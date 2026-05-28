El Ayuntamiento exige al Gobierno más medios para frenar el narcotráfico en Málaga

El Ayuntamiento de Málaga ha aprobado, en el pleno del mes de mayo, la moción urgente presentada por el Grupo Municipal Popular para reclamar al Gobierno de España un refuerzo de efectivos y medios materiales para combatir el narcotráfico en la provincia y en el litoral andaluz.

La iniciativa ha salido adelante tras un intenso debate plenario marcado por los reproches cruzados sobre corrupción política y la situación de seguridad en la Costa del Sol.

La moción pone el foco en el avance de las organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico y en la falta de recursos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Durante la defensa de la propuesta, desde el PP han insistido en que “nuestros agentes se están jugando la vida para defender la de los españoles” y advierten de que “nuestras costas no están protegidas”, en palabras de la portavoz popular, Elisa Pérez de Siles.

El partido reclama más efectivos de Policía Nacional y Guardia Civil en Málaga, así como embarcaciones de alta potencia, vehículos adecuados y tecnología de última generación para hacer frente a las narcolanchas. También solicita recuperar la unidad de élite OCON-Sur, desmantelada en 2022, declarar el litoral andaluz como zona de especial singularidad operativa y reconocer a guardias civiles y policías nacionales como profesiones de riesgo.

El debate ha derivado hacia los casos de corrupción política nacional

La iniciativa hace referencia a las recientes muertes en acto de servicio de los guardias civiles Germán Pérez y Jerónimo Jiménez en Huelva, así como a los agentes fallecidos en Barbate en febrero de 2024. Además, se denuncia el incremento de la presión del narcotráfico en puntos de la provincia como la Axarquía, Manilva o la capital malagueña.

Durante el debate, la portavoz de Con Málaga, Toni Morillas, ha defendido que la lucha contra el narcotráfico no puede limitarse únicamente al aumento de efectivos policiales. “Creemos que el problema del narcotráfico no se soluciona solo con aumentar las autoridades. Las medidas contra el narcotráfico no solo pueden estar orientadas a la plantilla”, afirmó.

Morillas elevó el tono político de la sesión al mostrar una fotografía de Alberto Núñez Feijóo en un yate junto al conocido narcotraficante Marcial Dorado, lo que provocó protestas en la bancada popular y la intervención del concejal Jacobo Florido.

La portavoz de Con Málaga ha asegurado que “es repugnante que quien le echaba la crema al jefe de su partido era un narcotraficante”. La respuesta del PP ha llegado de la mano de la concejala Elisa Pérez de Siles, que ha acusado a la izquierda de desviar el debate. “Esta moción va de denunciar el abandono sistemático del Gobierno, en el que es partícipe su partido”, ha señalado. Aunque el debate ha derivado hacia los casos de corrupción de la política nacional, la moción ha sido aprobada finalmente.