Casi 9.600 alumnos se examinarán en Málaga de la Selectividad más numerosa de la historia de Andalucía

La Selectividad en Málaga afronta este año una de sus convocatorias más multitudinarias. Un total de 9.581 estudiantes se examinarán en el distrito de la Universidad de Málaga (UMA) durante la convocatoria ordinaria de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), que se celebrará los días 2, 3 y 4 de junio en toda Andalucía.

La cifra sitúa a la UMA como la segunda universidad andaluza con más alumnado inscrito, solo por detrás de la Universidad de Sevilla. En concreto, los estudiantes que se examinarán en Málaga representan el 17,91% del total autonómico.

Málaga, segunda provincia con más alumnos en la PAU

La convocatoria de este año será la más numerosa de la historia en Andalucía, con 53.495 alumnos procedentes de Bachillerato y Formación Profesional de Grado Superior. La cifra supone un aumento del 5,10% respecto al pasado curso, cuando se registraron 50.899 inscripciones.

Por universidades, la de Sevilla encabeza el listado con 12.262 alumnos. Le sigue Málaga, con 9.581 estudiantes, por delante de Cádiz, Granada, Córdoba, Almería, Jaén, Huelva y la Pablo de Olavide. En el conjunto de Andalucía, la mayoría del alumnado inscrito son mujeres: 31.548 alumnas, el 58,97% del total, frente a 21.947 hombres, que representan el 41,03%.

Siete sedes en la capital y nueve en la provincia

Para acoger esta convocatoria, la Comisión Coordinadora Interuniversitaria de Andalucía ha habilitado 138 sedes en toda la comunidad, repartidas entre facultades, centros adscritos e institutos de enseñanza secundaria.

En el caso de la Universidad de Málaga, se han dispuesto 16 sedes: siete en la capital malagueña y nueve en otros puntos de la provincia. En total, estarán llamados a participar estudiantes de 1.124 centros educativos andaluces.

Exámenes desde las 8.30 horas

Los exámenes comenzarán cada jornada a las 8.30 horas, aunque los estudiantes deberán estar en su centro de referencia a las 8.00 horas para la citación previa. La duración de cada prueba se mantiene en 90 minutos, con descansos de al menos 30 minutos entre exámenes consecutivos.

La PAU mantiene el nuevo modelo competencial

La convocatoria ordinaria de la PAU 2026 en Málaga continuará con el nuevo sistema de evaluación implantado el curso pasado. Se trata de un modelo más competencial, con criterios mínimos comunes de corrección para todas las comunidades autónomas.

Entre las novedades consolidadas se encuentra el mayor peso de las preguntas de carácter competencial, aunque el porcentaje variará en función de cada asignatura y de las orientaciones de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas.

Además, en todos los ejercicios se valorará la corrección ortográfica, gramatical y léxica. Se tendrá en cuenta la grafía, las tildes, la puntuación, la coherencia del texto y la presentación, aunque este criterio penalizará más en las materias lingüísticas que en el resto.

Con esta convocatoria, Málaga se prepara para una de las Selectividades más numerosas de los últimos años, dentro de una PAU andaluza que alcanza cifras históricas.