Arde una casa en demolición en la calle Bolivia, junto al arroyo de los Pilones
Los bomberos utilizaron una escala para sofocar el fuego desde arriba, ya que el inmueble no tenía techo por las labores de demolición iniciada hace unos días y las llamas se concentraban en el interior, rodeadas por los muros
Una vivienda en proceso de demolición se incendió durante la noche del miércoles al jueves en la calle Bolivia, junto al arroyo de los Pilones, según ha informado fuentes de los Bomberos de Málaga.
El fuego se declaró en el interior del inmueble, que se encontraba ya parcialmente derribado. La casa no tenía techo, retirado durante los trabajos de demolición, por lo que las llamas quedaron confinadas entre los muros de la construcción.
Hasta el lugar se desplazó un dispositivo de bomberos formado por una camión escala, utilizada para atacar el incendio desde la parte superior, dos autobombas y vehículos de apoyo.
La intervención permitió actuar directamente sobre el foco del incendio en una zona especialmente compleja por el estado del inmueble, ya sin cubierta y rodeado por los restos de la demolición.
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