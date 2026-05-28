Los bomberos de Málaga denuncian falta de personal y medios tras los incendios del Ibis y Portada Alta: "Fue todo el personal, no había más"

El reciente incendio en el hotel Ibis en el centro de Málaga ha vuelto a poner el foco en las condiciones laborales y los medios de los que dispone el Real Cuerpo de Bomberos de la ciudad.

El Ayuntamiento de Málaga ha debatido este jueves en el pleno ordinario de mayo una moción urgente presentada por el PSOE sobre la situación de los bomberos de Málaga, después de los incendios simultáneos del hotel Ibis Centro y del fuego registrado en la zona de Portada Alta.

Este miércoles, 27 de mayo, cuando ya se daba por controlado y "prácticamente extinguido", el incendio del Hotel Ibis se ha reactivado por tercera vez en tres días / Álex Zea

La iniciativa reclamaba un plan integral para el refuerzo y la modernización del servicio y ponía el foco en la falta de personal, medios materiales y vigilancia sanitaria. Sin embargo, únicamente ha salido adelante el primer punto de la moción, para reconocer institucionalmente la labor realizada por los bomberos durante ambos incendios.

“No hay más, han ido los que había”

Miguel Ángel Millán, representante del sindicato de bomberos de Málaga, ha respondido directamente a unas declaraciones realizadas por el equipo de Gobierno, en este caso el alcalde, sobre la actuación durante el incendio del hotel Ibis. “Dice don Francisco que los bomberos han tenido la plantilla suficiente para cumplir este incendio. No hay más, han ido los que había”, ha afirmado.

Millán ha asegurado que la incorporación del medio centenar de nuevos efectivos no supondrá un aumento real de la plantilla respecto a años anteriores. “Actualmente, con los 50 bomberos que van a entrar somos los mismos que en 2008”, ha señalado, lamentando que el crecimiento poblacional y turístico de Málaga no haya venido acompañado de un refuerzo del servicio de emergencias.

Este miércoles, 27 de mayo, cuando ya se daba por controlado y "prácticamente extinguido", el incendio del Hotel Ibis se ha reactivado por tercera vez en tres días / Álex Zea

Además, ha reprochado al Gobierno municipal su falta de diálogo con los bomberos, que llevan en huelga desde 2017: “Se queja de que Pedro Sánchez no le responde a sus cartas. Nosotros llevamos nueve años en huelga y jamás nos ha contestado usted a las nuestras”.

Denuncias por la salud laboral y la descontaminación

En cuanto a la salud laboral, Millán ha denunciado graves carencias en prevención y vigilancia sanitaria. “Ningún funcionario del Ayuntamiento de Málaga tiene reconocimiento médico y mucho menos los bomberos”, afirma. Millán ha destacado que las situaciones límites a los que se someten los bomberos, como la inhalación de grandes cantidades de humo, deberían estar controladas.

También ha denunciado la ausencia de protocolos adecuados de descontaminación: “No se desinfectan los equipos correctamente”. A su juicio, “el Partido Popular tiene en abandono sistemático al cuerpo de bomberos”.

La moción socialista recoge precisamente la necesidad de implantar protocolos específicos de descontaminación, limpieza y sustitución de equipos de protección, además de reforzar la vigilancia médica periódica para los efectivos del cuerpo.

PSOE y Con Málaga cargan contra el gobierno municipal

El portavoz socialista, Salvador Trujillo, ha defendido la iniciativa asegurando que “cuando Málaga ardía, quienes dieron la cara fueron los bomberos”. Durante su intervención, ha afirmado que “el incendio del hotel Ibis ha dejado al descubierto el silencio que su gobierno ha dejado en el cuerpo de bomberos. Mientras la ciudad crece, los bomberos se debilitan”.

Reactivación del incendio del Ibis Hotel de la capital / Álex Zea

Desde Con Málaga, el portavoz Nico Sguiglia ha cuestionado directamente la política de personal del Ayuntamiento: “Explíquele a los malagueños por qué llevan 20 años sin aumentar la plantilla del Real Cuerpo de Bomberos”.

La moción defendida por el PSOE sostiene que el conflicto laboral del Real Cuerpo de Bomberos de Málaga “se prolonga desde hace ya nueve años”, convirtiéndose en “una de las crisis laborales y organizativas más largas de la historia reciente del Ayuntamiento de Málaga”.