos mociones urgentes al pleno. La primera estará centrada en la movilidad y en las infraestructuras ferroviarias pendientes en la provincia. El PP denuncia el “grave déficit” que sufre Málaga en materia de movilidad y reclama al Gobierno central inversiones para mejorar las líneas de Cercanías y avanzar de forma definitiva en el proyecto del tren litoral de la Costa del Sol.

Los populares critican especialmente la situación de la línea C-1 entre Málaga y Fuengirola, una de las más utilizadas del país, donde denuncian saturación, retrasos continuos, averías y falta de mantenimiento. También muestran preocupación por los cortes previstos por ADIF para 2027, que podrían afectar durante meses a varios tramos ferroviarios.

Francisco de la Torre y Elisa Pérez de Siles / Esperanza Mendoza

La moción exige al Ministerio de Transportes un calendario concreto para el tren litoral, así como una financiación clara para desarrollar una infraestructura que consideran estratégica para la provincia. El PP contrapone además la falta de inversiones en Málaga con el reciente anuncio de más de 5.000 millones de euros para un nuevo tren orbital en Cataluña. Según defienden los populares, Málaga sufre un agravio inversor pese a ser una de las provincias con mayor crecimiento económico y poblacional de España.

El PP también pedirá más medios contra el narcotráfico

La segunda moción urgente del PP estará centrada en la seguridad y en la lucha contra el narcotráfico en la provincia. El equipo de Gobierno solicitará al Gobierno de España más efectivos de Policía Nacional y Guardia Civil, así como más medios materiales y embarcaciones de alta potencia para combatir el avance de las organizaciones criminales en el litoral andaluz.

La iniciativa llega tras la muerte en acto de servicio de dos guardias civiles en Huelva y después de varios episodios relacionados con el narcotráfico registrados en la Costa del Sol y en la Axarquía. Los populares alertan del aumento de la presión de las mafias en municipios malagueños y denuncian que actualmente existe un importante déficit de agentes y medios policiales. También reclaman recuperar la unidad de élite OCON-Sur, desmantelada en 2022, y que el litoral andaluz sea declarado zona de especial singularidad operativa.

VOX llevará al pleno una moción contra Pedro Sánchez

VOX centrará su iniciativa urgente en la política nacional con una moción contra el Gobierno de Pedro Sánchez y los casos de corrupción que, según denuncia el partido, afectan al entorno del presidente del Gobierno y al PSOE. La formación solicitará que el Ayuntamiento condene los “escándalos de corrupción” vinculados al Ejecutivo central y reclamará la convocatoria inmediata de elecciones generales.

Yolanda Gómez y Antonio Alcázar / L.O.

La moción incluye duras críticas al Gobierno central por cuestiones como la política migratoria, los acuerdos con el independentismo y diversos casos judiciales que afectan al entorno socialista. Además, VOX acusa al Ejecutivo de haber deteriorado las instituciones y de haber abandonado problemas como la inseguridad, la vivienda o la protección de los servicios públicos.

Con todos estos asuntos sobre la mesa, el pleno municipal de este jueves se presenta como una sesión de fuerte confrontación política en torno a algunos de los principales problemas que afectan actualmente a Málaga y a la actualidad nacional.