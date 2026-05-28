Los bomberos siguen actuando por cuarto día consecutivo en el incendio del Hotel Ibis de Málaga

Dos dotaciones de bomberos siguen actuando en el Hotel Ibis que se incendió en Málaga este lunes, sin que haya previsión de cuándo se logrará la extinción, según han informado a EFE fuentes municipales.

El servicio contraincendios mantiene el operativo de dotaciones en el edificio del establecimiento hotelero Ibis Málaga centro, situado en el Pasillo de Guimbarda, con labores de refresco y prevención, aunque este miércoles ya se consideró que el fuego estaba controlado y prácticamente extinguido.

Un bombero comprueba el estado de una de las plantas del Hotel Ibis. / Álex Zea

Colapso parcial del forjado del hotel

Técnicos del Ayuntamiento de Málaga visitaron la parte norte del inmueble este miércoles y comprobaron que se había producido el colapso parcial del forjado en la planta primera, en la zona más próxima a la junta estructural que divide el edificio en dos áreas -norte y sur-, mientras que en el resto hay daños a nivel de revestimientos e instalaciones, si bien la estructura no parece estar inestable.

Respecto a la parte sur, únicamente se pudo acceder a la planta baja, ya que las demás eran inaccesibles por los restos del incendio, aunque en esa primera inspección se determinó que la estructura parece haber resistido gracias a los revestimientos de protección.

Según el informe de los técnicos, que se ha trasladado a la propiedad, en la zona norte del inmueble no se han detectado patologías estructurales en la planta sótano.

El fuego se reactivó en estos días en varias ocasiones. / Álex Zea

Medidas de protección

En lo que se refiere al exterior, en las fachadas se observan abombamientos puntuales por dilatación de la fábrica de ladrillo con riesgo de desprendimiento, por lo que se ordenó a la propiedad que proceda, bajo la dirección de personal técnico competente, a adoptar medidas cautelares de protección.

Estas son el vallado perimetral del edificio para impedir daños a terceros por caídas de material a la vía pública, el tapiado de huecos de fachada para evitar el acceso al interior (permitiendo sólo entrar a personal técnico autorizado), el desescombro del local de planta baja de la zona sur y el apuntalamiento de la estructura conforme se vaya desescombrando el inmueble.

La Opinión

Obligación de vigilar la propiedad

Además, será necesaria la vigilancia del edificio por parte de la propiedad hasta que se asegure el cierre efectivo al objeto de impedir el acceso a terceros y actos vandálicos.

El concejal delegado de Seguridad, Avelino Barrionuevo, calificó el incendio de "complicado" porque el forjado era de madera y ha dificultado que se pudiera atajar desde dentro.

El fuego se originó sobre las 1:20 horas del lunes, previsiblemente en el interior del bar Le Grand Café, que ocupa los bajos del edificio, y como consecuencia de la carga de calor y la rotura de ventanas entró oxígeno y las llamas se fueron propagando.