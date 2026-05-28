Calendario escolar Málaga 2026/2027: estos serán los festivos, vacaciones y días sin clase

Con el curso 2025/2026 llegando a su fin, el Consejo Escolar Provincial de Málaga ha difundido ya el Calendario Escolar para el curso 2026/2027, que fija las fechas clave del próximo año académico en la provincia: inicio de las clases, final del curso, vacaciones de Navidad, Semana Blanca, Semana Santa y los principales días festivos.

El calendario contempla distintos comienzos de curso en función de la enseñanza. En líneas generales, el curso académico se iniciará el 1 de septiembre de 2026 y finalizará el 30 de junio de 2027, aunque el régimen ordinario de clases arrancará más tarde para el alumnado.

Vacaciones de Navidad en Málaga

El periodo no lectivo de Navidad estará comprendido entre los días 23 de diciembre de 2026 y 6 de enero de 2027, ambos inclusive. De esta forma, el alumnado disfrutará de las vacaciones navideñas desde el miércoles 23 de diciembre hasta el miércoles 6 de enero, coincidiendo con la festividad de la Epifanía del Señor.

Cuándo será la Semana Blanca de 2027

La Semana Blanca del curso 2026/2027 se celebrará del 22 al 26 de febrero de 2027, ambos inclusive. Durante esos días no habrá actividad lectiva en los centros educativos de Málaga. Este periodo volverá a situarse justo después del tramo inicial del segundo trimestre y antes de la Semana Santa.

Fechas de la Semana Santa escolar en 2027

El periodo no lectivo de Semana Santa comprenderá desde el 22 al 28 de marzo de 2027, ambos inclusive. Dentro de este periodo se incluyen también el Jueves Santo, que será el 25 de marzo de 2027, y el Viernes Santo, que caerá el 26 de marzo de 2027.

Días festivos del curso escolar 2026/2027 en Málaga

Además de los periodos vacacionales, el calendario escolar recoge los siguientes días festivos de ámbito nacional y autonómico:

12 de octubre de 2026 : Fiesta Nacional de España.

: Fiesta Nacional de España. 2 de noviembre de 2026 : festividad de Todos los Santos, trasladada al lunes al caer el 1 de noviembre en domingo.

: festividad de Todos los Santos, trasladada al lunes al caer el 1 de noviembre en domingo. 7 de diciembre de 2026 : festividad de la Constitución Española, trasladada al lunes al caer el 6 de diciembre en domingo.

: festividad de la Constitución Española, trasladada al lunes al caer el 6 de diciembre en domingo. 8 de diciembre de 2026 : Inmaculada Concepción.

: Inmaculada Concepción. 6 de enero de 2027 : Epifanía del Señor.

: Epifanía del Señor. 1 de marzo de 2027 : Día de Andalucía, trasladado al lunes al caer el 28 de febrero en domingo.

: Día de Andalucía, trasladado al lunes al caer el 28 de febrero en domingo. 25 de marzo de 2027 : Jueves Santo.

: Jueves Santo. 26 de marzo de 2027: Viernes Santo.

Estas fechas tienen carácter provisional y podrían ser rectificadas en función de lo que determinen los organismos competentes.

Fiestas locales y días no lectivos en los centros

El calendario también contempla distintos supuestos en función de la coincidencia de las fiestas locales con el periodo lectivo. En los centros cuyas dos fiestas locales no coincidan con el periodo lectivo, serán no lectivos los días 29 de marzo de 2027 y 3 de mayo de 2027.

En los centros con una fiesta local coincidente con el periodo lectivo, será festivo el día de la fiesta local correspondiente y, además, será no lectivo el 3 de mayo de 2027.

Por último, en los centros cuyas dos fiestas locales coincidan con el periodo lectivo, serán festivos los dos días de fiesta local correspondientes.

Cuándo empiezan las clases en Málaga en el curso 2026/2027

En segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Especial, las clases comenzarán el 10 de septiembre de 2026. Los centros dedicarán exclusivamente el primer día a la recepción del alumnado, con la posibilidad de establecer un horario flexible para facilitar esta incorporación. El último día lectivo para estas enseñanzas será el 24 de junio de 2027.

En el caso de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, ciclos formativos de grado básico y Formación Profesional de grados D y E, el régimen ordinario de clases comenzará el 15 de septiembre de 2026.

Para la ESO y 1º de Bachillerato, su último día lectivo será el 24 de junio de 2027. En cambio, el alumnado de 2º de Bachillerato finalizará antes, el 24 de mayo de 2027.

Idiomas, enseñanzas artísticas y educación de adultos

En las enseñanzas especializadas de idiomas, las clases comenzarán el 21 de septiembre de 2026 y finalizarán, con carácter general, el 24 de junio de 2027. En los cursos conducentes a las pruebas específicas de certificación, el final será el 31 de mayo de 2027, ya que el periodo comprendido entre el 1 y el 30 de junio se dedicará a la realización de dichas pruebas.

En las enseñanzas artísticas, el régimen ordinario de clases comenzará el 15 de septiembre de 2026 y finalizará el 24 de junio de 2027.

Por su parte, en la educación permanente de personas adultas, las clases comenzarán el 15 de septiembre de 2026 en los centros donde se impartan planes educativos, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato para personas adultas. La finalización del régimen ordinario de clases será el 24 de junio de 2027 para los planes educativos, la ESO y 1º de Bachillerato para personas adultas.