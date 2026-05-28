El calor aprieta en Málaga y rozará los 36 grados: la AEMET advierte de que "los termómetros van a subir todavía más"

España afronta en lo que queda de semana un episodio de calor con temperaturas más propias de julio que de finales de mayo. En Andalucía, los termómetros rozarán los 40 grados en algunas zonas, como Sevilla, donde ya se ha activado la alerta amarilla por altas temperaturas.

Málaga tampoco se escapará del calor. La provincia vivirá un notable ascenso térmico durante el fin de semana, con máximas de hasta 36 grados en puntos del interior y valores de entre 30 y 31 grados en la costa: "Son temperaturas más propias de pleno verano. Es un episodio de temperaturas extraordinariamente altas para mayo", advierte la AEMET.

La Agencia Estatal de Meteorología ya apunta a que se espera uno de los periodos más cálidos del año. En el caso de Málaga, Jesús Riesco, director del Centro Meteorológico de AEMET en Málaga, señala que los termómetros "van a subir un poco más todavía de lo que ya están, que de por sí están por encima de lo normal".

Málaga capital rozará los 31 grados este fin de semana

Tras varios días con máximas de hasta 28 grados, Málaga afronta un nuevo salto térmico de cara al fin de semana. Los termómetros volverán a subir a partir del viernes, cuando la capital malagueña alcanzará valores de entre 30 y 31 grados.

El episodio cálido se dejará notar tanto en la costa como, sobre todo, en el interior de la provincia. Riesco explica que este ascenso térmico dejará valores elevados en buena parte del territorio malagueño: “En la costa, durante el fin de semana, las máximas estarán próximas a los 30 grados y las mínimas pueden alcanzar o superar los 20 grados”.

Coín será el punto más caluroso de Málaga

El calor apretará especialmente en el interior de Málaga, donde las temperaturas superarán con claridad la barrera de los 30 grados. Uno de los puntos donde más se notará este episodio será Coín, que se perfila como el municipio más caluroso de la provincia durante el fin de semana.

En esta localidad del Valle del Guadalhorce, las máximas llegarán a los 35 grados el sábado y podrían alcanzar los 36 grados el domingo, el valor más alto previsto en Málaga durante este episodio cálido.

El ascenso térmico también se dejará notar en otros municipios del interior malagueño. En Ronda, las máximas irán subiendo conforme avance el fin de semana, con 32 grados el viernes, 33 el sábado y 34 el domingo.

En Antequera, el calor será incluso más intenso. La previsión apunta a 32 grados el viernes, 34 el sábado y hasta 35 grados el domingo, en una escalada térmica que dejará un ambiente más propio del verano.

Sobre esta subida en el interior, Riesco apunta que será más acusada en algunas comarcas: "En comarcas como Antequera se pueden alcanzar valores de hasta 34 grados durante el fin de semana".

Noches más cálidas en Málaga

Las mínimas también subirán. En Málaga capital, pasarán de los 17 grados previstos al inicio de la semana a rondar o superar los 20 grados, lo que dejará noches más templadas y una mayor sensación de calor durante todo el fin de semana.

Varios viandantes tratan de aliviar el intenso calor en el Centro de Málaga / Álex Zea

En el interior, las mínimas también podrán acercarse a los 20 grados en algunos puntos, de forma que el calor no solo se notará durante las horas centrales del día, sino también por la noche.

Por ahora, Málaga no cuenta con avisos meteorológicos activos por calor, aunque la evolución de este episodio dependerá de cómo avance la situación atmosférica en los próximos días.

Qué es la cúpula de calor que afecta a Málaga

Que en plena primavera se registren valores más propios de julio se debe a una situación atmosférica asociada a lo que popularmente se conoce como cúpula de calor.

Este fenómeno se produce cuando una zona de altas presiones en altura actúa como una especie de tapa sobre la atmósfera. Esa "tapadera" estabiliza el aire, reduce la ventilación y dificulta que el calor acumulado pueda escapar, favoreciendo así varios días consecutivos de temperaturas más altas de lo habitual.

Según detalla Riesco, "lo que tenemos es una dorsal anticiclónica cálida, que va a hacer que las temperaturas suban en la segunda mitad de esta semana".

Cuándo acabará el calor en Málaga

El calor no terminará de forma inmediata. Según la AEMET, es probable que este episodio cálido continúe durante varios días más y, con los pronósticos actualmente disponibles, todavía no se vislumbra una vuelta clara a la normalidad.

“Pero además de la intensidad y la extensión, es muy notable la persistencia de este episodio cálido”, indica la Agencia Estatal de Meteorología.

De esta forma, Málaga encara un fin de semana de ambiente prácticamente veraniego, con temperaturas muy por encima de lo normal para finales de mayo y con el interior de la provincia como la zona más castigada por el calor.